Thực hư chuyện “5000 like cởi trần nhảy Au Mobile” của dàn trai đẹp sáu múi

Mới đây, cả cộng động được một phen náo loạn khi chàng trai có tên Q.Đ đã đăng tải hình ảnh cùng status gây sốc trên group Au Mobile- Hội Chơi Trội.

“Lần đầu chào sân, nếu post này được 5000 like thì mai quay clip "cởi trần" nhảy Au Mobile luôn nhé các bé yêu * tha tim*. Người Việt Nam nói là làm!” Nguyên văn dòng trạng thái khiến cả cộng đồng trở nên nóng hơn bao giờ hết.

Dòng trạng thái dậy sóng cộng đồng mạng

Sau khi đăng tải, dòng chia sẻ của chàng trai nhanh chóng thu hút sự chú ý của đông đảo người chơi Au với hơn 4 nghìn like và vô số bình luận. Đa số mọi xem đều bày tỏ thái độ hoài nghi cho màn thách thức gây sốc này. Hàng loạt câu hỏi được đưa ra “Có hay không việc họ sẽ cởi trần nhảy Au??”

Phản ứng của người chơi trước lời thách thức gây sốc

Nhiều nhận định cho rằng đây chỉ là màn câu like của bốn chàng trai, “Chắc lại mặc cho nhân vật trong game chứ mặc gì ngoài đời thật” – Bảo Anh chia sẻ. Tuy vậy, post bài đăng của các chàng trai vẫn tăng like hàng ngày và sắp cán mốc 5000 like. Điều đó cho thấy, cư dân mạng sẵn sàng đối đáp lại lời thách thức có phần gây sốc này. Rất nhiều các cá nhân và group, nhóm hội đã mạnh dạn share bài đăng của Q.Đ nhằm kêu gọi cộng đồng vào thả tim cho trò chơi “có hay không đầy hấp dẫn này”.

Từ fan page Truyện Voz

Hàng ngày, hàng giờ vẫn liên tục rất nhiều người vào thả tim, like cho bốn chàng trai để bài đăng nhanh chóng đạt 5000 like và đa số đều chờ đợi câu trả lời thỏa đáng. Vậy sau cùng, đây sẽ là màn câu like “xưa như trái đất” hay lời hứa sẽ được thực hiện.

