Chủ cây xăng xây nhà sai phép, "lờ" quyết định xử phạt của quận

Mặc dù bị UBND quận ra quyết định xử phạt hành chính lên tới 40 triệu đồng và buộc phải tháo dỡ phần diện tích xây dựng sai phép, nhưng đến nay đã hơn 1 tháng trôi qua, chủ cây xăng để xảy ra vi phạm vẫn “phớt lờ” quyết định trên.

Khu nhà được xây dựng vượt quá diện tích được cấp phép

Ngày 20/2, UBND quận Kiến An (TP Hải Phòng) đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hoạt động xây dựng đối với Hợp tác xã Xí nghiệp Thương Việt Đức do ông Phạm Văn Trí làm giám đốc, vì đã tổ chức xây dựng sai nội dung giấy phép xây dựng tại khu vực cây xăng Việt Phương (phố Mỹ Khê Đông, phường Đồng Hòa, quận Kiến An).

Cụ thể, UBND quận Kiến An xử phạt hành chính 40 triệu đồng, đồng thời yêu cầu chủ cây xăng phải phá dỡ toàn bộ hơn 100 m2 nhà xưởng xây dựng sai phép trong khuôn viên khu vực cây xăng.

Trước đó vào tháng 11/2016, HTX Xí nghiệp thương mại Việt Đức được UBND quận Kiến An cấp phép xây dựng cây xăng cùng cửa hàng tiện ích (rộng 168 m2) và các công trình phụ trợ tại khu vực trên.

Tuy nhiên UBND phường Đồng Hòa trong quá trình kiểm tra việc xây dựng tại cây xăng này vào tháng 2/2017 đã phát hiện chủ cây xăng cho xây dựng khu nhà tiện ích vượt hơn 100 m2 so với giấy phép.

UBND phường Đồng Hòa đã yêu cầu chủ đầu tư dừng thi công công trình vi phạm này. Tuy nhiên, “phớt lờ” yêu cầu của UBND phường, chủ cây xăng vẫn cho xây dựng tiếp.

Ngày 20/2, UBND quận phát hiện công trình vi phạm này vẫn tồn tại nên đã ra quyết định xử phạt hành chính. Quyết định do ông Phan Lương Thụy, Phó Chủ tịch UBND quận Kiến An ký, phạt HTX Xí nghiệp thương mại Việt Đức 40 triệu đồng; yêu cầu chủ đầu tư phải phá dỡ phần công trình xây dựng vượt giấy phép xây dựng được cấp. Nếu chủ đầu tư không tự nguyện tháo dỡ phần vi phạm sẽ bị cưỡng chế.

Thế nhưng một lần nữa quyết định của các cấp chính quyền quận Kiến An lại bị chủ cây xăng “coi thường”. Công trình chẳng nhưng không bị cưỡng chế mà còn được hoàn thiện. Thậm chí theo phản ánh của người dân chủ cây xăng đã từng căng biển cho thuê.

Trao đổi với phóng viên Dân trí vào chiều nay (21/3), ông Phan Lương Thụy, Phó Chủ tịch UBND quận Kiến An cho biết, việc xây dựng sai phép tại cây xăng này quận sẽ xử lý nghiêm, thậm chí sẽ cưỡng chế nếu chủ cây xăng không tự giác tháo dỡ; tuyệt đối không có chuyện cho thuê lại diện tích này.

Theo vị lãnh đạo quận này, trước đó cũng có hiện tượng chủ cây xăng mặc dù chưa được cấp phép kinh doanh nhưng đã tổ chức kinh doanh. “Tuy nhiên thời gian cũng không nhiều và cũng không thể truy thu được vì không biết sản lượng họ bán được bao nhiêu, quận cũng không theo dõi vấn đề này”, vị lãnh đạo này nói.

Hải Sâm