Bắt xe tải chở hơn 2,7 tấn ngà voi

Chiều 8/7, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đang tạm giữ ô tô tải BKS 29C-395.64 để làm rõ hành vi vận chuyển hơn 2,7 tấn ngà voi.

Theo Công an Thanh Hóa, vào khoảng 1h00' sáng nay (8/7), Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an Thanh Hóa) đã phối hợp với Phòng CSGT và Đội Quản lý thị trường số 9 (Chi cục QLTT tỉnh Thanh Hóa) tiến hành kiểm tra xe tải do Nguyễn Trường Sơn (SN 1981, ngụ tại TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) điều khiển, khi chiếc xe này lưu thông qua xã Quảng Phong, huyện Quảng Xương.

Số ngà voi lớn nhất từ trước đến nay được lực lượng chức Thanh Hóa bắt giữ

Qua đó, thấy trên xe có rất nhiều thùng cát-tông được xếp rất ngay ngắn, cẩn thận. Tài xế khai nhận đang chở hoa quả từ Đồng Nai ra Hà Nội tiêu thụ.

Tuy nhiên, thấy có biểu hiện nghi vấn, lực lượng chức năng đã yêu cầu mở thùng thì phát hiện bên trong chứa toàn ngà voi với tổng trọng lượng 2.748 ka (hơn 2,7 tấn).

Cơ quan chức năng đã tiến hành lấy mẫu đưa đi kiểm tra và xác định số hàng đó đều là ngà voi thật.

Nguyễn Thùy