Đồng Nai: Phát hiện 5 kho hàng lậu

Bất ngờ kiểm tra kho hàng của ông Sứ, lực lượng cảnh sát kinh tế phát hiện hàng trăm thùng hàng có dấu hiệu bị làm giả. Tiếp tục kiểm tra 4 địa điểm khác do ông Sứ làm chủ, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện hàng ngàn thùng hàng có dấu hiệu vi phạm như trên.

Ngày 7/7, Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Đồng Nai tiếp tục điều tra, xác minh nguồn gốc hàng trăm thùng hàng có dấu hiệu bị làm giả và hàng lậu được phát hiện tại 4 kho hàng của ông Nguyễn Văn Sứ.

Hàng trăm thùng hàng lậu bị lực lượng công an phát hiện

Trước đó, vào ngày 6/7, Phòng Cảnh sát kinh tế bất ngờ kiểm tra kho hàng của ông Sứ tại tổ ấp Hương Phước (xã Phước Tân, TP Biên Hòa, Đồng Nai). Tại đây, cơ quan công an phát hiện hàng trăm thùng hàng gồm: đá mài cắt sắt, bơm xe đạp, thước dây có dấu hiệu làm giả và hàng lậu.

Tiếp tục kiểm tra tại 4 địa điểm khác do ông Sứ làm chủ tại ấp Hương Phước, cơ quan công an cũng phát hiện hàng ngàn thùng hàng nhãn hiệu hàng hóa như trên. Trong số hàng trên, lực lượng công an phát hiện nhiều loại có nhãn mác xuất xứ từ Trung Quốc.

Làm việc với lực lượng công an, ông Sứ chỉ xuất trình được một phần ít hóa đơn chứng từ chứng minh. Do số lượng hàng quá nhiều nên lực lượng cảnh sát kinh tế vẫn đang tiếp tục tiến hành kiểm đếm và niêm phong tạm giữ hàng ngàn thùng hàng tại 5 địa điểm trên để tiếp tục điều tra làm rõ.

Vĩnh Thủy