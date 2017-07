Xác lập, triệt phá gần 100 vụ án sau 6 tháng đầu năm

Trong 6 tháng đầu năm, Công an tỉnh Hà Nam tiến hành 2 đợt cao điểm trấn áp tội pháp; xác lập, đấu tranh, triệt phá gần 100 chuyên án. Trong đó có 61 chuyên án hình sự bắt 231 đối tượng, triệt phá 23 ổ nhóm tội phạm hình sự…

Sáng 7/7, Công an tỉnh Hà Nam đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Công an 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2017.

Trong 6 tháng đầu năm 2017, Công an tỉnh Hà Nam đã triển khai quyết liệt 2 đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm; xác lập, đấu tranh khám phá 61 chuyên án hình sự bắt 231 đối tượng, triệt xóa 23 ổ nhóm tội phạm hình sự, bắt 71 đối tượng, 48 điểm phức tạp về tệ nạn xã hội; điều tra khám phá 132 vụ phạm pháp hình sự, đạt trên 80%, án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt trên 100%.

Đại tá Nguyễn Văn Trung, Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam (ảnh: Công an Hà Nam)

Phát hiện, bắt 86 vụ, 45 đối tượng đánh bạc, thu trên 1,8 tỷ đồng và nhiều tang vật cáo liên quan. Xác lập 37 chuyên án, triệt phá 8 đường dây, 70 ổ nhóm, điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy; bắt 147 vụ, 316 đối tượng mua bán, vận chuyển, tàng trữ, tổ chức, chứa chấp và sử dụng trái phép chất ma túy, thu giữ 12,5 bánh heroin, 2 cây heroin, 8.100 viên ma túy tổng hợp, trên 200 gam ma túy đá, ma túy tổng hợp và nhiều tang vật có liên quan.

Bắt 50 vụ vận chuyển, kinh doanh hàng lậu, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng giả, tổng trị giá gần 1 tỷ đồng. Công tác xử lý vi phạm về môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm đạt nhiều kết quả nổi bật; cải cách hành chính; trật tự an toàn giao thông có chuyển biến rõ nét, tai nạn giao thông giảm cả ba tiêu chí.

Cơ quan Công an khám xét, thu giữ tang vật vụ án vận chuyển trái phép chất ma túy từ Sơn La về Hà Nam (ảnh: Công an Hà Nam)

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Đại tá Nguyễn Văn Trung, Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam đã ghi nhận và biểu dương kết quả các lực lượng Công an trong tỉnh đã đạt được trong 6 tháng đầu năm. Đồng thời chỉ đạo các lực lượng Công an tỉnh, Công an các huyện, thành phố trong những tháng cuối năm 2017 tập trung xây dựng và triển khai các phương án đảm bảo tuyệt đối an toàn các dự kiện chính trị, các ngày lễ lớn, các mục tiêu chính trị, kinh tế trọng điểm…

Đức Văn