Nữ thủ khoa Phú Yên với 29,75 điểm khối B

Thượng úy Nguyễn Mạnh Tuấn, Thư ký hội đồng tuyển sinh Tổng cục chính trị Công an nhân dân (Bộ Công An) cho biết theo số hồ sơ sơ tuyển nộp về Học viện An ninh nhân dân năm 2017 thì tỷ lệ là 1 chọi 24 thí sinh.

