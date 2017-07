Phút đối diện với tử thần của Thượng úy CSGT suýt bị chẹt chết

Chưa thể ngồi dậy trên giường bệnh, đầu còn đau, sức khoẻ yếu nhưng Thượng úy CSGT Nguyễn Anh Đức nhớ rành rọt giây phút đối diện tử thần khi bị xe container lao tới đâm và hất văng.

Đu bám gương xe là để không bị chẹt chết

Lần thứ 4 vào bệnh viện Việt Đức thăm Thượng uý Nguyễn Anh Đức, cán bộ phòng CSGT Công an Hà Tĩnh bị thương trong khi làm nhiệm vụ, tôi thực sự mừng khi thấy sức khoẻ của Đức tiến triển rất nhanh. Trung tá Nguyễn Chiến Thắng, Phó Trưởng phòng CSGT Công an Hà Tĩnh – người trực tiếp đưa Đức ra Hà Nội cấp cứu cho biết “Cũng may em nó có sức khoẻ…”.

Nhớ lại những phút giây sinh tử của Thượng uý Nguyễn Anh Đức vào đêm 30-6, rạng sạng 1-7, anh Thắng bùi ngùi “Qua chiếu chụp ở tỉnh, các bác sĩ nói tình trạng chảy máu não của Đức nặng lắm, máu chảy ở trong không cầm được mà đi xa thì rất nguy hiểm.

Nghe các bác sĩ nói rằng tiên lượng chỉ 50/50, anh em chúng tôi và gia đình cũng lo lắm. Dù vậy, còn nước, còn tát, đơn vị và gia đình vẫn quyết tâm đưa Đức ra Hà Nội chữa trị. Rất may, được sự cấp cứu kịp thời, tay nghề cao của các y bác sĩ bệnh viện Việt Đức, em Đức đã dần hồi phục…”.

Hôm đó, chuyến xe cấp cứu tốc hành từ 20h tối 30-6 bắt đầu chuyển bánh từ Hà Tĩnh, quá nửa đêm ra đến Hà Nội, trên xe là bố đẻ, vợ của Đức và 3 cán bộ là đồng đội của anh đi cùng. Cứng rắn là thế, nhưng khi Đức được đưa vào phòng cấp cứu, cả mấy anh em trong đơn vị người cứ như mất trọng lượng. Mãi đến khi các bác sĩ thông báo sức khoẻ Đức tạm ổn định, anh em mới nhẹ lòng…

Sáng 1-6, tháp tùng Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an; Thiếu tướng Nguyễn Quang Chữ, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND; Đại tá Trần Kim Thẩm, Phó Tổng Biên tập báo CAND vào thăm, tặng quà Thượng uý Nguyễn Việt Đức, chúng tôi cũng vui lây khi biết Đức không còn nguy hiểm đến tính mạng bởi hình ảnh Đức bám trên gương xe khiến bất cứ ai nhìn thấy cũng nhói lòng.

Sau cả đêm không chợp mắt, Trung tá Nguyễn Chiến Thắng nắm chặt tay đồng đội như phần nào chia sẻ nỗi lo âu của mình…

Thượng uý Nguyễn Anh Đức kể lại phút giây sinh tử khi bám trên gương container

Ngày 6-7, trên giường bệnh viện Việt Đức, Thượng úy Nguyễn Anh Đức vẫn còn rất yếu, đau đầu nhiều nhưng anh nhớ khá chi tiết về buổi chiều ngày 30-6, khi cùng đồng đội đang làm nhiệm vụ TTKS, dừng và kiểm tra xe container BKS 77C – 016.47 kéo theo rơmoóc BKS 77R – 001.37.

Theo Thượng úy Đức, khoảng 16h40’ ngày 30-6, Tổ tuần tra CSGT Hà Tĩnh phát hiện xe container BKS 77C – 016.47 kéo theo rơmoóc BKS 77R – 001.37 chạy quá tốc độ cho phép nên đã thông báo cho Thượng úy Đức và Thượng úy Lê Hồ Việt Anh lúc đó đang đứng chốt trực ở QL1A đoạn qua địa phận xã Vượng Lộc, huyện Can Lộc (Hà Tĩnh).

“Nhận được thông báo của đồng đội qua bộ đàm, xác định đúng chiếc xe vi phạm, tôi và anh Việt Anh ra hiệu lệnh dừng xe, tài xế đã dừng và xuống xe. Khi xuống xe, tài xế có cầm theo một số giấy tờ nhưng không đưa cho chúng tôi xem, mà chỉ nắm trong tay, giơ giơ lên, rồi nói xe không vi phạm tốc độ. Lúc đó, tôi đã cho xem hình ảnh vi phạm, yêu cầu tài xế xuất trình giấy tờ, tài xế lẳng lặng leo lên cabin xe. Tôi nghĩ, chắc anh ta lên cabin lấy nốt giấy tờ xe để CSGT kiểm tra theo yêu cầu, nên đứng chờ ở đầu xe phía cabin, Việt Anh đứng ở đầu xe phía bên ghế phụ” – Thượng uý Nguyễn Anh Đức nhớ lại.

Kinh nghiệm của người từng làm CSGT nhiều năm, Thượng uý Nguyễn Anh Đức biết rằng khi xe container nổ máy thì sẽ có tiếng phì hơi rất mạnh, trong trường hợp này, lái xe vừa nổ máy, vừa đạp ga mạnh nên tiếng phì hơi và rú ga cùng một lúc để phóng đi.

Cũng đúng thời điểm trên, anh Đức thấy chiếc xe con lao vun vút từ phía sau container lên. Trước giây phút sinh tử, anh Đức buộc phải bám vào cần gương. “Nếu tôi nhảy ra giữa đường tránh, thì có thể bị dòng xe con lao lên đâm phải, nguy hiểm cho cả các phương tiện đang chạy. Còn nếu không nhảy sang tránh hoặc không nhảy lên bám lấy gương xe, thì sẽ bị chẹt nát dưới cú đâm mạnh của xe container”, Thượng úy Đức phân tích.

Khoảnh khắc bám trên gương xe, Thượng úy Nguyễn Anh Đức vẫn rất tỉnh táo. Anh đấm vào kính cabin yêu cầu tài xế dừng xe, nhưng chiếc xe vẫn chạy rất nhanh. Thấy tài xế hung hãn, Thượng úy Đức xác định phải nhảy xuống sao cho an toàn nhất mà không gây ảnh hưởng đến dòng phương tiện phía sau.

Anh liếc nhìn về phía đuôi xe và còn kịp ra hiệu cho một xe Fortuner màu đen chạy cùng chiều với xe container vượt lên để anh còn nhảy xuống dải phân cách. Đúng lúc đó, tài xế xe container cũng tìm cách đánh lái, lắc mạnh đầu xe và Thượng úy Đức buông tay, rơi xuống đường. Từ lúc đó, anh hôn mê...

Về phía chiếc xe container, sau khi cố tình gây tai nạn khiến CSGT trọng thương, chiếc xe container tiếp tục lao đi, bị ô tô tuần tra của CSGT truy đuổi, chặn đầu, xe container vẫn không dừng lại, húc tung đuôi xe tuần tra. Khi bỏ chạy cách hiện trường gây tai nạn cho Thượng uý Đức 1km, chiếc xe hung hãn này mới chịu dừng lại, rồi cả tiếng sau tài xế mới chịu xuất trình giấy tờ xe.

Sẽ xin giảm án cho tài xế suýt chẹt chết mình

Chiều 1-7, đến thăm đồng đội của mình, Đại tá Lê Văn Sao, Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh hết sức lo lắng cho sức khoẻ, tính mạng của Thượng uý Nguyễn Anh Đức.

Anh cho biết buổi sáng cùng ngày, trực tiếp anh cùng các đồng chí trong Ban Giám đốc xuống hiện trường, chỉ đạo khám nghiệm, điều tra “Chúng tôi khám nghiệm rất cụ thể, tỉ mỉ để làm rõ nguyên nhân, xử lí đúng người, đúng tội”.

Đại tá Lê Văn Sao cũng khá băn khoăn, tài xế không say rượu, không ma túy, xe chỉ chở hoa quả và vi phạm giao thông thường, sao tài xế có thể hung hãn và coi thường tính mạng con người như vậy?

Trăn trở của anh được lí giải khi vài ngày sau, quá trình điều tra, Công an huyện Can Lộc phát hiện tài xế Hưng đã dùng GPLX giả, và chưa đủ tuổi điều khiển xe container. Cũng chính lái xe đã thừa nhận rằng do sợ bị phát hiện không có bằng lái, không đủ tuổi lái xe nên đã có hành động trên.

Sau khi bị bắt, lái xe xuất trình GPLX mang tên tên Lưu Văn Châu. Tuy nhiên, vài ngày sau, cơ quan công an đã xác định được đây là GPLX giả, đối tượng đã mạo danh danh Châu, còn tên thật là Phan Thành Hưng, 22 tuổi, trú tại xóm Đại Thuận, xã Mĩ Hiệp, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định.

Thượng úy Nguyễn Anh Đức cho biết, ngày 5-7, bố mẹ tài xế Hưng đã lặn lội từ Bình Định ra Hà Nội thăm hỏi nạn nhân bị con mình suýt bị chẹt chết. “Hai bác là người hiền lành, làm nông nghiệp nên gia cảnh rất khó khăn. Dù vụ việc đang và sẽ thuộc thẩm quyền xử lý của cơ quan chức năng, nhưng ở góc độ nạn nhân, tôi sẽ có ý kiến xin giảm nhẹ tội cho Hưng, cậu ấy còn trẻ, còn cả tương lai dài phía trước, chỉ mong cậu ấy coi đây là bài học cuộc đời, khi cầm lái là liên quan đến sinh mạng nhiều người”, anh Đức tâm sự.

Được biết, trước khi nhận nhiệm vụ ở Phòng CSGT, Thượng uý Nguyễn Anh Đức là cán bộ của Công an huyện Can Lộc – nơi anh bị chống người thi hành công vụ lần này. Năm 2010, anh bị người vi phạm giao thông tông gãy chân phải, phải điều trị cả tháng trời ở bệnh viện. Ở đơn vị, anh luôn là người gương mẫu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, được đồng đội tin yêu, quý mến.

Sút mấy cân từ khi nhận được tin chồng bị xe container suýt chẹt chết, chị Hiền, vợ Thượng uý Anh Đức cho hay, chồng chị luôn nghĩ cho người khác như thế. “tối 30- 6, nhận được tin, em vội gửi con gái nhỏ 2 tuổi cho mẹ đẻ, cùng bố chồng em tới Bệnh viện Hà Tĩnh.

Khi ấy, bác sỹ tiên lượng xấu vì máu chảy trong não rất nhiều, anh Đức hôn mê. Khi gia đình xin đưa anh Đức ra Hà Nội, bác sỹ còn sợ đi đường gặp tình huống xấu. Đến bây giờ em thấy mình quá may mắn chị ạ. Cầu mong mọi việc sẽ qua nhanh…”

Trước nghi vấn: “Thượng úy CSGT cố đu bám trên gương xe để truy bắt vi phạm đến cùng”, Thượng úy Nguyễn Anh Đức mỉm cười giải thích, hình ảnh vi phạm của chiếc xe container đã rất rõ ràng. Thật ra, không cần truy bắt vì nếu lái xe chống đối từ đầu, chúng tôi sẽ báo cho đồng đội ở chốt TTKS phía sau, hoặc phạt nguội. Vì lái xe lên xe lấy giấy tờ nên tôi đứng đợi để xử lí, không ngờ chỉ vi phạm thông thường mà lái xe manh động như vậy.

“Khoảnh khắc ấy, đơn giản tôi chỉ nhảy lên bám gương xe như một phản xạ bản năng để sống sót. Tôi không còn cách nào khác trong tình huống ấy”.

Theo Phương Thuỷ

Công an nhân dân