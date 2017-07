Chủ tịch Đà Nẵng: “Xảy ra sai phạm, ông lớn ông nhỏ đều phải chịu trách nhiệm”

“Không thể xây dựng trái phép ngay trên địa bàn mà quận, huyện lơ mơ. Các văn bản cấp phép xây dựng phải phát từ cấp trên đến cấp dưới để cơ sở nắm biết. Để xảy ra sai phạm thì ông lớn, ông nhỏ gì cũng phải chịu trách nhiệm đúng khuôn phép, đúng luật định”

Ông Huỳnh Đức Thơ - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng - phát biểu về các không trình xây dựng trái phép phát hiện trên địa bàn thành phố sau phiên chất vấn sáng 7/7 tại kỳ họp Hội đồng nhân dân thành phố khóa IX.

Tại phiên họp, lãnh đạo Đà Nẵng cũng nhận định về năng lực quản lý, điều hành, thực hành cải cách thủ tục hành chính của các cơ quan, ban ngành chức năng.

Ông Huỳnh Đức Thơ - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng

“Xây dựng trái phép ngay trên địa bàn mà quận, huyện lơ mơ”

Theo Chủ tịch Đà Nẵng, về công trình xây dựng trái phép, nhìn chung số vụ ít hơn nhiều so với thời gian trước đây. Tuy số lượng không nhiều nhưng cũng không vì thế mà chấp nhận. Nếu không nghiêm khắc xử lý, rút kinh nghiệm thì tình trạng này sẽ còn tái diễn.

Lãnh đạo Đà Nẵng cũng không ngại nói thật là ngoài những trường hợp công trình xây dựng trái phép báo chí phát hiện, phản ánh, còn có những vụ cơ quan chức năng quản lý nhà nước phát hiện. Tất cả các quận, huyện trên địa bàn thành phố đều phải rút kinh nghiệm trước thực trạng này.

Ông Thơ nói: “Những công trình xây dựng trái phép này là họ (chủ đầu tư) làm trên đất của họ cả. Nhưng xuất phát từ chỗ nôn nóng, chủ quan, họ nghĩ vấn đề cấp phép chỉ là thủ tục, trước sau gì cũng được, nên chưa xong các thủ tục, họ đã lo mở móng, cúng kiếng (làm lễ động thổ) chứ thực ra không ai dám làm bậy. Nhưng sai phạm bằng cách gì thì cũng là sai phạm, phải xử lý đúng quy định”.

Lãnh đạo thành phố cũng lưu ý không thể xây dựng không đúng thiết kế cấp phép rồi tìm cách hợp thức hóa như Mường Thanh để tạo tiền lệ trên địa bàn thành phố. Chủ tịch Đà Nẵng nói có ý kiến so sánh Đà Nẵng với tỉnh, thành khác nói sao chỗ này chỗ này đặt nặng, chỗ kia coi nhẹ vấn đề. Việc ở Đà Nẵng thì Đà Nẵng cứ làm cho đúng ở địa phương mình quản lý, không so sánh, so bì với chỗ nào cả.

Chủ tịch Đà Nẵng nhấn mạnh: “Không thể xây dựng trái phép ngay trên địa bàn mà quận, huyện lơ mơ. Các văn bản cấp phép xây dựng phải phát đến cơ sở để cơ sở nắm biết. Để xảy ra sai phạm thì ông lớn, ông nhỏ gì cũng phải chịu trách nhiệm đúng khuôn phép, đúng luật định”.

“Chỉ số năng lực cạnh tranh không chỉ “soi” trên giấy”

Theo ông Huỳnh Đức Thơ, trong quản lý điều hành, cải cách thủ tục hành chính, phải thừa nhận dù ai nói gì thì nói thì Đà Nẵng vẫn đang ngày càng càng tốt hơn, thành phố Đà Nẵng vẫn đang ngày càng phát triển.

Tuy nhiên việc điều hành vẫn còn nhiều vấn đề, còn nhiều bất cập, chậm trễ. Nguyên nhân từ năng lực cán bộ, năng lực quản lý điều hành.

Cần lập lại kỷ luật, kỷ cương để điều hành công việc nhanh hơn, chất lượng hơn để đáp ứng được nhu cầu, nguyện vọng của người dân và doanh nghiệp.

Chủ tịch Đà Nẵng nhấn mạnh: “Mong các các cấp, ngành tăng cường quản lý, giám sát để điều hành, quản lý tốt hơn. Mặc dù chúng ta dẫn đầu cả nước về chỉ số PCI - năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, được công nhận một cách khách quan, độc lập đấy. Nhưng không chỉ “soi” trên giấy mà phải “soi” cả những gì sau mặt giấy, “soi” ở ngoài đời thực coi có tốt thật không, và khắc phục những tồn tại, nâng cao năng lực quản lý điều hành, cải cách thủ tục hành chính chất lượng hơn”.

Tâm An