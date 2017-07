Mỹ điều máy bay ném bom tầm xa tới Biển Đông

Hai máy bay ném bom tầm xa B-1B của Mỹ đã bay qua Biển Đông, Không quân Mỹ ngày 7/7 cho biết.

Các máy bay ném bom B1-B bay qua Hàn Quốc hồi năm ngoái (Ảnh: Reuters)

Reuters hôm nay đưa tin, các máy bay ném bom B-1B Lancer cất cánh từ đảo Guam đã bay qua Biển Đông hôm 6/7.

Trước khi bay qua Biển Đông, hai máy bay Lancer đã huấn luyện cùng các máy bay chiến đấu Nhật Bản ở Hoa Đông và đây là lần đầu tiên các lực lượng của hai nước tiến hành cuộc tập trận chung vào ban đêm.

Hồi tháng trước, hai máy bay Lancer của Mỹ cũng bay qua Biển Đông, trong khi một tàu chiến của Mỹ hồi cuối tháng 5 đã tiến hành cuộc diễn tập bên trong vùng 12 hải lý quanh một trong những đảo nhân tạo mà Trung Quốc xây dựng trái phép ở Biển Đông.

Phản ứng trước các chuyến bay mới nhất, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng hôm nay cho biết không có vấn đề gì về tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông hay Hoa Đông. Nhưng ông này nói thêm rằng Trung Quốc phản đối các quốc gia riêng lẻ sử dụng cái cớ tự do hàng hải và hàng không để phô trương sức mạnh quân sự và gây tổn hại tới cái gọi là "an ninh và chủ quyền của Trung Quốc”.

Mỹ đã chỉ trích Trung Quốc xây dựng các cơ sở quân sự trên các bãi đá ở Biển Đông, lo ngại rằng chúng có thể được sử dụng để mở rộng tầm với chiến lược.

Động thái trên cũng diễn ra trong bối cảnh Washington đang gia tăng sức ép lên Bắc Kinh về chương trình tên lửa và hạt nhân của Triều Tiên, trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chuẩn bị có cuộc gặp bên lề thượng đỉnh G20 tại Đức.

An Bình