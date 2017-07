Thực phẩm bẩn làm “nóng” nghị trường tỉnh Khánh Hòa

Nhằm ngăn chặn, chống thực phẩm bẩn được cho là đang tràn lan trên thị trường, làm ảnh hưởng đến sức khỏe người dân, Phó Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa - ông Nguyễn Đắc Tài cho rằng, không chỉ kiểm tra, xử lý phần “ngọn” mà làm cả phần “gốc”.

Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh Khánh Hòa khóa VI (2016-2021), chiều 7/7

Tại phiên chất vấn tại kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh Khánh Hòa khóa VI, chiều 7/7, đại biểu Nguyễn Thị Hoàng Diệp, cho rằng, hiện nay tại Khánh Hòa tình trạng thực phẩm bẩn, thực phẩm có chất độc hại, thực phẩm không rõ nguồn gốc tràn làn trên thị trường. “Là người được phân công giúp chủ tịch quản lý nhà nước về lĩnh vực này, xin ông cho biết các biện pháp mà tỉnh Khánh Hòa đã triển khai, thực hiện trong thời gian qua để kiểm soát thực phẩm bẩn, độc hại, không rõ nguồn gốc?”, bà Diệp chất vấn ông Nguyễn Đắc Tài, Phó Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa.

Trả lời chất vấn, ông Nguyễn Đắc Tài cho rằng, vấn đề an toàn thực phẩm là vấn đề “nóng”, bức xúc từ trong cuộc sống hàng ngày của người dân, “nóng” vào trong nghị trường. Tỉnh Khánh Hòa nhận thức sâu sắc vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm vì ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, đời sống của người dân.

Theo ông Tài, trong 6 tháng đầu năm 2017, có 256 đoàn thanh tra, kiểm tra toàn tỉnh, trong đó có 4 Đoàn kiểm tra liên ngành. Theo đó, tổng số cơ sở thực phẩm kiểm tra là hơn 5.800 cơ sở, số cơ sở bị xử lý hơn 740 cơ sở.

“Các cơ sở vi phạm nghiêm trọng về an toàn vệ sinh thực phẩm đều được đăng tải trên phương tiện thông tin đại chúng, để khuyến cáo người dân biết, chủ động lựa chọn cơ sở thực phẩm an toàn”, ông Tài nhấn mạnh.

Theo Phó Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa, đến nay đã tổ chức xác nhận kiến thức an toàn vệ sinh thực phẩm cho các đối tượng nhà hàng, khách sạn, cơ sở kinh doanh, sản xuất chế biến thực phẩm được 54 lớp, với gần 3.000 người tham gia; vận động các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm ký hơn 1.000 bản cam kết không kinh doanh hàng hóa nhập lậu, không sản xuất, buôn bán hàng cấm, hàng giả, hàng hóa không đảm bảo chất lượng, không rõ nguồn gốc…

Ông Nguyễn Đắc Tài nhìn nhận rằng, mặc dù các ngành, các địa phương đã có nhiều nỗ lực nhưng nghiêm túc đánh giá thì hiệu quả việc ngăn chặn thực phẩm bẩn tại Khánh Hòa vẫn chưa thực sự cao.

Ông Tài lý giải rằng, nguyên nhân chính là do cơ chế quản lý kiểm soát chưa hiệu quả, chế tài vẫn còn nhẹ, lực lượng làm công tác này rất mỏng, phương tiện hỗ trợ còn thiếu. “Trách nhiệm của cấp ủy Đảng, chính quyền, hệ thống chính trị ở một số nơi chưa thực sự vào cuộc, rồi ý thức của người dân trong sản xuất kinh doanh và sử dụng thực phẩm bẩn”, ông Tài nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Đắc Tài, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa trả lời chất vấn của đại biểu về thực phẩm bẩn

Trả lời thắc mắc của ông Lê Xuân Thân, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa rằng, vấn đề an toàn thực phẩm tại Khánh Hòa hiện nay đã yên tâm hay chưa? “Có lẽ, cả nước không ai dám khẳng định bây giờ đã an toàn, chưa có địa phương nào, một ngành nào dám khẳng định hiện nay công tác đảm bảo an toàn thực phẩm đối với người dân là an toàn và có lẽ Khánh Hòa cũng nằm trong thực trạng như vậy”, ông Nguyễn Đắc Tài nhìn nhận.

Theo Phó Chủ tịch Khánh Hòa, việc ngăn chặn, chống thực phẩm bẩn không chỉ kiểm tra, xử lý phần “ngọn” mà làm cả phần “gốc”. Hiện nay, Khánh Hòa đang triển khai kế hoạch xây dựng chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn.

Trong quý 2 năm 2017, Khánh Hòa đã triển khai xây dựng một số mô hình chuỗi cung cấp thực phẩm, rau quả an toàn. Ngoài ra, tỉnh Khánh Hòa cũng chú trọng phát triển hệ thống kinh doanh, phân phối thực phẩm an toàn theo chuỗi ở Nha Trang, Ninh Hòa, Diên Khánh…

Viết Hảo