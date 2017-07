Top game mobile có cốt truyện hay tuyệt đáng để khám phá (P2)

Mời các bạn tiếp tục đến với phần 2 và cũng là phần cuối danh sách những tựa game mobile sở hữu cốt truyện hay tuyệt đáng để trải nghiệm.

The Wolf Among Us

The Wolf Among Us đưa game thủ tới một thế giới pha trộn giữa các câu chuyện cổ tích nổi tiếng như Cô bé quàng khăn đỏ, Công chúa ngủ trong rừng hay Nàng Bạch Tuyết.. cùng những bối cảnh và tình tiết của thế giới thật với sự bất công, xấu xa và thậm chí là bệnh hoạn.

Xuyên suốt chiều dài game, bạn sẽ song hành hùng Bigby Wolf, người bước ra từ bản thể sói độc ác trong truyền thuyết nay nắm quyền cảnh sát trưởng bảo vệ Fabletown giữa lòng Manhattan, New York. Mang trách nhiệm lớn lao, Bigby Wolf sẽ đưa đẩy bản thân tới những cuộc điều tra xung quanh các vụ mất tích bí ẩn, những vụ án mạng kinh hồn...

The Wolf Among Us cũng như người đàn anh The Walking Dead của mình, giới thiệu tới game thủ hệ thống lối chơi dựa theo những trường đoạn hội thoại với các lựa chọn trả lời khác nhau. Ở đó, mỗi câu trả lời sẽ đưa bạn tới những tình tiết, những ngã rẽ cốt truyện khác nhau, quyết định nhân vật nào sống - nhân vật nào còn ở đoạn cuối con đường.

Bên cạnh đó, game còn điểm khuyết vào bức tranh lối chơi những trường đoạn hành động, đòi hỏi phản xạ nhanh nhạy và tính toán chính xác từ phía game thủ, giúp The Wolf Among Us đáp ứng mọi yêu cầu từ phía người chơi.

Link download: iOS/ Android

Republique

Republique sở hữu 1 cốt truyện ấn tượng khi gây tò mò cho người chơi ngay từ những cảnh đầu tiên. Bạn – nhân vật chính, nhận được cuộc điện thoại cầu cứu từ 1 người phụ nữ bí ẩn có tên Hope bị bắt và giam giữ bên trong cơ quan của 1 quốc gia độc tài. Để cứu cô ấy, bạn buộc phải hack vào hệ thống an ninh nơi đây và đưa ra những chỉ dẫn cũng như hướng đi an toàn.

Đây là tựa game tuy hấp dẫn nhưng cũng cực kỳ thách thức game thủ khi tất cả những mẩu thông tin dù là nhỏ nhất cũng đều có tác dụng của riêng nó. Bạn sẽ phải để ý đến những email, voice-mail, giấy ghi chú, tài liệu xuất hiện xuyên suốt quá trình chơi. Có thứ tuy nhỏ bé nhưng chứa thông tin cực kỳ quan trọng để bạn qua bàn, có thứ chỉ đơn thuần là giúp bạn có được 1 câu chuyện cười, giải trí khi đang vắt óc suy nghĩ.

Người chơi của Republique sẽ không cần phải lo lắng hệ thống điều khiển, vốn đã trở thành nỗi lo thường trực trên các tựa game di động vì trò chơi sẽ áp dụng hệ thống gameplay one-touch, nghĩa là bạn sẽ chạm vào màn hình những chỗ mà bạn nghĩ sẽ là chìa khóa giúp Hope qua bàn.

Tuy nhiên hãy cẩn thận bởi nếu đúng thì không có gì để nói nhưng nếu sai, bạn sẽ bị phát hiện và truy đuổi ngay lập tức. Điều này khiến tựa game thiên về tính giải đố và cần khá nhiều thời gian suy nghĩ. Nếu bạn là game thủ pro thì sẽ mất tầm 6-8 tiếng liên tục để hoàn thành nhưng nếu trình độ chưa đạt đến cảnh giới đấy thì con số sẽ nhân lên gấp 3 lần hoặc có thể là buộc phải từ bỏ cuộc chơi.

Link download: iOS/ Android

Tales From The Borderlands

Không còn là một tựa game bắn súng của Gearbox Software nữa, mà thay vào đó Tales From The Borderlands đã trở thành một tựa game phiêu lưu nhập vai dưới bàn tay của Telltale Games, hãng game nổi tiếng với những cái tên như The Walking Dead hay Minecraft.

Tales From The Borderlands có lối chơi tương tác mà mỗi quyết định của bạn trong từng hoạt cảnh sẽ dẫn đến một kết cục khác nhau. Trong game cũng có rất nhiều cảnh bạn phải nhanh tay ấn một loạt phím Quick Time Event, để vượt qua tình huống nguy hiểm. Đó cũng là điểm nhấn giúp game không bị nhàm chán. Với cốt truyện hay và gameplay mang đậm phong cách của Telltale Games, đây sẽ là tựa game không thể bỏ qua cho nhưng ai thích phiêu lưu và đắm mình trong thế giới ảo tưởng.

Link download: iOS/ Android

The Walking Dead: Season One

Sự gắn kết kiểu “phụ tử” giữa Lee và Clementine trong câu chuyện vô cùng sâu lắng của hãng Telltale Games có cảm giác chân thực và đủ sức tác động để ta hiểu được sự khó khăn để nuôi dạy một ai đó trong bối cảnh thảm họa zombie chết chóc.

Cho tới lúc ta đi đến cái kết, khi Lee bị cắn và Clementine phải giải thoát ông ấy khỏi sự đau đớn, chúng ta sẽ khóc không chỉ bởi tình huống éo lo đó. Chúng ta sẽ khóc bởi vừa được chứng kiến một hành trình phụ tử từ đầu cho tới kết, bởi Clementine giờ đây phải đối mặt với thế giới kinh hoàng một mình và bởi tựa game đã mang đến cho ta sự thấu cảm với các nhân vật.

Link download: Android

Never Alone: Ki Edition

Nhìn chung, Ki Edition sẽ sở hữu nội dung và gameplay tương tự như các phiên bản khác của Never Alone. Tuy nhiên, phiên bản Mobile này đột phá hơn nhờ cung cấp một hệ thống điều khiển cảm ứng mới, cơ chế gợi ý mới, và hệ thống đồ họa đã được tối ưu hóa để đặc biệt dành cho các thiết bị di động. Bạn đọc có thể theo dõi tại đoạn Trailer ngắn dưới đây.

Sau khi phát hành, Never Alone nhận được nhiều lời khen ngợi vì đã mô tả một cách chân thực, nhẹ nhàng nền văn hóa dân gian bản địa Alaska. Thậm chí game còn nhận được sự hợp tác với Hội đồng Bộ lạc Cook Inlet, đại diện của các nhóm bản địa sống ở những vùng đô thị của Alaska và cũng là chủ sở hữu của Upper One Games.

Never Alone cũng được đánh giá cao về hệ thống đồ họa tuyệt đẹp và có chiều sâu, nhưng thực tế điểm nhấn hơn cả của game chính là gameplay puzzle độc đáo lồng ghép trong bối cảnh và hình ảnh đặc sắc.

Link download: iOS/ Android