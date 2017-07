Tỷ giá ngoại tệ ngày 8/7: USD vào đà tăng nhanh

Tỷ giá ngoại tệ ngày 8/7 diễn biến theo xu hướng đồng USD trên thị trường quốc tế khởi sắc trở lại sau khi nước Mỹ công bố một số thông tin tích cực.

Đầu phiên giao dịch ngày 8/7 (giờ Việt Nam), trên thị trường thế giới, chỉ số US Dollar Index (DXY), đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) tăng 0,26% xuống mức 96,06 điểm.

USD đứng ở mức: 1 euro đổi 1,1390 USD; 113,87 yen đổi 1 USD và 1,2880 USD đổi 1 bảng Anh.

Đồng USD tăng trở lại.

Đêm qua, đồng USD trên thị trường quốc tế khởi sắc trở lại sau khi nước Mỹ công bố một số thông tin tích cực. Thông tin này lập tức át đi nỗi thất vọng về những tín hiệu phát đi từ cơ quan quản lý chính sách tiền tệ Mỹ.

USD tăng giá ngay sau khi Mỹ công bố số lượng việc làm được tạo ra cao hơn nhiều so với kỳ vọng của thị trường trước đó. Cục thống kê lao động cho biết, 222.000 việc làm đã được tạo ra trong tháng 6, cao hơn nhiều so với con số dự đoán của các nhà kinh tế là: 175.000 việc làm. Tỷ lệ thất nghiệp tăng nhẹ lên mức 4,4%, so với ước tính 4,3%.

Đồng bạc xanh còn được hưởng lợi sau khi Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed) phát đi tín hiệu có thể bắt đầu thu hẹp bảng cân đối kế toán vào tháng 9 hỗ trợ cho lợi tức trái phiếu Mỹ. Trước đó, Fed cho biết sẽ tiếp cận một cách từ tốn đối với chính sách thắt chặt tiền tệ. Điều này có nghĩa Fed sẽ cân nhắc thận trọng việc tăng lãi suất.

Trên thị trường trong nước phiên 7/7 tỷ giá USD/VND ở đa số các ngân tăng tỷ giá thêm 5-10 đồng so với phiên liền trước lên phổ biến ở mức: 22.710 đồng/USD và 22.790 đồng/USD.

Tới cuối phiên 7/7, Vietcombank và ACB niêm yết giá USD ở mức: 22.710 đồng (mua) và 22.790 đồng (bán). Vietinbank: 22.720 đồng (mua) và 22.790 đồng (bán). BIDV: 22.705 đồng (mua) và 22.775 đồng (bán). Techcombank: 22.690 đồng (mua) và 22.790 đồng (bán).

Tính từ đầu tháng 6, tỷ giá đồng đô la Mỹ tăng 30-35 đồng ở cả 2 chiều mua vào và bán ra.

Giá USD trên thị trường chợ đen ở khoảng: 22.790 - 22.810 đồng/USD.

Chốt phiên giao dịch 7/7, tỷ giá Euro đứng ở mức: 25.821 đồng (mua) và 26.156 (bán). Tỷ giá Bảng Anh: 29.143 đồng (mua) và 29.610 (bán). Tỷ giá yên Nhật ở mức 197,2 đồng và bán ra ở mức 201,0 đồng.

V. Minh