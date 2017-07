Thủ tướng gặp chính thức Tổng thống Hàn và Thủ tướng Úc

Bên lề hội nghị Thượng đỉnh G20 tại Hamburg, Đức, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có các cuộc gặp chính thức với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull.

Thay mặt Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Thủ tướng đã mời Tổng thống Hàn Quốc và Thủ tướng Australia dự Hội nghị Cấp cao APEC lần thứ 25 tại VN vào tháng 11. Hai nhà Lãnh đạo Hàn Quốc và Australia vui vẻ nhận lời.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in. Ảnh: VGP

Thủ tướng đánh giá cao việc Tổng thống Moon Jae-in đã cử Đặc phái viên sang VN ngay sau khi nhậm chức, thể hiện sự coi trọng phát triển quan hệ Đối tác chiến lược VN - Hàn Quốc.

Hai nhà Lãnh đạo nhất trí cùng thúc đẩy các chuyến thăm và tiếp xúc cấp cao nhân dịp kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao VN – Hàn Quốc trong năm 2017; thúc đẩy hơn nữa hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư và giao lưu văn hóa giữa hai nước; phấn đấu nâng kim ngạch thương mại hai chiều lên 100 tỷ USD vào năm 2020.

Tổng thống Moon Jae-in đã trân trọng mời Thủ tướng thăm Hàn Quốc.

Đánh giá cao vai trò quan trọng của Hàn Quốc với tư cách là nhà đầu tư lớn nhất và đối tác thương mại lớn thứ ba của VN, Thủ tướng đề nghị Hàn Quốc tăng cường nhập khẩu các sản phẩm VN có thế mạnh như nông, lâm, thủy, hải sản, phối hợp chặt chẽ cùng VN triển khai hiệu quả Hiệp định Thương mại tự do VN - Hàn Quốc.

Thủ tướng cũng đề nghị Hàn Quốc tiếp tục hỗ trợ VN tham gia vào các chuỗi sản xuất cung ứng toàn cầu của Hàn Quốc; chú trọng việc chuyển giao công nghệ, hỗ trợ phát triển công nghiệp phụ trợ cho VN; tiếp tục ủng hộ VN được tiếp cận vốn IDA sau năm 2017; hỗ trợ cho các cô dâu VN hòa nhập tốt hơn vào xã hội Hàn Quốc...

Tổng thống Hàn Quốc Moon cam kết sẽ chỉ đạo các cơ quan hữu quan của Hàn Quốc sớm rà soát, tích cực thúc đẩy triển khai các đề nghị hợp tác của VN.

Tại cuộc gặp giữa Thủ tướng và và người đồng cấp Australia Malcolm Turnbull, hai bên bày tỏ vui mừng trước những bước tiến mạnh mẽ trong quan hệ giữa hai nước, đồng thời trao đổi các phương hướng và biện pháp cụ thể nhằm thúc đẩy hơn nữa quan hệ Đối tác toàn diện tăng cường VN - Australia.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Australia. Ảnh: VGP

Thủ tướng Australia đã mời Thủ tướng dự hội nghị cấp cao Đặc biệt Australia – ASEAN dự kiến vào tháng 3/2018 và thăm song phương Australia nhân dịp này.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hoan nghênh sự hỗ trợ mà Australia dành cho VN trong các lĩnh vực mới như ứng phó với biến đổi khí hậu, đổi mới-sáng tạo, hỗ trợ các doanh nghiệp khởi nghiệp, nâng cao năng lực khu vực tư nhân. Cho rằng tiềm năng hợp tác kinh tế - thương mại giữa hai nước còn rất lớn, Thủ tướng đề nghị Australia mở cửa thị trường và tạo điều kiện hơn nữa để các sản phẩm của VN có mặt trong cơ cấu hàng hóa của Australia, đặc biệt là trái cây nhiệt đới, thủy sản…

Thủ tướng Malcolm Turnbull khẳng định, Australia mong muốn nâng cấp quan hệ với VN lên Đối tác chiến lược, đồng thời nhấn mạnh cộng đồng hơn 200.000 người Australia gốc Việt và trên 25.000 sinh viên VN đang theo học ở Australia là nền tảng rất quan trọng của quan hệ tốt đẹp giữa hai nước.

Thủ tướng Malcolm Turnbull cũng nhấn mạnh Australia sẽ tiếp tục ủng hộ, hỗ trợ để VN tổ chức thành công Năm APEC 2017.

Về vấn đề Biển Đông, các nhà lãnh đạo Australia và Hàn Quốc chia sẻ quan điểm với VN về tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn và tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông, giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước LHQ về Luật Biển năm 1982.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đã gặp và trao đổi ngắn với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdoğan, Tổng thống Senegal Macky Sall, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long, Thủ tướng Cananda Justin Trudeau và Trưởng đoàn Saudi Arabia.

Theo VGP