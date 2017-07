Nâng mũi làm đẹp và những hệ lụy

Nâng mũi để làm đẹp là chuyện đã có từ hàng trăm năm trên thế giới. Với người Việt Nam vốn bẩm sinh “mũi tẹt, da vàng”, chuyện nâng mũi cũng không hề xa lạ khi văn hóa Tây phương tràn vào đã mang đến cho người Việt những chuẩn mực mới về cái đẹp.

Nhưng gần đây, người Việt, nhất là giới trẻ như quên lãng những thần tượng phương Tây mà hùa theo nhau, thần tượng các diễn viên, ca sĩ xứ Hàn. Đặc biệt với các cô gái Việt, “cái mũi Hàn” đã trở thành “đại sứ” nhan sắc, thành chuẩn mực cho vẻ đẹp thời thượng…

“Nâng mũi kiểu Hàn” thực chất là gì?

Thời gian gần đây, người ta thường nói đến một trường phái thẩm mỹ Hàn Quốc, trong đó có kỹ thuật “nâng mũi kiểu Hàn”. Người ta đặt cho kiểu nâng mũi Hàn Quốc nhiều tên gọi khác nhau như mũi S-line, mũi cấu trúc vì mục đích quảng cáo hoặc vì cạnh tranh kỹ thuật và thương hiệu.

Thực chất các kỹ thuật nâng mũi Hàn Quốc hiện nay cũng chỉ bao gồm 2 loại phẫu thuật: nâng cao sống mũi bằng chất liệu nhân tạo hoặc bằng sụn tự thân và chỉnh hình mũi kết hợp nâng sống mũi với chỉnh sửa thay đổi cấu trúc mũi.

Những kỹ thuật này không phải mới ra đời cũng không phải xuất xứ từ Hàn Quốc mà đã được áp dụng từ hàng trăm năm nay ở Mỹ và khắp thế giới.

Biến chứng lõm đầu mũi sau phẫu thuật thẩm mỹ

Tuy nhiên, sự bùng nổ nhu cầu cộng với những thành công ngoạn mục của phẫu thuật thẩm mỹ Hàn Quốc đã tạo một làn sóng dội đến Việt Nam khiến người ta lầm tưởng các kỹ thuật đó xuất xứ từ xứ Hàn.

Phải công nhận và khen ngợi các bác sĩ phẫu thuật Hàn Quốc đã thành công trong việc tạo ra một kiểu mũi thời trang cho người Hàn Quốc rất phù hợp với người châu Á, nhưng dù là nâng mũi “kiểu Hàn” tân thời hay tạo hình mũi “kiểu Hoa Kỳ” cổ điển thì bản chất nó cũng là một phẫu thuật chỉnh sửa mũi bằng những kỹ thuật và những chất liệu đã trở thành kinh điển. Vì vậy, ngoài những đặc trưng riêng, nó đều có những nguy cơ, những hệ lụy như mọi phẫu thuật ngoại khoa khác.

Tình trạng nhiễm khuẩn mũi nghiêm trọng sau khi nâng mũi.

Hội Phẫu thuật thẩm mỹ thành phố Hồ Chí Minh và Hội Phẫu thuật thẩm mỹ Hàn Quốc đã tổ chức rất nhiều những cuộc gặp gỡ trao đổi chuyên môn kỹ thuật giữa những chuyên gia hàng đầu từ hai phía và nhiều câu hỏi được đặt ra, nhiều vấn đề được trao đổi để hiểu thêm vì sao phẫu thuật thẩm mỹ Hàn Quốc phát triển nhanh chóng và hiện đứng vào hàng những nước tiên tiến nhất.

Tuy nhiên, các chuyên gia hàng đầu về phẫu thuật thẩm mỹ của Hàn Quốc (trong đó có các chuyên gia nổi tiếng nhất về làm mũi) cũng đã trung thực báo cáo những thất bại, những tai biến và biến chứng.

Cũng như mọi xứ khác và cũng như mọi phẫu thuật khác, các trường hợp nâng mũi làm đẹp ở Hàn Quốc cũng có tỷ lệ không nhỏ những kết quả chưa hài lòng nếu không muốn nói là thất bại. Có nghĩa là những “mũi S-line”, “mặt V-line” trên màn ảnh và sân khấu Hàn chỉ là phần thành công, phần đẹp nổi lên trên tảng băng thẩm mỹ.

Cũng có nghĩa là con đường để có một cái mũi đẹp như mong ước bằng phẫu thuật thẩm mỹ là không hề dễ dàng ở mọi nơi trên trái đất này. Thế mà ở Việt Nam, không ít người đang hành nghề thầy thuốc theo kiểu “thầy bói sờ voi”, khoái quảng cáo “quăng bom” văng mạng, qua mặt nhà quản lý, lừa mị dân lành lại luôn “vỗ ngực xưng tên” mình là “người đầu tiên”, “người giỏi nhất”.

Những hệ lụy khó lường

Nâng mũi là phẫu thuật tưởng như ai cũng làm được, nhưng thực sự là một thách thức nghề nghiệp cho mọi bác sĩ thẩm mỹ. Nhận định vẻ đẹp của cái mũi đã khó mà làm được một cái mũi đẹp càng khó hơn.

Dù nâng mũi theo kỹ thuật nào thì rắc rối thường gặp nhất vẫn là chuyện sống mũi lệch vẹo, có thể biểu hiện sớm sau mổ vài ngày hoặc vài tuần. Sống mũi bị lệch có thể do bác sĩ đặt lệch khi phẫu thuật hoặc đặt thẳng mà băng nẹp cố định không tốt hoặc do bệnh nhân vận động di chuyển quá mức làm chấn động di lệch.

Để giải quyết thường phải can thiệp sớm ngay khi hết sưng đau để đặt lại sống mũi với sự chú ý tránh lặp lại những nguyên nhân đã gây ra lệch vẹo.

Trước và sau khi phẫu thuật thẩm mỹ bị biến chứng, phải cắt bỏ mũi.

Rắc rối thứ hai là chuyện vết mổ không lành. Niêm mạc mũi thường rất mỏng manh, nhất là ở 2 bên vách ngăn, nếu kỹ thuật mổ mà đi qua hoặc tác động trực tiếp lên niêm mạc mũi cộng với lực tỳ đè của chất liệu cấy ghép có thể dẫn đến hệ quả vết mổ khó lành, thậm chí không lành.

Vết thương lâu lành còn có thể do nhiễm khuẩn, nhưng nếu nhiễm khuẩn đơn thuần và được điều trị kịp thời có thể bảo tồn được sống mũi ghép. Biểu hiện của nó là vết mổ thấm dịch kéo dài có thể gây sưng nề gốc mũi hoặc toàn bộ tháp mũi. Trong trường hợp này, dù có cố gắng điều trị bảo tồn thì cuối cùng thường vẫn phải tháo bỏ chất liệu sống mũi cấy ghép để nếu muốn làm lại hay không cũng phải chờ sau 1 - 2 tháng khi vết thương đã lành.

Biến chứng thứ 3 là đầu mũi đỏ hoặc toàn bộ sống mũi. Rắc rối này xảy ra muộn có khi sau nhiều tháng đến một vài năm. Đây có thể là phản ứng tại chỗ của cơ thể với vật lạ cấy ghép và cũng phải xử lý bằng cách lấy bỏ sống mũi cấy ghép để sau khi lành sẽ làm lại bằng phương pháp khác.

Một biến chứng khác đòi hỏi phải giải quyết mổ lấy bỏ sống mũi càng sớm càng tốt ngay khi có dấu hiệu là biến chứng trồi lộ sống mũi ghép, mà thường bị nhất là đầu mũi hoặc chân sống mũi ở phía trong tiểu trụ. Nguyên nhân có thể là do di chuyển dịch sống ghép theo trọng lực, có thể do sự teo nhanh mô mềm sau khi ghép hoặc do sống mũi ghép bị đặt ở lớp quá nông.

Đặc biệt là ở đầu mũi, có khi xảy ra muộn sau một vài năm với biểu hiện đầu mũi nhô ra, da mỏng dần, thậm chí có khi do không có điều kiện tái khám nên khi bệnh nhân đến thì da đã bị thủng lòi đầu sống mũi ghép ra ngoài.

Biến chứng cuối cùng chúng tôi đề cập ở đây liên quan đến là sự nhận định kết quả phẫu thuật về mặt thẩm mỹ, tuy không ảnh hưởng đến sức khỏe nhưng lại rắc rối tới tâm lý bệnh nhân khiến cho bệnh nhân (và cả thầy thuốc) không hài lòng nên cũng phải phẫu thuật lại để có kết quả tốt hơn.

Có đôi khi nhận định của bác sĩ và bệnh nhân không thống nhất, bác sĩ thấy mũi đẹp mà bệnh nhân không chấp nhận. Trường hợp này thường phải có thời gian để bác sĩ kiên nhẫn thuyết phục bệnh nhân, tạo sự thông cảm để có thể dung hòa ý kiến, còn nếu không thể “chung sống hòa bình” thì lại phải làm lại hoặc lấy bỏ theo yêu cầu để làm hài lòng “thượng đế”.

Để kết thúc, xin gửi một lời chúc và cũng là một lời khuyên cho những ai đang muốn làm “đẹp mặt” thì hãy nhớ “thương lấy mũi” như cha ông ta đã khuyên hãy luôn “nể mũi ” khi “vuốt mặt”. Vì vậy, chỉ nên đi thẩm mỹ làm đẹp mũi khi đã tìm hiểu kỹ càng, thực sự hiểu biết về phẫu thuật mình sẽ làm, hoàn toàn tin tưởng vào bác sĩ thẩm mỹ và yên tâm về cơ sở y tế mình sẽ đến.

Theo Ths.BS. Cao Ngọc Bích - Gs.TS. Lê Gia Vinh

Sức khỏe & Đời sống