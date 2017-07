Cậu bé 15 tuổi đi làm công nhân, bị máy cán đứt lìa cánh tay

Vì gia cảnh khó khăn, chưa tròn 15 tuổi, em Chau Konl đã phải đi làm công nhân. Trong khi đang vận hành máy ép nguyên liệu để sản xuất giày, em Chau Konl bị máy cuốn cắt lìa cả cánh tay.

Sáng ngày 8/7, trao đổi với PV Dân trí, ông Phạm Văn Bốn - Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Long An - cho biết, vừa qua, Sở đã nhận được đơn thư của bà Neang Nhây (SN 1977, thường trú huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang) về việc con trai bà là Chau Konl (SN 2002) bị tai nạn lao động đứt lìa cánh tay trái tại Công ty giày Hoa Việt.

Giữa gia đình và công ty chưa thoả thuận được mức bồi thường nên bà gửi đơn kêu cứu đến các cơ quan chức năng. Sở đang thu thập thêm thông tin và tìm hiểu thời gian đang làm việc em Chau Konl đã đủ 15 tuổi chưa.

Theo hồ sơ sự việc, khoảng đầu năm 2017, Chau Konl cùng cha và mẹ xin vào làm việc tại Cty TNHH MTV nguyên phụ liệu giày Hoa Việt (tại xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An).

Khoảng 11h ngày 17/5, trong lúc vận hành máy tại công ty thì máy bị kẹt nên Chau Konl đã dùng tay để trực tiếp đẩy vật liệu.

Trong lúc đang đẩy vật liệu vào máy thì bất ngờ tay trái Chau Konl bị máy cuốn vào, cắt lìa bàn tay và làm dập nát giữa cánh tay.

Ngay sau đó, Chau Konl được đưa đến Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TPHCM để cấp cứu. Do vết thương quá nặng nên cánh tay trái của Chau Konl phải cắt bỏ gần đến nách.

Công ty Hoa Việt đã đứng ra lo viện phí cho Chau Konl.

Sau gần 1 tháng nằm viện, Chau Konl xuất viện và phía công ty Hoa Việt đã đến thương lượng với gia đình và hứa sẽ hỗ trợ thêm 40 triệu đồng. Tuy vậy, phía gia đình Chau Konl lại đưa ra mức bồi thường là 100 triệu nên hai bên chưa đi đến thống nhất.

Trả lời báo chí, bà Neang Nhây cho biết: "Con tôi đang khoẻ mạnh nhưng trong quá trình làm việc không may bị đứt nguyên một cánh tay trái. Giờ con tôi thành người tàn tật mà công ty chỉ trả 40 triệu đồng thì quá bèo bọt. Tôi mong cơ quan chức năng vào cuộc để đòi lại quyền lợi cho con tôi".

Được biết, gia đình nạn nhân rất khó khăn, thuộc diện hộ nghèo. Cuộc sống gặp nhiều khó khăn nên đầu năm 2017 cả gia đình (5 người) đã rời quê An Giang đến huyện Đức Hòa, tỉnh Long An thuê phòng trọ ở với giá 1,1 triệu đồng/tháng.

Vợ chồng bà và con trai xin vào làm việc tại Công ty Hoa Việt từ đầu năm. Chồng được trả 230 ngàn đồng/ngày, bà được trả 160 ngàn đồng/ngày và con bà (nạn nhân bị tai nạn lao động) được trả 210 ngàn đồng/ngày.

Sau khi con trai bị nạn, cả hai vợ chồng bà phải nghỉ ở nhà để chăm con nên kinh tế càng khó khăn hơn.

Ông Mai Thành Khải - Chánh Thanh tra Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Long An, cho biết, ngày 3/7, Sở tiếp nhận được đơn của bà Neang Nhây về vụ việc trên. Ngày 5/7, Thanh tra Sở đã xuống làm việc với công ty.

Hiện Thanh tra Sở và các ngành liên quan đang tiếp tục tìm hiểu vụ tai nạn này để hoàn thành biên bản điều tra tai nạn lao động, đồng thời yêu cầu công ty đưa Chau Konl đi giám định tỷ lệ thương tật và mức suy giảm khả năng lao động.

Khi có những cơ sở này thì sẽ dựa theo căn cứ, quy định của pháp luật để yêu cầu công ty thực hiện đầy đủ các chế độ tai nạn lao động cho Chau Konl. Theo đó, cũng xử lý nghiêm đối với các vi phạm của công ty trong việc thực hiện an toàn lao động trong quá trình hoạt động, sản xuất.

Ngoài làm việc liên quan đến vụ tai nạn, Thanh tra Sở cũng kiểm tra và yêu cầu công ty chấn chỉnh, thực hiện ngay các biện pháp bảo đảm an toàn lao động như: Cải tạo, lắp đặt lại hệ thống điện; bao che các bộ phận chuyển động nguy hiểm của máy móc; huấn luyện an toàn lao động cho người lao động; xây dựng và niêm yết tại nơi làm việc các nội quy, quy trình vận hành an toàn cho máy móc, thiết bị...

Được biết, Chau Konl làm việc tại Công ty Hoa Việt nhưng không ký kết hợp đồng.

