Sử dụng lá sen để giảm cân: Nếu không muốn "gặp họa" hãy làm theo lời khuyên của chuyên gia

Dùng lá sen sai cách, nhiều chị em gặp họa

Chị Tâm (Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ, mình là một người có thân hình quá khổ nên luôn muốn giảm cân bằng nhiều cách khác nhau. Được người bà con ở quê mách uống nước lá sen hàng ngày sẽ giúp giảm béo nên chị cũng muốn thử. Vì muốn giảm cân nhanh, đặc biệt là giảm mỡ bụng để tự tin diện bikini đi biển vào tháng 8 tới. Chị Tâm không chỉ uống nước lá sen hàng ngày mà còn sử dụng thêm thuốc giảm cân.

Muốn giảm cân, nhiều chị em tìm đến trà lá sen.

"Mình uống nước lá sen liên tục, mỗi ngày tầm 3 lít, uống thay nước uống hàng ngày luôn, kết hợp uống thuốc giảm cân. Nào ngờ, sang đến ngày thứ hai thì cơ thể đã không chịu nổi. Ban đầu mình bị hoa mắt, chóng mặt, sau đó thì choáng váng và ngất xỉu. Sau lần ấy, mình rất sợ và nghĩ nguyên nhân là do uống nước lá sen gây nên", chị Tâm cho hay.

Vì muốn ngủ ngon hơn vào những đêm hè oi bức, chị Lam (Hoàng Quốc Việt, Hà Nội) cũng tìm đến trà lá sen với mong ước có giấc ngủ sâu hơn, ngon hơn. Ngay khi sen vào mùa, chị đã tìm mua lá sen để pha trà uống nước hàng ngày. Lúc đầu, uống nước lá sen có vị ngai ngái, hơi khó uống nên chị cũng cảm thấy e ngại, tuy nhiên uống được vài hôm chị đã quen với vị nước này. Chị ngủ ngon hơn sau khi tìm đến nước lá sen mỗi ngày.

Dùng lá sen để giảm cân hay chữa mất ngủ cũng cần dùng đúng cách và phù hợp tùy từng thể người.

"Tuy nhiên, tôi chỉ cảm thấy hoàn hảo nhất trong vòng 1 tháng, tính từ thời điểm bắt đầu uống nước lá sen. Dạo gần đây, tôi vẫn uống nước lá sen với liều lượng như vậy nhưng luôn cảm thấy mệt mỏi, hay quên hơn trước, nhịp đập của tim cũng vô cùng thất thường. Tôi luôn cảm thấy trống ngực thình thịch", chị Lam cho hay.

Vậy lá sen thích hợp để sử dụng cho những trường hợp nào? Dùng lá sen như thế nào mới đúng cách khi sen đang vào mùa rộ? Chúng ta cùng lắng nghe ý kiến chuyên gia ngay dưới đây!

Trong Đông y, lá sen có vị đắng, chát, tính bình, mùi thơm nhẹ, tính mát bình, có tác dụng thanh thử, thăng dương, chỉ huyết, được sử dụng để làm thuốc an thần, chữa mất ngủ, chữa sốt, miệng khô khát. Loại lá này có tính thanh nhiệt, bình can. Trong lá sen có chứa alkaloid và flavonoid có tác dụng chống oxy hóa lipid màng tế bào gan, do đó còn được sử dụng để chữa chảy máu, đại tiện, tiểu tiện ra máu, chảy máu chân răng, chống xơ vữa mạch, rối loạn nhịp tim, xuất huyết dưới da, sốt xuất huyết, an thần và giảm mỡ máu. Do đó, nhiều người đã sử dụng lá sen để giảm cân, chữa mất ngủ…

Trong lá sen có chứa alkaloid và flavonoid có tác dụng chống oxy hóa lipid màng tế bào gan.

Theo ThS.BS Hoàng Khánh Toàn (Trưởng khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108), theo dược lý học hiện đại, lá sen có chứa các chất như Roemerine, Nuciferine, Nornuciferine, D- N-Methylcoclaurine, Anonaine, Liriodenine, isoquercitrin, Gluconic axit... Trên mô hình thực nghiệm chuột gây tăng cholesterol máu bằng chế độ ăn, nước sắc lá sen có tác dụng làm giảm cholesterol rõ rệt.

"Kinh nghiệm dùng lá sen để hãm uống thay trà hoặc uống tro lá sen để phòng chống béo phì được người xưa biết đến từ lâu, thậm chí ghi lại trong các y thư cổ như Bản thảo bị yếu, Trấn nam bản thảo…", BS Hoàng Khánh Toàn khẳng định.

Do đó, bạn hoàn toàn có thể sử dụng lá sen để giảm cân. Tuy nhiên, không phải là kết hợp uống nước lá sen với thuốc giảm cân. Chuyên gia khẳng định, uống nước lá sen kết hợp tập thể dục đúng cách sẽ giúp giữ dáng thon, giảm béo hiệu quả và an toàn, không gây mất sức. Tuy nhiên, không dùng nước lá sen thay nước khi đang dùng song song với thực phẩm giảm cân khác. Nên uống nước lá sen trước bữa ăn ít nhất 30 phút hoặc sau bữa ăn khoảng 1h để không gây ảnh hưởng quá trình tiêu hóa.

Chuyên gia khẳng định bạn hoàn toàn có thể sử dụng nước lá sen để giảm cân, chữa mất ngủ nhưng cần dùng đúng cách.

Bên cạnh đó, những ai muốn sử dụng lá sen để chữa mất ngủ cũng phải đi khám trước xem cơ thể mình thuộc thể gì. Nếu là thể hàn thì không nên dùng lá sen để chữa mất ngủ vì về lâu dài sẽ gặp các tác dụng phụ không mong muốn như mệt mỏi, suy giảm trí nhớ, hay hồi hộp, tim đập nhanh bất thường. Chưa hết bạn còn có nguy cơ suy giảm chức năng sinh lý, giảm ham muốn tình dục.

Ngoài ra, những người có thể nhiệt thì nên dùng trà lá sen sẽ giúp hạ hỏa, người sảng khoái, ngủ tốt hơn. Phụ nữ mang thai, đang cho con bú, đang trong chu kỳ kinh nguyệt đều không nên dùng lá sen vì có thể gây suy giảm sức khỏe.

Để sử dụng nước lá sen một cách tối ưu, bạn chỉ cần lấy lá sen tươi hoặc khô thái nhỏ, bỏ vào ấm đun sôi hoặc hãm nước sôi để uống. Có thể cho thêm chút quế hoặc đường để có hương vị dễ chịu hơn để uống.