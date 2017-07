Lừa game thủ 1 cú ngoạn mục hồi ra mắt Orisa, cuối cùng Blizzard cũng chịu cho Doomfist "xuất xưởng"

Tất tần tật về hero mới ra mắt trong Overwatch - Doomfist.

Như bạn đọc đã biết, hồi tháng 3/2017, sau khi cả thế giới ngỡ như hero thứ 24 của Overwatch là Doomfist thì Blizzard đã dành tặng cho fan của tựa game này một cú lừa ngoạn mục bằng việc cho ra mắt Orisa - được tái chế từ xác của robot OR-15 bởi cô bé thần đồng mới chỉ 11 tuổi - Efi Oladele.

Trước đây, Doomfist là nhân vật được biết đến nhờ các tấm áp phích được treo khắp bản đồ Numbani. Trong đó, "The Successor" vẫn là một ẩn số và 2 người còn lại, "The Savior" có tên là Adhabu Ngumu, và "The Scourge" có tên là Akinjide Adeyemi đã không còn trên cõi đời nữa. Doomfist duy nhất còn tồn tại chắc chắn là The Successor.

Hình ảnh của Doomfist mặc dù tồn tại ở bản đồ Numbani ngay từ những ngày đầu nhưng chẳng có kế hoạch nào nhắc đến nhân vật này cả. Doomfist nhận được sự quan tâm lớn nhất của cộng đồng Overwatch khi mà Terry Crew (diễn viên trong Biệt Đội Đánh Thuê) bày tỏ mối quan tâm của mình đến việc lồng tiếng cho nhân vật này và việc chiếc găng tay bị mất ở bản đồ Numbani.

Gameplay của Doomfist

Mặc dù bị lừa, những game thủ vẫn nuôi hy vọng 1 ngày nào đó Doomfist sẽ xuất hiện trong Overwatch. Quả thật đúng như dự đoán, mới đây Blizzard đã chính thức cho ra mắt nhân vật mới tiếp theo - Doomfist. Hiện tại, bạn đọc có thể sờ tận tay hero này tại máy chủ PTR của Overwatch.

MÁU : 250

NỘI TẠI

- Tăng 30 máu ảo mỗi khi có hero dính skill của Doomfist ( Trừ Q)

- Tăng 75 máu ảo với mỗi hero nhận sát thương từ Meteor Strike (Q) của doomfist (tối đa 150)

- Máu ảo sẽ bị trễ 1 giây và tự động giảm 3 mỗi giây sau đó

HAND CANNON (BẮN THƯỜNG)

- Sát thương : 11 mỗi viên trúng, 6 viên 1 lần bắn thường

- Lượng đạn tích trữ tối đa: 4

- Thay đạn : 0.75 giây 1 đợt

- Có thể headshot

SEISMIC SLAM (E)

- Doomfist lướt tới trước và đập xuống đất

- Sát thương: 45

- Thời gian hồi chiêu : 7 giây

RISING UPPERCUT (SHIFT)

- Doomfist hất 1 đối thủ trước mặt lên không, cả Doomfist cũng sẽ bay lên không, có thể combo với Seismic Slam hoặc Rocket Punch.

- Sát thương : 50

- Thời gian hồi chiêu : 7 giây

ROCKET PUNCH (CHUỘT PHẢI)

- Doomfist vận sức và bay thẳng tới đấm đối thủ trên một đường thẳng, sẽ dừng lại khi có trúng đối thủ. Kẻ địch văng dính tường sẽ phải nhận thêm sát thương

- Sát thương: 49-100 (Tùy vào thời gian vận)

- Dính tường sẽ tăng thêm 50-150 sát thương

- Thời gian hồi chiêu: 4 giây

METEOUR STRIKE (Q)

- Doomfist bay thẳng lên không, người chơi sẽ điều khiển một vòng tròn chọn nơi mà doomfist đáp xuống

- Sát thương: 300 khi ở trung tâm và giảm dần về rìa vòng tròn

- Q rộng xấp xỉ 7m