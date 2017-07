Trốn truy nã 26 năm còn đi hiếp dâm trẻ em

Với 4 lần trộm đồ quân dụng mang đi bán, hai lần trốn khỏi nơi giam giữ, trong khi trốn nã, gã đàn ông phạm tiếp tội "Hiếp dâm trẻ

Tội phạm truy nã Trần Đình Ái (SN 1969, trú xã Kim Liên, Nam Đàn, Nghệ An) vừa bị Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (Công an tỉnh Nghệ An) bàn giao cho Phòng điều tra hình sự Quân khu 7 để đơn vị này tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Trong thời gian tại ngũ ở kho Kỳ Phú, Đại đội 55, Cục Kỹ thuật, Quân đoàn 1, từ tháng 2 đến tháng 3/1991, Trần Đình Ái đã 4 lần đột nhập vào kho vũ khí của đơn vị lấy đi 2kg thuốc nổ TNT, 3 hòm đạn 12 ly 7 mang đi bán.

Đối tượng Trần Đình Ái tại cơ quan điều tra.

Phát hiện sự việc, đơn vị chủ quản bắt giữ Trần Đình Ái để phục vụ điều tra. Trong quá trình điều tra, đối tượng đào tẩu khỏi Trại tạm giam 984 - Quân đoàn 1 và bị bắt giữ trở lại.

Không từ bỏ ý định, đến lần thứ 2 thì đối tượng đào tẩu thành công. Cục điều tra hình sự Bộ Quốc Phòng đã phát lệnh truy nã Trần Đình Ái về tội "Chiếm đoạt vũ khí quân dụng trái phép".

Cục có công văn gửi PC52 Công an tỉnh Nghệ An đề nghị phối hợp truy bắt đối tượng. PC52 đã xác lập chuyên án 917T phát lệnh truy nã trên toàn quốc.

Vượt ngục, gã lẫn trốn vào Tây Nguyên và nhập hộ khẩu ở tỉnh Lâm Đồng với một lí lịch “sạch sẽ”. Tại đây, Ái mưu sinh bằng đủ thứ nghề.

Không ăn năn hối cải mà tiếp tục vướng vào một án Hiếp dâm trẻ em năm 1994. May mắn danh tính thật không bị lộ, gã bị tuyên án 20 năm tù.

Năm 2010, Trần Đình Ái được đặc xá, chuyển xuống sinh sống ở Bà Rịa - Vũng Tàu. Tại đây, Ái sống không hôn thú với một người phụ nữ sinh năm 1984 và có 1 đứa con.

Trần Đình Ái lặn một hơi 26 năm biệt tăm biệt tích. Trong suốt thời gian đó, hắn không về thăm quê, cắt đứt liên lạc với gia đình. Điều này khiến việc xác minh thông tin về đối tượng gần như rơi vào vô vọng.

Cho đến tháng 6 vừa qua, nhận được thông tin có người tên Trần Đình Ái, đặc điểm nhận dạng tương tự đối tượng truy nã của Bộ Quốc phòng xuất hiện ở Vũng Tàu. Ngay lập tức Phòng PC52 tung lực lượng vào xác minh.

Lúc này, Trần Đình Ái mưu sinh bằng nghề mộc và tỏ ra là một công dân mẫu mực, yêu vợ thương con. Thường dẫn gia đình đi chơi công viên hoặc các trung tâm vui chơi dịp cuối tuần.

Xác định người đàn ông này chính là Trần Đình Ái – kẻ bị Cục điều tra Hình sự, Bộ Quốc phòng truy nã từ 26 năm qua. Tối 26/6, PC52 Công an Nghệ An phối hợp với Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu bắt giữ Trần Đình Ái khi đối tượng đang ở nhà riêng.

Người vợ trẻ bàng hoàng và sửng sốt khi biết thân phận thực sự của chồng. Chị không ngờ người đàn ông hiền lành đang chung sống với mình lại có một nhân thân như vậy.

Bá Cường