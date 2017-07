Trầm Bê mất hút, Thanh Thản gặp hạn, Tô Hải ngàn tỷ lộ diện

Đại gia “điếu cày” trở thành tâm điểm của tuần qua, với thông tin khởi tố sai phạm tại doanh nghiệp của ông Lê Thanh Thản; bên cạnh đó, ghế nóng các sếp ngân hàng tiếp tục là vấn đề được quan tâm.

'Đại gia điếu cày' Lê Thanh Thản gặp hạn



Tập đoàn Mường Thanh, Doanh nghiệp tư nhân số 1 tỉnh Điện Biên là những cái tên gắn liền với đại gia Lê Thanh Thản. Ông Thản thường được gọi với cái tên dân dã: "đại gia hút điếu cày đi Rolls Royce", một trong những đại gia hàng đầu trong kinh doanh bất động sản, thành công khi đánh trúng vào phân khúc nhà thương mại trung bình - giá rẻ và nhu cầu thực cao, kết hợp với hệ thống 45 khách sạn Mường Thanh vô cùng đồ sộ.

Không có thống kê nào về khối tài sản của gia đình ông Lê Thanh Thản bởi phần lớn đều nằm dưới dạng tài sản sở hữu của doanh nghiệp tư nhân, tập đoàn gia đình và khó có thể định giá chính xác.

Tuy nhiên, tốc độ phát triển bùng nổ, xây dựng thần tốc vốn là phương châm của ông Thản có thể sẽ khiến đại gia ở vào tuổi xế chiều này phải suy xét lại. Bởi, mới đây nhất, đã có thông tin chính thức về việc CA TP. Hà Nội xin ý kiến Bộ Công an về khởi tố sai phạm tại Doanh nghiệp tư nhân số 1 tỉnh Điện Biên (thuộc Tập đoàn Mường Thanh), do ông Lê Thanh Thản làm Chủ tịch.

Ông Lê Thanh Thản

Ái nữ nhà đại gia Lê Thanh Thản

Lê Thị Hoàng Yến, ái nữ của ông Thản, đồng thời là Tổng Giám đốc chuỗi khách sạn Mường Thanh, khá kín tiếng trước dư luận. Hoàng Yến chính thức gánh trên vai trọng trách Tổng Giám đốc Tập đoàn khách sạn Mường Thanh. Cô trở thành Tổng giám đốc điều hành chuỗi khách sạn tư nhân lớn nhất Việt Nam khi chưa đầy 30 tuổi.

Cô được cho là người quản lý chính hệ thống khách sạn trên cả nước của Tập đoàn Mường Thanh. Từ việc lựa chọn vị trí, lên kế hoạch đầu tư đến thiết kế, xây dựng các khách sạn Lê Thị Hoàng Yến đều tham gia chỉ đạo. Ngoài ra, cô còn phụ trách công việc hoàn thiện nội thất, bố trí phòng ốc, quản lý và vận hành khách sạn.

Cường đôla nói về sự nghiệp, siêu xe và chân dài

Nguyễn Quốc Cường đã thẳng thắn chia sẻ trong một bài phỏng vấn mới đây: “Thực ra những thông tin về mình trước đây là lý do tôi không muốn xuất hiện. Tôi luôn coi mình là người công dân bình thường, một người làm doanh nghiệp chứ không hoạt động trong lĩnh vực giải trí. Tôi không sống trong đời sống đó. Nếu mình xuất hiện không đúng vị trí sẽ tạo nên sự nhầm lẫn rất lớn trong nhìn nhận của mọi người về mình”.

Quốc Cương trải lòng về cuộc sống cá nhân

Nguyễn Quốc Cường cũng thừa nhận hiện mẹ anh vẫn là người quản trị chính cho tập đoàn từ đường hướng, chiến lược đến điều hành. Và phần lớn những gì anh có ngày hôm nay đều do học được từ mẹ.

Quốc Cường nhấn mạnh, xe là thú vui cá nhân và doanh nghiệp là đam mê công việc, là sự nghiệp. Anh không muốn đặt hai thực thể này cạnh nhau để tìm sự liên quan vì anh không mua xe để quảng cáo cho doanh nghiệp.

Đại gia giúp Quốc Cường Gia Lai thoát hiểm

Thông tin QCG nhận 50 triệu USD tiền tạm ứng từ CTCP Đầu tư Sunny Land để tất toán nợ vay với BIDV chi nhánh Quang Trung đã dấy lên tin đồn QCG đã chuyển nhượng toàn bộ dự án Phước Kiển cho phía Sunny Land.

Điều đáng nói, Sunny Land có trụ sở nằm trên tòa nhà Văn phòng Vạn Thịnh Phát (Tập đoàn của bà Trương Mỹ Lan), đây cũng là nơi đặt trụ sở chính của khá nhiều công ty liên quan tới tập đoàn Vạn Thịnh Phát Chính vì vậy, nhiều đồn đoán cho rằng, đại gia thâu tóm dự án Phước Kiển chính là Vạn Thịnh Phát.

Trầm Bê mất hút

Hàng loạt cổ đông Sacombank (STB) đã lên tiếng đòi truy trách nhiệm của đại gia Trầm Bê (nguyên Phó Chủ tịch HĐQT) vì cho rằng ông này là người “đứng sau” thương vụ sát nhập Ngân hàng Phương Nam vào Sacombank khiến nhà băng này từ vị thế dẫn đầu trong khối các ngân hàng thương mại cổ phần bỗng trở nên... “đuối sức” với khoản nợ xấu khổng lồ.

Cuối năm 2012, cha đẻ của nhà băng này - ông Đặng Văn Thành và con trai Đặng Hồng Anh rút khỏi đây sau hơn 19 năm xây dựng và gắn bó. Cũng từ mốc thời gian này, “đế chế” Trầm Bê tại Sacombank cũng được xác lập.

Tô Hải đại gia mới của chứng khoán Việt Nam

Ông Tô Hải, Tổng giám đốc Chứng khoán Bản Việt, trở thành tỷ phú chứng khoán thứ hai, sau ông Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc SSI.

Tô Hải chính là cổ đông cá nhân lớn nhất tại công ty với tỷ lệ sở hữu 22,24%, tương ứng 22,9 triệu cổ phiếu. Với định giá tham chiếu VCI ngày đầu giao dịch, ông Tô Hải sở hữu khối tài sản chứng khoán vượt 1.100 tỷ đồng. Khối tài sản này cũng giúp ông Hải lọt top 30 người giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam.

Đại gia mới của sàn chứng khoán

Trong khi đó, bà Nguyễn Thanh Phượng không còn là cổ đông lớn của CK Bản Việt. Tuy nhiên, với chức vụ Chủ tịch HĐQT, bà Phượng có 5 triệu cổ phần bị hạn chế trong 6 tháng đầu kể từ ngày niêm yết và 2,5 triệu cổ phần trong 6 tháng tiếp theo.

Ghế nóng ngân hàng liên tục đổi chủ

Cùng với quá trình tái cấu trúc tại các ngân hàng, hàng loạt các nhân sự cao cấp cũng đã đến và đi rất chóng vánh. Làn sóng thay đổi nhân sự cao cấp diễn ra hơn 5 năm qua vẫn chưa dừng lại.

Nếu lần thứ nhất, hàng loạt lãnh đạo ngân hàng ngã ngựa vì sai phạm thì giờ đây, nhiều nhân sự cao cấp cũng được thay đổi để các nhà băng tiến hành công cuộc tái cấu trúc giai đoạn 2.

Chỉ vài ngày sau khi đại hội đồng cổ đông bầu ra chủ tịch mới ông Dương Công Minh, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín - Sacombank (STB) đã có một loạt những thay đổi nhân sự ở cấp cao nhất. Tại VietABank, sự thay đổi nhân sự cao cấp diễn ra với tốc độ chóng mặt hơn. Tại Ngân hàng Quốc dân - NCB (trước là Navibank), bà Trần Hải Anh lên làm chủ tịch thay cho ông Vũ Hồng Nam. Ở vị trí TGĐ, cuối năm ngoái ông Đào Trọng Khanh cũng bất ngờ thôi nhiệm không rõ lý do sau 9 tháng đứng ở vị trí điều hành.

9x kiếm trăm triệu mỗi tháng nhờ bán 'hoa hồng đại gia'

Dù khởi nghiệp với số vốn ít ỏi vay mượn từ bạn bè, Trần Anh Đô (SN 1994, Hà Nội) đã tự mình gây dựng được thương hiệu hoa riêng, Đô cũng là chủ nhân của một vườn hồng ngoại cho doanh thu mỗi tháng từ 100-150 triệu đồng.

Nhờ nhanh nhạy, biết nắm bắt cơ hội thị trường nên việc kinh doanh của Đô khá thuận lợi. Quy mô cửa hàng ở Vạn Phúc không đủ đáp ứng nhu cầu, 9x này đã quyết định thuê đất, mở vườn trưng bày rộng hơn 200m2 ở Hà Đông để tiếp tục việc kinh doanh. Đô cũng tập trung vào các dòng hồng ngoại cao cấp và có giá trị như: hồng cổ Anh, Pháp, Bungari,...

9x làm giàu từ trồng hoa

Cựu tổng giám đốc VN Pharma chuẩn bị hầu tòa

TAND TPHCM cho biết chuẩn bị đưa vụ án buôn lậu thuốc chữa bệnh, làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức tại Công ty CP VN Pharma ra xét xử sơ thẩm.

Nhóm các bị can bị truy tố tội "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức" gồm: Bùi Ngọc Duy (nguyên Trưởng Phòng Nghiên cứu và phát triển VN Pharma), Phạm Văn Thông (dược sĩ), Phạm Anh Kiệt (Tổng giám đốc Sapharco)

Ngoài việc làm giả hồ sơ thuốc chữa bệnh ung thư, từ năm 2012 đến năm 2014, Hùng còn chỉ đạo nhân viên thuê dược sĩ để chỉnh sửa nhiều bộ hồ sơ thuốc khác, giả con dấu và chữ ký của giám đốc, nhân viên Công ty Helix Canada để Công ty Pharma đăng ký lưu hành thuốc và xin cấp phép nhập khẩu tại Cục Quản lý dược; làm giả hợp đồng mua bán thuốc với một công ty ở Hồng Kông để làm thủ tục nhập khẩu một số lô thuốc. Trị giá hàng buôn lậu là hơn 5 tỉ đồng.

Cựu Chủ tịch PVN bị cáo buộc tội tham ô hàng chục tỷ đồng

Cũng liên quan tới lãnh đạo công ty, Cơ quan CSĐT Bộ Công an có kết luận điều tra bổ sung vụ đại án kinh tế xảy ra tại Oceanbank. Theo đó, bị can Nguyễn Xuân Sơn - cựu Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) và bị can Hà Văn Thắm - cựu Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Oceanbank bị cho là có tội Tham ô tài sản.

Theo cáo buộc của cơ quan tố tụng, trong việc làm thất thoát hơn 1.500 tỷ đồng của Oceanbank, hai bị can đã có hành vi Tham ô tài sản và Lợi dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt số tiền hàng trăm tỷ đồng.

