Thông tin bất ngờ vụ 8 người tử vong khi chạy thận

Công ty TNHH xử lý nước Trâm Anh có ngành nghề chính là “thoát nước và xử lý nước thải” nhưng lại được ký hợp đồng súc rửa hệ thống lọc nước RO để đưa vào chạy thận cho các bệnh nhân.

Công ty Trâm Anh có trụ sở đóng tại khu 6, phường Đại Phúc, TP Bắc Ninh, do Bùi Mạnh Quốc làm giám đốc.

Giấy phép ngành nghề kinh doanh của công ty Trâm Anh có 37 ngành nghề kinh doanh như: sản xuất nồi hơi, sản xuất các kết cấu kim loại, sửa chữa máy móc thiết bị, phá dỡ công trình, buôn bán các loại vật liệu, vận tải hàng hoá, vệ sinh nhà cửa…; hoàn toàn không liên quan đến ngành y hay lĩnh vực y tế.

Trong đó ngành nghề kinh doanh chính của công ty Trâm Anh là “Thoát nước và xử lý nước thải”. Thế nhưng, không hiểu sao công ty Trâm Anh lại được ký hợp đồng giao nhiệm vụ súc rửa 2 máy chạy thận cho BV Đa khoa Hòa Bình.

Nạn nhân được cấp cứu tại bệnh viện

Ngay khi sự việc nghiêm trọng xảy ra, Viện Khoa học Hình sự Bộ Công đã vào cuộc điều tra và cho kết luận ban đầu. Nguyên nhân chính dẫn đến sự cố y khoa đặc biệt nghiêm trọng là do phía công ty Trâm Anh đã xử lý hệ thống 2 máy lọc thận không tuân thủ đúng quy trình, khiến hàm lượng Floura vượt cao gấp 245 – 260 lần cho phép…

Theo cơ quan điều tra, Bùi Mạnh Quốc đã có hành vi vi phạm trong quá trình sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống lọc nước RO đã sử dụng hóa chất Axít clohydric (HCL) và Axít Flohydric (HF) để sục rửa. Do cẩu thả nên sau khi sục rửa đã quên xả 2 đầu vào máy làm tồn dư hóa chất trong các đường ống nước dẫn vào máy lọc thận.

Sau khi sửa chữa, khử trùng hệ thống lọc nước RO số 2 chưa kiểm định mẫu nước. Mặc dù chưa biết nước đã đạt tiêu chuẩn hay chưa nhưng Quốc vẫn bàn giao cho Trần Văn Sơn để đưa vào sử dụng cho các bệnh nhân chạy thận.

Bùi Mạnh Quốc - GĐ Công ty TNHH xử lý nước Trâm Anh

Theo đó, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hòa Bình khởi tố bị can đối với Bùi Mạnh Quốc - Giám đốc công ty TNHH xử lý nước Trâm Anh về tội “vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp hoặc quy tắc hành chính”, theo quy định tại điều 99 Bộ Luật Hình sự.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hòa Bình cũng khởi tố Trần Văn Sơn về hành vi “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” theo quy định tại điều 285 Bộ Luật Hình sự.

Nhị Tiến