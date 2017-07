Chồng phát hiện vợ chết trên cổ có vết cắt

Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa có kết luận điều tra bổ sung vụ đại án kinh tế xảy ra tại Oceanbank. Theo đó, bị can Hà Văn Thắm, cựu Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Oceanbank và bị can Nguyễn Xuân Sơn, cựu Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) bị cáo buộc “Tham ô tài sản”.

