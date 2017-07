Hãy quên PS4 đi, vì đã CHÍNH THỨC chơi được game độc quyền PS4 ngay trên máy tính rồi!

Để chơi game PS4 trên PC, bạn vẫn chỉ phải bỏ ra 20 USD mỗi tháng và sẽ được chơi mọi game mà Sony phát hành cho dịch vụ chơi game tân tiến này.

Đối với những game thủ chưa biết, PlayStation Now là một dịch vụ nơi người sử dụng sẽ dùng tay cầm chơi game PS3 và kết nối với những mẫu smart TV của Samsung hay Sony để chơi game PS3 ngay trên màn hình nhà mình mà không cần tới việc sở hữu máy chơi game hoặc đĩa game bản quyền. Theo Sony, với dịch vụ chơi game này, người sử dụng những thiết bị của Sony từ smartphone, máy tính bảng, PS Vita, PS4 đến TV Bravia hoàn toàn có thể thưởng thức những tựa game từ trước tới nay, trên nhiều nền tảng từ PlayStation đến PlayStation 3.

Đến tháng 08/2016, Sony đưa ra một bước chuyển táo bạo, đó là đưa dịch vụ PlayStation Now lên PC. Tuy nhiên khi ấy mới chỉ có game PS3 có thể chơi được trên PC thông qua tay cầm Dualshock 4, đúng thời điểm PS4 đang lên ngôi với hàng loạt những tựa game độc quyền tuyệt hay.

Và vào ngày hôm qua, cuối cùng thì tin mừng cho mọi game thủ PC đã trở thành hiện thực: Sony đã chính thức đưa những game độc quyền trên nền PS4 lên dịch vụ PlayStation Now. Điều này có nghĩa là chỉ cần một cỗ máy tính, một đường truyền internet đủ mạnh và tay cầm DualShock 4, bạn sẽ được chơi game trên PS4 chẳng khác gì khi mua một chiếc máy với giá 7,5 triệu Đồng cả. Vui mừng hơn cả, để chơi game PS4 trên PC, bạn vẫn chỉ phải bỏ ra 20 USD mỗi tháng và sẽ được chơi mọi game mà Sony phát hành cho dịch vụ chơi game tân tiến này.

Hồi tháng 03, Sony đã công bố thông tin PlayStation Now, dịch vụ chơi game đám mây của hãng sẽ hỗ trợ PS4, và đến thời điểm hiện tại, tròn 4 tháng sau khi thông tin được công bố, game PS4 đã được đưa lên PC (dĩ nhiên là với một khoản phí sử dụng dịch vụ hàng tháng). Hiện tại, có 20 tựa game PS4 đã được đưa lên nền PlayStation Now, trong đó có nhiều bom tấn được nhiều fan yêu thích như Killzone: Shadow Fall, God of War 3 Remastered, hay Ultra Street Fighter 4.