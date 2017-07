Tóc Tiên sắp “khuấy đảo” ngày hội sale lớn nhất mùa hè

Sự xuất hiện của Tóc Tiên, Yanbi, Yến Trang là một trong những điểm nhấn tăng thêm sức nóng cho ngày hội sale đang “hot” rần rần. Đây cũng là cơ hội cuối cùng để mua sắm tại mùa lễ hội sale lớn nhất trong năm này!

Mua sắm tưng bừng với “sao”

Ngày 8/7 tới đây, dàn sao Tóc Tiên, Yanbi, Yến Trang sẽ tham gia sự kiện mua sắm Vincom Summer Sale tại trung tâm thương mại Vincom Mega Mall Royal City. Cùng với vũ đạo điêu luyện, cô ca sĩ “Vũ đạo cồng chiêng” hứa hẹn sẽ mang đến những màn trình diễn đầy phấn khích và hào hứng cho những ngày cuối cùng của đợt giảm giá lớn nhất trong năm.

Không chỉ riêng ở Hà Nội, tại tất cả các TTTM Vincom Plaza trên toàn quốc, khách hàng mua sắm trong ngày hội mua sắm mùa hè này còn có thể check in cùng các thần tượng như Isaac, Sơn Tùng MTP,… với các tiểu cảnh ngộ nghĩnh dễ thương.

Không chỉ được hòa trong không khí lễ hội tưng bừng, đây cũng là cơ hội cuối cùng để mua sắm hàng loạt sản phẩm của các nhãn hiệu thời trang, mỹ phẩm, làm đẹp đang đồng loạt ưu đãi đến 50% như: Mango, Nine West, Aldo, Charles & Keith, Adidas, Old Navy, Pedro, Accessorizes, Levis, Boo, Dottie, PNJ,…Các hãng mỹ phẩm được phái đẹp tin cậy như NYX, Vichy, The Face Shop, Yves Rocher… cũng đồng loạt giảm giá hút khách mua hàng.

Mango, thương hiệu thời trang trẻ “được lòng” các chị em, giảm giá đặc biệt toàn bộ sản phẩm Xuân Hè 2017 đến 50%++ trong 3 ngày cuối của sự kiện Vincom Summer Sale từ 07 – 09.07

Các tín đồ thời trang tha hồ mua sắm “vô biên” với “chiếc túi thần kỳ” giá chỉ có 1 triệu đồng tại VinDS Fashion

Đặc biệt, các bạn trẻ còn thoải mái mua sắm “vô biên” mà không cần nhìn giá tại VinDS Fashion nhờ chiếc túi thần kỳ Magic Shopping Bag. Điều kiện duy nhất là tín đồ mua sắm phải đựng trọn vẹn các món đồ đã lựa chọn trong “chiếc túi thần kỳ” của VinDS Fashion. Nhiều “chuyên gia” săn sale đã “vợt” được rất nhiều đồ hàng hiệu với giá trị thật lên đến 4-5 triệu.

Và những trải nghiệm hè thật “đã”

Không chỉ thỏa mãn nhu cầu mua sắm, giới trẻ tha hồ ăn chơi thả ga với khuyến mại khủng ở các gian hàng ẩm thực, vui chơi giải trí tại mùa lễ hội Vincom Summer Sale.

Ưu đãi 50% vé vào cửa Thủy cung VMM Times City thu hút đông đảo giới trẻ tới tham quan.

Thuỷ Cung VMM Times City ưu đãi giảm giá vé vào cửa 50% trong khung giờ vàng 11h - 14h và từ 19h - 22h trong giai đoạn Summer Sale. Nhóm từ 10 người còn có cơ hội được trải nghiệm đêm huyền bí tại Thuỷ Cung với mức giá ưu đãi 50%. Cụm sân băng Vincom Ice Rink chào hè với ưu đãi giảm 50% vé vào khung giờ vàng (tại Royal City, Thảo Điền, Hạ Long, Đà Nẵng) và đồng giá 50.000VNĐ (Cần Thơ, Đồng Nai).

Ngoài ra, các bạn trẻ có thể thoải mái ăn uống tại các quán ăn ngon như: Al Fresco’s, Pizza Hut, The Pizza Company, Surf‘n’Fries, Beard Papa’s, Hotto, KFC, Thái Express, Gri & Gri, BBQ Chicken, Hutong, Yaki, K-Pub,...

Những ai là “Mọt” phim cũng được thưởng thức các tác phẩm điện ảnh “bom tấn” trong thời gian diễn ra Vincom Summer Sale như: Transformer - Chiến binh cuối cùng (23/6), Kẻ cắp mặt trăng 3 (30/6), Người nhện trở về nhà (7/7).

Đặc biệt, đây cũng là cơ hội cuối cùng để các tín đồ săn sale tham gia chương trình bốc thăm trúng thưởng với giải thưởng là 4 chiếc xe Piaggio Medley và hàng ngàn thẻ VinID Gift Card với tổng giá trị lên tới 1,2 tỷ đồng. Chị Nguyễn Thu Thảo - khách hàng trung thành của Vincom Plaza Lý Bôn, Thái Bình đã may mắn trúng thưởng xe máy Piaggio Medley trong tuần đầu của Vincom Summer Sale chia sẻ “Không thể tin được là tôi đã trúng giải đặc biệt là chiếm xe Piaggio Medley. Tôi thường xuyên tới mua sắm tại Vincom Thái Bình, lần này trúng giải thưởng lớn quá nên tôi thấy Vincom Summer Sale đặc biệt lắm”.

Chương trình khuyến mại lớn nhất trong dịp hè trên toàn hệ thống Vincom sẽ kết thúc vào ngày 9/7/2017 tới đây.