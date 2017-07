Tranh cãi gay gắt sau thất bại khó tin của Manny Pacquiao

Dù trận đấu giữa Manny Pacquiao và Jeff Horn đã kết thúc vài ngày nhưng dư âm của nó vẫn còn rất nóng. Manny Pacquiao đã không ngừng lên tiếng tố cáo trọng tài thiên vị cho võ sĩ chủ nhà, khiến anh mất đai vô địch WBO.

Ngày 2/7 vừa qua, võ sĩ Manny Pacquiao đã bất ngờ để cho Jeff Horn đánh bại bằng tính điểm trong màn thượng đài ở Australia và mất đai vô địch WBO hạng bán trung vào tay võ sĩ nước chủ nhà.

Manny Pacquiao không phục thất bại trước Jeff Horn

Thế nhưng, tay đấm người Philippines đã không phục kết quả này bởi anh đã nắm quyền chủ động hơn so với đối thủ. Dù vậy, anh vẫn bị chấm điểm ít hơn. Trong khi hai trọng tài chấm Chris Flores và Ramón Cerdan đều chấm Jeff Horn thắng điểm 155-113 thì trọng tài thứ 3 Waleska Roldán đã chấm tay đấm người Australia điểm cao hơn vượt trội (117-111).

Theo số liệu thống kê từ ESPN, số lượng cú đấm chính xác của Manny Pacquiao đều hơn so với Jeff Horn ở 11/12 hiệp đấu. Tổng số cú đấm chính xác của tay đấm người Philippines là 182 cú, vượt trội so với Jeff Horn, 92 cú. Tỷ lệ đấm chính xác của Manny Pacquiao cũng cao hơn (32% vs 17%).

Sau trận đấu, Pacquiao đã lên tiếng: “Tôi yêu môn quyền anh và muốn thấy được sự công bằng ở môn thể thao này. Tôi chấp nhận quyết định của trọng tài nhưng với tư cách lãnh đạo và đồng thời là võ sĩ quyền anh, tôi có nghĩa vụ đề cao tinh thần thể thao với sự thật và công bằng trong mắt công chúng”.

Thống kê xung quanh trận đấu này

Ủy ban Trò chơi và Giải trí (GAB) đã lên tiếng yêu cầu bảo vệ sự toàn vẹn của môn quyền anh, khi cho rằng những quyết định của trọng tài trong trận đấu vừa qua là sai lầm.

Đáp lại điều này, ông Francisco Valcarcel, Chủ tịch WBO cho biết: “Tôi sẽ rất vui nếu GAB cung cấp bằng chứng cho thấy sự gian lận hoặc thiên vị của trọng tài. Mục đích của điều đó là tìm ra ai là kẻ chiến thắng đích thực. Dù vậy, tôi không thể đảo ngược kết quả của trọng tài”.

Nhiều khả năng, Manny Pacquiao sẽ tái đấu với Jeff Horn sau thất bại khó tin vừa. Trận đấu sắp tới có thể diễn ra ở Manila (Philippines).

H.Long