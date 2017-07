Nhắc đi vệ sinh không đúng chỗ bị đánh trọng thương

Cơ quan Công an quận Hoàn Kiếm, Hà Nội cho biết đang điều tra vụ cố ý gây thương tích và hủy hoại tài sản trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, vào ngày 5/7, anh Lương Xuân Hùng (25 tuổi, ở quận Hoàng Mai, Hà Nội) và anh Nguyễn Hữu Cường (26 tuổi, ở quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) đang ngồi uống nước tại trước cửa số 3B, Lê Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm thì xuất hiện một đối tượng đi ra phía đuôi ôtô của anh Hùng định để đi vệ sinh.

Anh Hùng bị các đối tượng đánh bị thương

Lúc này, thấy người đàn ông có hành vi không đúng mực ở nơi công cộng (ngay sau xe ô tô của mình) nên anh Hùng cùng người bạn tên Cường đến khuyên ngăn, yêu cầu người đàn ông kia đi vệ sinh đúng nơi quy định.

Quá trình nói chuyện, hai bên nảy sinh mâu thuẫn, cãi vã. Một lúc sau, xuất hiện nhóm người cầm gậy tiến đến đánh anh Hùng và bạn mình là anh Cường. Không dừng lại ở đó, các đối tượng còn dùng gậy đập vỡ một phần kính ô tô của anh Hùng.

Ngay sau đó, anh Hùng đã bỏ chạy đến trước cửa nhà văn hóa quận Hoàn Kiếm thì bị các đối tượng đánh bị thương, cướp đi 1 điện thoại di động.

Sau khi thực hiện xong hành vi sai phạm của mình, nhóm đối tượng trên đã nhanh chóng tẩu thoát khỏi hiện trường.

Ngay sau khi nhận được thông tin, lực lượng công an đã nhanh chóng đến hiện trường tìm hiểu, xác minh thông tin vụ việc. “Cơ quan Cảnh sát điều tra đang phối hợp với phòng CSHS Công an TP Hà Nội điều tra, làm rõ vụ cố ý gây thương tích và hủy hoại tài sản trên địa bàn” – cán bộ công an quận Hoàn Kiếm cho biết.

Vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.

Theo VOV