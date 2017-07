Đối tượng "lộ diện" là kẻ ăn cắp, khi... vi phạm giao thông

Bị CSGT yêu cầu dừng xe vì vi phạm luật giao thông, tên trộm đang trên đường đi tiêu thụ xe gian giật mình vứt xe bỏ trốn nhưng đã không thể thoát khỏi vòng vây truy bắt của các chiến sĩ CSGT.

Ngày 7/7, Công an huyện Tứ Kỳ (Hải Dương) cho biết vừa bàn giao nghi phạm trộm ô tô cùng tang vật cho Công an quận Hải An, Hải Phòng, thụ lý điều tra theo thẩm quyền.

Trước đó, trưa 4/7, trên đường 391 (đoạn qua xã Nguyên Giáp, huyện Tứ Kỳ), Tổ TTKS giao thông thuộc Công an huyện Tứ Kỳ phát hiện ô tô tải BKS 15C-024.35 vi phạm chuyển hướng không có tín hiệu báo hướng rẽ nên yêu cầu dừng để kiểm tra. Tuy nhiên, lái xe không chấp hành, ngoan cố cho xe tiếp tục chạy về hướng thị trấn Tứ Kỳ.

Đối tượng đã bị bắt giữ khai nhận hành vi phạm tội của mình

Quá trình truy đuổi, đến đoạn Cầu Se (Hải Dương), lái xe bỏ lại phương tiện rồi đón xe khách chạy trốn. Thấy biểu hiện bất thường, CSGT tiếp tục truy đuổi và giữ được người này.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng khai tên Bùi Xuân Nguyên (31 tuổi, trú TP Hải Phòng). Nguyên nghiện ma túy nặng, từng có 3 tiền án tội Cướp giật, Trộm cắp tài sản.

Nguyên khai trước đó phát hiện chủ chiếc ô tô tải đỗ ở phường Cát Bi, quận Hải An, Hải Phòng sơ hở ta đã lấy trộm, đang trên đường đi tiêu thụ thì bị bắt giữ.

Thu Hằng