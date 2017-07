Top game mobile có cốt truyện hay tuyệt đáng để khám phá

Có rất nhiều yếu tố để tạo ra một tựa game mobile tuyệt vời, nhưng có thể chắc chắn một điều rằng cốt truyện là thứ quan trọng nhất quyết định độ hay của game.

Broken Age

Các tựa game của Double Fine luôn mang một phong cách rất “dị” (như Psychonauts, Brutal Legend…) và Broken Age cũng kế thừa tinh thần đó. Chuyện bắt đầu với một bối cảnh lạ lùng, hai nhân vật một nam, một nữ ở hai thế giới kỳ lạ.

Cô gái tên gọi Vella – một thợ làm bánh – bị đưa đi làm vật tế thần cho một con quái vật gớm ghiếc. Mặc dù vậy, trong thế giới của cô, không ai coi đó là một bi kịch mà ngược lại: một vinh dự lớn. Shay là một chàng trai trẻ có cuộc sống nhàm chán trong một phi thuyền không gian vì được bảo bọc quá kỹ lưỡng, chẳng khác nào một tù nhân.

Một ngày nọ, cả hai đều quyết định phá vỡ lối mòn trong cuộc sống của mình và họ đã gặp nhau. Điều gì sẽ xảy ra kế tiếp? Broken Age đã mở đầu một cách đầy tò mò như thế!

Link download: iOS/ Android

1979 Revolution: Black Friday

Ban sẽ khó có thể tìm ra được điểm chê nào trong 1979 Revolution: Black Friday do game được nhào nặn bởi đội ngũ phát triển với nhiều thành viên từng tham gia vào các dự án như Grand Thief Auto III, Vice City, Max Payne I & II... Trò chơi được hình thành dựa trên những chi tiết có thật, dựa trên những tư liệu lịch sử hiếm hoi được ghi lại. Và để người chơi có thể nhìn nhận góc độ rõ nét, bao gồm cả những yếu tố hành động, phiêu lưu thì lối chơi trong game cũng được hình thành tương đối giống với Grand Thief Auto pha chút phong cách game Telltale.

Câu chuyện mà 1979 Revolution: Black Friday mang tới tập trung vào thời điểm Iran xảy ra chiến tranh. Bạn sẽ tham gia các cuộc biểu tình bằng cách nhập vai vào Reza có xuất thân từ một gia đình giàu có. Sau khi học tập tại Đức, ông trở lại Iran và tham gia vào cuộc cách mạng đang diễn ra một cách tình cờ. Xoay quanh các câu chuyện hội thoại, từng tình tiết yêu cầu người chơi phải đưa ra lựa chọn sẽ quyết định mối quan hệ của Reza và những người thân. Từ đây bạn cũng sẽ có nhiều hướng nhìn khác nhau xung quanh cuộc cách mạng Iran mà trò chơi đang hướng tới.

1979 Revolution: Black Friday đã chính thức ra mắt phiên bản trên PC vào tháng 4 và có tầm ảnh hưởng lớn tới đại đa số game thủ trên toàn cầu. Và mới đây, trò chơi cũng đã có phiên bản dành riêng cho các thiết bị di động hệ điều hành iOS, game rất trực quan nhờ vào hệ thống cảm ứng.

Link download: iOS/ Android

Brothers: A Tale of Two Sons

Brothers: A Tale of Two Sons là một tựa game phiêu lưu giải đố hấp dẫn đã từng được phát hành trên Xbox 360, PC từ năm 2013 nay đã chính thức được 505 Games chuyển thể và chính thức phát hành lên nền tảng di động. Không có một câu chuyện dài với nhiều bí mật và ẩn số, không có một nền đồ họa màu mè, lộng lẫy và cũng không có một gameplay quá chi tiết nhưng Brothers: A Tale Of Two Sons vẫn cuốn hút người chơi bằng một cuộc phiêu lưu ý nghĩa và những giây phút đầy cảm động của hai người con trai dành cho bố của mình.

Có thể coi đây là một trò chơi cũng đúng, nhưng nếu cho Brothers: A Tale of Two Sons là một câu chuyện cổ tích cũng không sai. Ở một vùng núi nọ, có hai anh em cùng sinh sống. Tuy nhiên, cuộc sống của họ lại không mấy hạnh phúc so với những người bạn đồng trang lứa, khi mà mẹ mất, còn cha thì phải chiến đấu với căn bệnh hiểm nghèo. Nghe được lời đồn về dòng nước trường sinh, họ quyết tâm lên đường để cố gắng cứu lấy mạng sống cho cha.

Vậy là từ đây, hai anh em trai cùng nhau lên đường tìm kiếm thứ thuốc trong truyền thuyết này. Brothers: A Tale of Two Sons đã mang tới một cơ chế điều khiển độc đáo, khi yêu cầu người chơi phải điều khiển cả hai anh em để tương tác với môi trường xung quanh, nhằm tìm ra lời giải cho những câu đố hóc búa. Như lửa và băng, hai anh em là hai tính cách đối lập nhưng bổ sung cho nhau, hoàn thiện lẫn nhau để cùng sống sót vượt qua mọi gian nan và thử thách trong cuộc phiêu lưu chẳng hẹn ngày trở lại.

Link download: iOS/ Android

Fahrenheit: Indigo Prophecy Remastered

Với hình thức tường thuật phù hợp hơn, phong cách đồ họa được chăm chút tỉ mỉ với độ phân giải cao, âm nhạc dựng nên bởi nhà soạn nhạc nổi tiếng Hollywood Angelo Badalementi, Fahrenheit: Indigo Prophecy Remastered hứa hẹn mang tới cho người hâm mộ một phiên bản khá thực tế với những vụ án siêu nhiên, bí ẩn.

Indigo Prophecy đưa người chơi tới thành phố New York năm 2009, giữa những con phố ngập tuyết và cái lạnh thấu xương. Bạn sẽ vào vai Lucas Kane - một nhân viên bình thường thuộc ngân hàng Naser & Jones. Mọi chuyện bắt đầu rắc rối vào một ngày nọ, bạn bỗng thấy mình mất kiểm soát và vô thức trở thành sát nhân khi đâm chết một người đàn ông xa lạ ngay trong nhà hàng...

Theo đó, cuộc sống của người chơi bắt đầu thay đổi từ bị cảnh sát truy đuổi, ảo ảnh quái vật theo chân, hay người yêu cũ bị bắt cóc cho tới bất ngờ nắm giữ khả năng siêu nhiên. Mọi thứ dường như đổ sập ngay trước mắt và chỉ có bạn mới có thể đưa anh ta ra khỏi nghịch cảnh này và giải đáp vô vàn bí ẩn trong Indigo Prophecy.

Indigo Prophecy mang đậm phong cách thể loại game giải đố nhập vai , đa phần là những thử thách Quick Time Event và đậm chất phim tương tác. Cụ thể hơn, người chơi như được thưởng thức một tác phẩm điện ảnh, chỉ có điều bạn phải can thiệp tới nó sao cho đưa được nhân vật tới cuối cuộc hành trình. Nhờ vậy, bạn sẽ cảm nhận được sự sống động và cái hồn của những nhân vật trong thế giới ảo.

Link download: iOS/ Android

Valiant Hearts: The Great War

Valiant Hearts: The Great War là game mobile phiêu lưu mạo hiểm với đồ họa hoạt hình 2D đặc sắc của NPH Ubisoft. Game xoay quanh 5 nhân vật chính và 1 chú chó nhỏ trong cuộc chiến lịch sử khốc liệt giữa Pháp và Đức năm 1914. Phong cách đồ họa của trò chơi và UI được thiết kế 2D khá đơn giản với tông màu trầm đầy ma mị.

Trong bối cảnh lịch sử như vậy, Valiant Hearts: The Great War cho người chơi thấy dược sự phá hoại tàn khốc của chiến tranh đối với cuộc sống của con người. Cuộc sống xa người thân, xa gia đình, tình yêu tan vỡ, cái chết bất ngờ, và những tình bạn tuyệt vời của những người lính đều được NPH Ubisoft phác họa rất tốt. Game cũng không thể cho bạn thấy hết những phương diện của chiến tranh, những cũng tạo nên trong nhận thức của chúng ta những điều phải suy nghĩ.

Link download: iOS/ Android

Còn tiếp...