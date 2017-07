Cười bò với những mẩu truyện tự sáng tác về Luffy đại chiến Big Mom, “hư cấu” còn hơn bản gốc

Sự kiện mà Manga GO đang tổ chức thu hút được hàng trăm game thủ cùng tham gia, đi kèm là vô số những bài viết “ảo diệu” đến không tưởng.

Gần đây, nhân dịp ra mắt server đặc biệt: Chống lại Big Mom – Giải cứu băng Mũ Rơm, BQT Manga GO đã tổ chức một sự kiện khá thú vị: Dự đoán kết cục cho cuộc chiến giữa Big Mom và Luffy đang diễn ra hiện nay. Mỗi người chơi khi tham gia sẽ cần tự sáng tác trước nội dung các chương kế tiếp. Ai là người có kiến giải hợp lý và có khả năng xảy ra trong tương lai sẽ nhận ngay các Giftcode đặc biệt gồm tướng Monkey D. Dragon.

Sự kiện hoành tráng đón chào server đặc biệt của Manga GO

Không khó nhận ra, cứ có những sự kiện nào về One Piece là lại nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình. Trong cộng đồng người chơi Manga GO, hàng loạt những mẩu truyện tự sáng tác từ “500 anh em” game thủ đang đổ về với tốc độ ngày càng tăng nhanh. Từ những độc giả trung thành nhất cho đến cả các game thủ chưa từng đọc One Piece cũng bị sự sôi nổi này cuốn hút.

Dự đoán kết quả trận đấu của Luffy và Big Mom?

Với những game thủ vẫn đón đọc One Piece mỗi tuần, họ thừa biết được tình hình hung hiểm của băng Mũ Rơm hiện nay. Big Mom đang thắng thế, kế hoạch đã thất bại, Luffy và đồng bọn gần như không còn cách nào để trốn thoát. Liệu thế lực nào có thể hỗ trợ được cho anh chàng Mũ Rơm cao chạy xa bay khỏi chốn này? Tác phẩm của nhóm đã đọc truyện bám khá sát với cốt truyện chính và đưa ra những thông tin tích cực như Dragon sẽ đến cứu, tàn dư Râu Trắng xuất hiện…

Các bạn có thể theo dõi thêm nhiều mẩu truyện “bá đạo” khác tại ĐÂY.

Những fans One Piece có nhiều tác phẩm khá sát với cốt truyện chính

Mặt khác, có những game thủ chưa từng biết tới One Piece hoặc có đọc nhưng chưa sâu thì các tác phẩm mà họ đưa ra còn khiến người đọc… khó mà nhịn nổi cười. Ví dụ như bài viết của game thủ Emquiote Kiyoshi còn bê nguyên cả hệ thống tướng của Manga GO vào câu chuyện để làm cứu tinh cho Luffy. Những Madara, Ichigo, Naruto đồng loạt xuất hiện và đánh tan Big Mom – Một sự việc mà có lẽ chỉ có thể thấy trong tựa game này.

Một số game thủ khác lại chơi “lầy” khi đem tướng Manga GO vào mẩu truyện của mình

Hoặc đôi khi là nhầm luôn sang… bộ manga khác

Được biết, server đặc biệt này được khai mở nhằm kỷ niệm sự xuất hiện của vị thủ lĩnh quân Cách Mạng: Monkey D. Dragon đã chính thức xuất hiện trong Manga GO. Tựa game này sở hữu hệ thống tướng cực đông đảo từ hàng loạt các bộ truyện tranh nổi tiếng nhất. Có thể tưởng tượng đến việc Luffy đại chiến Làng Lá, Goku một mình “cân team” Thần Chết... Nhờ vậy, Manga GO đã dần trở thành sân chơi cho hàng loạt những game thủ yêu thích manga tham gia chinh chiến.

Server đặc biệt này nhằm kỷ niệm sự xuât hiện của Monkey D. Dragon trong bản update mới ra mắt gần đây

Tính đến hiện tại, số lượng bài viết gửi về đang khiến BQT Manga GO khá vất vả trong việc chọn lọc. Quả thật, sự kiện này đang nhận được sự hưởng ứng rất lớn từ người chơi. Một cộng đồng game thủ chỉ thành công khi ban lãnh đạo liên kết được với người chơi qua những hoạt động lý thú như thế này. Manga GO vẫn đang rất sung sức trên con đường đẩy mạnh và phát triển cộng đồng ngày càng tiến xa hơn nữa. Nếu là một fans trung thành của thế giới manga, đây sẽ là sân chơi mà bạn không thể bỏ lỡ.

Mọi thông tin chi tiết về Manga Go, các bạn có thể truy cập tại:

Fanpage: https://www.facebook.com/dautruongmanga.sohagame/

Group: https://www.facebook.com/groups/dautruongmanga/