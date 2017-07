Học viện An Ninh có tỷ lệ sơ tuyển là 1 "chọi" 24

Thượng úy Nguyễn Mạnh Tuấn, Thư ký hội đồng tuyển sinh Tổng cục chính trị Công an nhân dân (Bộ Công An) cho biết theo số hồ sơ sơ tuyển nộp về Học viện An ninh nhân dân năm 2017 thì tỷ lệ là 1 chọi 24 thí sinh.

Thông tin này được chia sẻ tại Ngày hội tư vấn xét tuyển năm 2017 do Báo Tuổi trẻ phối hợp vào Bộ GD-ĐT tổ chức ngày 8/7.

Theo số hồ sơ sơ tuyển nộp về Học viện An ninh nhân dân năm 2017 thì tỷ lệ là 1 chọi 24 thí sinh. Ảnh: Thanh Hùng.

Cụ thể, theo Thượng úy Nguyễn Mạnh Tuấn, Thư ký hội đồng tuyển sinh Tổng cục chính trị Công an nhân dân (Bộ Công An), hiện qua thống kê số hồ sơ sơ tuyển nộp về Học viện An ninh là trên 4000 hồ sơ trong khi chỉ tiêu hệ sỹ quan năm nay chỉ 260. Như vậy tỉ lệ chọi là tương đối cao và tầm 1 chọi 24.

Tuy nhiên, Thượng úy Tuấn cũng nhấn mạnh đây mới chỉ là tỷ lệ chọi tính theo số hồ sơ sơ tuyển ban đầu gửi về. Số lượng đăng ký xét tuyển thực tế vẫn có thể giảm sau khi các thí sinh biết điểm thi của mình và thay đổi quyết định. Tức là vẫn nộp hồ sơ sơ tuyển trước thi nhưng không đăng ký xét tuyển.

“Các em hiện đã biết điểm thi còn các trường chưa biết cụ thể khi khối các trường công an hiện vẫn chưa tiếp nhận được dữ liệu điểm từ cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GD-ĐT”.

Thượng úy Nguyễn Mạnh Tuấn dự kiến mức điểm chuẩn năm nay có thể sẽ tương đương hoặc cao hơn so với năm ngoái.

Các trường khối công an năm nay cũng sẽ công bố kết quả tuyển sinh theo đúng lịch của Bộ GD-ĐT quy định vào khoảng từ 29-30/7.

Năm 2017, các trường thuộc Bộ Công an không xét tuyển hệ chính quy theo tổ hợp truyền thống là C (Văn, Lịch sử, Địa lý) mà thay vào đó xét theo tổ hợp mới là Toán, Văn và Lịch sử.

Thượng úy Nguyễn Mạnh Tuấn, Thư ký Hội đồng tuyển sinh Tổng cục chính trị Công an nhân dân (Bộ Công An). Ảnh: Thanh Hùng.

Ngoài ra, theo Thượng úy Tuấn, các thí sinh đã nộp nguyện vọng 1 vào các trường công an, nếu không đủ điểm trúng tuyển thì vẫn có thể đăng ký nguyện vọng vào các trường công an đào tạo hệ dân sự.

“Bộ Công an có 3 trường đào tạo hệ dân sự gồm Học viện An ninh, Học viện Cảnh sát nhân dân và Trường ĐH Phòng cháy chữa cháy. Như vậy nếu không trúng tuyển vào hệ đào tạo sĩ quan của các trường khối công an thì thí sinh có thể đăng ký vào học các trường có hệ dân sự. Các thí sinh cần lưu ý nếu muốn đăng ký xét tuyển phải đăng ký trên cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GD-ĐT theo đúng quy định”.

Thượng úy Tuấn chia sẻ thêm: “Như tại Học viện An ninh nhân dân, học viên hệ dân sự sẽ được sinh hoạt riêng, tách biệt khu dành cho công an và khu dành cho dân sự. Các học viên hệ này có thư viện và hội trường học riêng. Ngoài ra, Học viện An ninh nhân dân cũng hỗ trợ chỗ ở tại ký túc xá cho các em với mức học phí theo quy định”.

Thanh Hùng