Việt Nam đang ở đâu trên bản đồ game thế giới?

Trong miếng bánh doanh thu của thị trường game thế giới, 80 triệu USD của Việt Nam so với 80 tỷ USD doanh thu toàn cầu, Việt Nam chỉ chiếm 0,1%.

Cách đây đúng 1 năm, trò chơi Pokémon Go đã ra mắt. Mùa hè của năm 2016, các công viên, đường phố, bảo tàng... trên khắp thế giới bỗng trở nên đông đúc khác thường. Giới trẻ hào hứng, người lớn tuổi lắc đầu còn các nhà quản lý đô thị thì điên đầu. Tất cả những ồn ào, náo nhiệt đó đều do những con quái vật ảo của trò chơi di động Pokémon Go gây ra.

Trò chơi Pokémon Go đạt doanh thu 1 tỷ USD trên toàn cầu chỉ trong 7 tháng sau ngày ra mắt, nhanh hơn bất cứ game di động nào trước đó. Nhưng giờ thì 80% đã xóa game này ra khỏi máy. Báo Tuổi trẻ sáng 7/7 đặt ra câu hỏi: "Liệu thế giới công nghệ và thị trường game đã thay đổi như thế nào sau trò chơi này?"

Pokémon Go đã sớm nở, tối tàn nhưng dòng game thực tế ảo có vẻ như vẫn mảnh đất màu mỡ chưa được khai phá hết. Bằng chứng, các nhà đầu tư đã đổ 4,5 tỷ USD vào 707 dự án khởi nghiệp dùng công nghệ thực tế ảo kể từ năm 2010.

Tờ Sài Gòn Đầu tư Tài chính cho biết: Gameloft - một tên tuổi lớn trong ngành công nghiệp game Việt Nam từng đăng tuyển hàng loạt các vị trí để phục vụ cho các dự án mới. Tuy nhiên, đến nay công ty này vẫn chưa có dự án nào cụ thể dành cho dòng game này. Hiện tại, Việt Nam chỉ mới có studio của VNG xác nhận là đang bắt đầu theo đuổi game VR.

Google đánh giá, các game studio của Việt Nam đứng ở vị trí hàng đầu Đồng Nam Á nhưng hãy khoan vui mừng. 40 triệu USD là con số mà Google dự báo về doanh thu toàn cầu đến từ Google Play của các game studio ở Việt Nam trong năm 2017. Nếu tính thêm các kho ứng dụng khác như App Store, doanh thu của tất cả các studio Việt sẽ đạt khoảng 80 triệu USD, một con số vô cùng khiêm tốn trong "chiếc bánh" doanh thu 80 tỷ USD của thị trường game toàn cầu.

Theo Mai Phương (Trung tâm Tin tức VTV24)/Báo Điện Tử VTV

Xuất bản Thứ sáu, ngày 07/07/2017 10:21 GMT+7