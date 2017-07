9 công dân Việt Nam tử nạn khi vượt biên từ Trung Quốc sang Đài Loan

Qua đối chiếu mẫu AND, cơ quan chức năng Trung Quốc vừa xác nhận 7 trong số 9 thi thể là công dân Việt Nam thiệt mạng khi đang vượt biên từ Trung Quốc sang Đài Loan. Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Quảng Châu (Trung Quốc) đang hỗ trợ thân nhân những người bị nạn đưa di hài về nước.

Chiều 7/7, trả lời câu hỏi của PV Dân trí về việc nhiều người lao động Việt Nam gặp nạn tại khu vực biển Đài Loan - Trung Quốc, Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết, các công dân Việt Nam thiệt mạng khi đang vượt biên từ Trung Quốc sang Đài Loan bằng thuyền đánh cá.

Di hài của nạn nhân Đào Sỹ Hùng được đưa về quê nhà Kỳ Anh, Hà Tĩnh để an táng (ảnh: Nguyễn Duy)

Theo thông tin từ Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Quảng Châu (Trung Quốc), thời gian qua, ngư dân Trung Quốc tại Sán Vĩ, Chủ Hải (thuộc tỉnh Quảng Đông) đã vớt được thi thể của 9 người nghi là công dân Việt Nam bị thiệt mạng tại vùng biển khu vực này.

“Ngay sau khi nhận được những thông tin trên, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Quảng Châu đã phối hợp với các cơ quan chức năng Trung Quốc cũng như các cơ quan chức năng trong nước xác minh thông tin, phối hợp cùng gia đình các nạn nhân đối chiếu mẫu ADN và xác định 7 thi thể là người Việt Nam, gồm: 3 nạn nhân ở Nghệ An, 2 nạn nhân ở Quảng Bình, 1 nạn nhân ở Hải Dương, 1 người ở Hà Tĩnh. Hiện 2 thi thể vẫn chưa xác định được danh tính. Tổng Lãnh sự quán đã hỗ trợ thân nhân những người bị nạn sang Trung Quốc đưa di hài về nước.” - Bộ Ngoại giao thông tin.

Bộ Ngoại giao cho hay, sau khi nhận được yêu cầu của 7 gia đình đề nghị tìm người thân bị mất tích trên vùng biển thuộc tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) đã chỉ đạo Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Quảng Châu liên hệ và đề nghị các cơ quan chức năng Trung Quốc tiếp tục hỗ trợ tìm kiếm và sớm thông báo cho phía Việt Nam.

Nạn nhân Đào Sỹ Hùng mới 30 tuổi (ảnh: Nguyễn Duy)

Theo các cơ quan chức năng của Trung Quốc, gần đây vùng biển này có hiện tượng tổ chức đưa người vượt biên sang Đài Loan bằng thuyền đánh cá. Các cơ quan chức năng của Việt Nam đang phối hợp điều tra vụ việc.

Sở Ngoại vụ tỉnh Nghệ An xác nhận, thông tin ban đầu có 4 người lao động quê Nghệ An bị thiệt mạng ở Trung Quốc gồm: Anh Lê Đình Hiếu (xã Tràng Sơn, Đô Lương), anh Hồ Đức Tiến (xã Quỳnh Long, Quỳnh Lưu), anh Lưu Xuân Hoàng (xã Nam Lộc, Nam Đàn), và anh Nguyễn Phúc Toàn (xã Văn Thành, Yên Thành). Hiện Sở Ngoại vụ Nghệ An đang phối hợp cơ quan chức năng giải quyết vụ việc.

Ghi nhận của PV Dân trí, hôm nay (7/7), di hài của nạn nhân Đào Sỹ Hùng (SN 1987, ở xã Kỳ Tiến, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) đã được đưa về quê nhà.

Anh Trần Đình Minh - người nhà nạn nhân Hùng cho biết, cuối tháng 2/2017, thân nhân của anh cùng một nhóm người đã liên lạc với nhau rồi cùng tập trung ra Hà Nội. Mỗi người đóng một khoản tiền từ 40 - 50 triệu đồng cho một người ở Bắc Giang để được đưa sang Trung Quốc. Và đến chiều ngày 31/3/2017, họ mua tàu để di chuyển qua Đài Loan thì mất tích.

Gia đình tổ chức lễ tang khi di hài nạn nhân Hùng vừa về tới quê nhà (ảnh: Nguyễn Duy)

Trong khi đó, ông Trần Ngọc Bá (Ảnh: ld 3 và 4), - người nhà lao động tử nạn là Lưu Xuân Hòa (SN1990) ở xã Nam Lộc, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An - trao đổi với PV: Sau khi sự việc xảy ra, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã thông báo cho một số gia đình nạn nhân để làm thủ tục đưa thi thể người nhà về nước. Số còn lại hiện đang phải chờ để xác minh thông tin, xét nghiệm ADN và làm thủ tục nhận dạng.

Nguyễn Duy - Như Quỳnh