TPHCM đẩy mạnh hoạt động giải cứu thịt heo

Thị trường thịt heo biến dộng, giá heo hơi giảm mạnh khiến các hộ chăn nuôi lâm vào cảnh khó khăn. Nhiều cơ quan, tổ chức đã vào cuộc bằng hành động cụ thể để hỗ trợ người dân.

Đẩy mạnh tiêu thụ bằng cách hạ giá thịt heo bán lẻ

Trước tình trạng giá heo hơi xuống thấp kỷ lục, trong khi thịt heo bán lẻ tại các chợ, siêu thị vẫn cao, đầu tháng 6 đến nay, Công ty An Hạ đã triển khai chương trình “giải cứu heo” bán lẻ bằng giá sỉ, với giá thịt heo VietGap chỉ từ 35.000 đồng/kg.

Giá bán được đơn vị này đưa ra khá thấp so với mặt bằng chung của thị trường hiện nay. Cụ thể như: giò heo, xương các loại 35.000 đồng/kg; thịt đùi, vai, nách, cốt lếch 45.000 đồng/kg; nạc, ba chỉ 60.000 đồng/kg; ba rọi, sườn non, đuôi heo 85.000 đồng/kg. Đối với khách hàng mua heo dạng mảnh, giá bán còn thấp hơn, chỉ 40.000 đồng/kg (đùi trước, đùi sau) và 55.000 đồng (thịt ba rọi). Ngoài ra, còn có các sản phẩm chế biến sẵn từ thịt heo VietGap như lạp xưởng tươi sạch, da heo phồng an toàn...

Người dân mua hàng rất đông tại một cửa hàng của công ty An Hạ

Sau khi mức giá được đưa ra, rất nhiều người dân đã đến cửa hàng để mua, thậm chí công ty đã phải tiến hành mổ heo thêm ca trưa để cung cấp “thịt nóng” cho người tiêu dùng.

Bà Nguyễn Thị Hồng Thắm - Giám đốc Công ty An Hạ, cho biết nguồn thịt này được mua từ các hộ nuôi VietGap (thuộc Dự án LIFSAP) tại huyện Củ Chi và Hóc Môn (TPHCM). Sau đó, heo được giết mổ tại cơ sở Xuyên Á và bảo quản lạnh để bán tại Cửa hàng 308B – 308C Nơ Trang Long (quận Bình Thạnh) và tại Chợ phiên Nông sản an toàn do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TPHCM tổ chức (Nhà hàng Đông Hồ tại 195-197 Cao Thắng nối dài, quận 10). Tất cả các khâu đảm bảo chất lượng và an toàn vệ sinh thực phẩm.

Để hỗ trợ thêm cho các hộ chăn nuôi, Bà Nguyễn Thị Hồng Thắm khẳng định sẽ hỗ trợ bằng cách chỉ mổ "giúp", không tính phí như thông thường giúp người chăn nuôi ở Củ Chi và Hóc Môn được bán thịt heo trực tiếp tại thị trường TP.HCM.

Cũng như An Hạ, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam cùng Công ty TNHH DSF Việt Nam đã triển khai chương trình "Hỗ trợ hộ chăn nuôi – Trợ giá người tiêu dùng". Theo đó, giá bán thịt heo là 35.000 đồng/kg với điều kiện "cùng mua". Người tiêu dùng có thể rủ nhau cùng mua ¼ con heo (từ 18-20 kg) và sẽ có người pha lóc chia giúp theo yêu cầu.

Biện pháp này đã mang lại “lợi ích kép” cho người chăn nuôi tiêu thụ được sản phẩm và người tiêu dùng tiết kiệm được chi phí, được mua thịt sạch, an toàn.

Tiếp tục duy trì đàn heo theo hướng nông nghiệp sạch, chờ thị trường khởi sắc

Thời gian vừa qua, giá heo hơi giảm sâu, số lượng heo xuất chuồng lớn dẫn đến tình trạng nhiều thương lái ép giá thu mua với giá rẻ. Nhiều hộ dân đã phải giảm đàn, bỏ đàn và chịu lỗ. Tuy nhiên, đối với những người nuôi theo dự án LIFSAP tại TPHCM được các công ty thu mua heo nhiều hơn và giá tốt hơn so với các hộ khác.

Việc các hộ dân áp dụng quy trình VietGap sẽ đem lại nhiều lợi ích: năng suất cao, chất lượng, giảm thời gian vỗ béo, ít bệnh tật…Vì vậy, khi thị trường biến động các hộ dân áp dụng quy trình này về cơ bản sẽ lỗ ít hơn so với các hộ khác.

Tại tổ hợp tác Hoa Hồng (xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi, TPHCM) của dự án LIFSAP có 9 hộ nuôi heo theo tiêu chuẩn Vietgap, các hội viên được tập huấn bài bản về 10 chỉ tiêu để tổ chức mô hình chăn nuôi chuyên nghiệp, năng suất lớn, cạnh tranh cao với nguồn gốc và chất lượng thịt đảm bảo.

Ông Nguyễn Tấn Thành, hội viên tổ hợp tác tâm sự: “Gia đình tôi nuôi 200 heo nái và gần 1000 heo thịt. Tất cả đều làm theo quy trình: phòng bệnh, thức ăn đủ chất lượng, vệ sinh chuồng trại. Qua quá trình tham gia vào dự án LIFSAP đã mang lại nhiều lợi ích cho mình như đảm bảo yếu tố vệ sinh môi trường, không tốn tiền điện nhờ sử dụng máy phát điện và khí gas từ hầm Biogas, đầu ra ổn định... Đợt này, giá heo giảm là do thị trường chung nên đành chịu, chỉ mong các cấp thẩm quyền có hướng giúp đỡ người chăn nuôi như cho vay vốn ưu đãi, gia tăng tiêu thụ thịt để chúng tôi bớt lỗ và có thể cầm cự đến lúc thị trường ổn định”.

Trong thời gian tới sẽ xây dựng thêm 1 số điểm pha lóc, và tiêu thụ sản phẩm thịt heo VietGap của Hợp tác xã Tiên Phong, Cơ sở pha lóc thịt heo Đông Nghi (số 305 đường Linh Đông, phường Linh Đông, quận Thủ Đức), điểm pha lóc và tiêu thụ sản phẩm thịt heo VietGAP tại ngã tư Tân Quy (xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi),…

Đại diện Sở NN&PTNT TPHCM cho biết, ngay khi giá heo hơi biến động Sở đã có văn bản đề nghị các doanh nghiệp tham gia hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm cho người nuôi heo trên địa bàn, giải phóng lượng heo đang tồn đọng. Sở cũng đã kiến nghị các tổ chức tín dụng kéo giãn thời gian trả nợ vay cho các hộ chăn nuôi trên địa bàn thành phố.

Hi vọng, với những giải pháp này bước đầu sẽ tháo gỡ khó khăn cho người chăn nuôi, sẽ có nhiều doanh nghiệp và các tổ chức khác chung tay “giải cứu heo” để thị trường ổn định hơn.