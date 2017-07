“Game chiến thuật số 1 Bắc Mỹ” tuyên bố không có tướng… phế, chỉ có người chơi không biết dùng thôi!

Trong quá trình tìm hiểu về Heroes Truyền Kỳ (Heroes Tactics), một game thủ đã phát hiện ra sự thật khá hay ho.

Thường thường, để tận dụng tài nguyên và tăng tính chơi lại cho tựa game, nhà phát triển sẽ lồng ghép thêm nhiều độ khó mới, chỉ được mở sau khi người chơi hoàn thành các yêu cầu nhất định. Những thử thách mới này không hề dễ dàng nhưng những phần thưởng ẩn chứa đằng sau chúng lại là món hời mà game thủ nào cũng khó bỏ qua. Mới đây, một anh chàng sau công cuộc tìm hiểu về Heroes Truyền Kỳ (phiên bản việt hóa của Heroes Tactics) đã phát hiện ra một sự thật khá thú vị.

Cùng thảo luận, hồi tưởng ký ức Heroes 3 và chuẩn bị chính chiến trong Heroes Truyền Kỳ tại ĐÂY.

Dùng tướng “cùi” chinh phục màn chơi mức độ khó Heroic, chuyện tưởng đùa mà thật

Cụ thể, đối với những game thủ từng chơi phiên bản quốc tế của Heroes Truyền Kỳ đều biết rằng, độ khó Heroic của tựa game này sẽ khiến bạn phải vò đầu bứt tai, “căng não” ra suy nghĩ mà vẫn không thể hoàn thành. Thêm nữa, vượt qua được đã khó, đạt đến 3 sao lại càng khó hơn. Thế nhưng, trong clip ngắn hướng dẫn, đội hình của game thủ ngoại quốc sử dụng lại là vị tướng tưởng chừng… “cùi” nhất game: Tristan và vẫn chiến thắng dễ dàng.

Tristan tỏ ra rất hữu dụng nếu biết sử dụng khéo léo

Nhiều game thủ từng yêu thích tượng đài chiến thuật Heroes of Might and Magic ngày trước có lẽ đang thấy có gì đó quen quen với vị tướng này. Tristan gần như chính là phiên bản nhí của Pikeman năm nào trên di động. Heroes Truyền Kỳ được mệnh danh là tựa game mobile tái hiện Heroes 3 thành công nhất không chỉ bởi gameplay lục lăng (Hexagon) mà còn nhờ các vị tướng thân quen.

Và Tristan cũng như Pikeman dù được cung cấp cho người chơi từ rất sớm nhưng không hề “phế” chút nào. Nếu như Pikeman có thể miễn dịch với kỹ năng Jousting của Cavalier thì Tristan lại có khả năng phòng thủ và tung ra tuyệt kỹ sát thương đơn thể, gây choáng hữu ích.

Vị tướng này chính là phiên bản nhí của Pikemen trong Heroes 3

Không hổ danh “Game chiến thuật số 1 Bắc Mỹ”, sau khi mở được cấp độ Heroic, vẫn là những kẻ địch ấy nhưng đã được xếp vị trí “ảo diệu” hơn nhiều. Hiểu đơn giản, gameplay của Heroes Truyền Kỳ sẽ giống một bàn cờ còn cấp độ khó Heroic sẽ như các trận cờ thế mà bạn bắt buộc phải hóa giải. Đây là cái tinh hoa của lối chơi chiến thuật lục lăng vốn đã rất nổi tiếng qua Heroes 3. Có đến hàng trăm phương án cho người chơi lựa chọn nhưng để giành lấy chiến thắng, bạn cần nhìn trước được chiến thuật mà mình sẽ sử dụng sẽ ra sao, những thay đổi có thể xảy ra và các kết cục sau cuối.

Có thể thấy, thành công của Heroes Truyền Kỳ nằm ở việc xây dựng và bổ sung cho lối chơi hoàn chỉnh nhất trên thế hệ di động

Đa phần các tựa game hiện nay dù có tăng cấp độ khó cũng chỉ là thêm HP hoặc sát thương cho đám quái NHƯNG vẫn với kiểu hành động… “ngu si” như thế. Việc này chỉ làm mất thêm thời gian của người chơi chứ không thực sự mang đến thách thức gay cấn hơn cho họ. Heroes Truyền Kỳ thì khác, nhà phát triển Lilith Games thay đổi luôn cả bố cục trận đánh, ghép thêm nhiều biến số khác nhau để người chơi phải thực sự “căng não”. Đây chính là điểm khác biệt khác nữa của tựa game này so với nhiều sản phẩm gắn mác chiến thuật trên thị trường.

Những thử thách mà tựa game này mang đến chắc chắn sẽ rất đặc sắc và khó mà bỏ lỡ

Trở lại với phát hiện của anh chàng trên, việc một tướng “cùi” được trọng dụng đến thế đã được rất nhiều game thủ khác khoái chí. Thay vì kiểu chơi pay-to-win, họ được sử dụng chiến thuật thực sự để giải đố - Một điều mà nhiều game thủ kỳ cựu rất mong chờ. Rõ ràng, những danh hiệu và lời khen tặng từ giới chuyên môn cho Heroes Truyền Kỳ ở nhiều quốc gia khác nhau là không phải không có cơ sở. Tựa game này có đủ những yếu tố thu hút và độ trí tuệ để trở thành sân chơi cho các game thủ khao khát thử thách. Thật rất đáng mong chờ đấy chứ!

Mọi thông tin về Heroes Truyền Kỳ, các bạn có thể theo dõi tại fanpage: https://www.facebook.com/Heroestk/