Ô tô bán tải giảm giá mạnh: Quên đi nỗi lo tăng thuế

Bước sang tháng 7, cuộc đua giảm giá ô tô tại Việt Nam vẫn chưa thấy có dấu hiệu hạ nhiệt. Các hãng ô tô vẫn đua nhau tung ra nhiều chương trình ưu đãi, giảm giá ở tất cả các dòng xe, trong đó có cả những mẫu bán tải bán chạy nhất.

Trong tháng 7 này, thương hiệu xe Ford áp dụng chương trình tặng quà tiền mặt cho hầu hết các mẫu xe của hãng tại Việt Nam, trong đó mẫu EcoSport giảm tới 68 triệu đồng, mẫu xe hạng B - Fiesta Titanium 1.5L được ưu đãi với số tiền 43 triệu đồng và mẫu Focus Trend EcoBoost 1.5L với quà tặng là 28 triệu đồng.

Đáng chú ý, “ông vua” bán tải Ford Ranger tiếp tục được ưu đãi khủng. Trong đó, phiên bản cao cấp nhất của Ranger là Wildtrack 3.2L AT 4x4 đang được bán ở mức 880-870 triệu đồng, giảm từ 45-55 triệu đồng so với giá niêm yết. Phiên bản Wildtrak 2.2L AT 4x4 được giảm từ 30-40 triệu đồng, kéo theo giá bán của mẫu xe này ở mức chỉ hơn 820 triệu đồng.

“Ông vua” bán tải Ford Ranger tiếp tục được ưu đãi khủng.

Đặc biệt, phiên bản có mức ưu đãi cao nhất trong tất cả các bản Ranger là bản XLT 2.2L MT 4x4 với mức ưu đãi lên đến 80 triệu đồng. Các phiên bản khác của chiếc bán tải Ranger có quà tặng từ 25-75 triệu đồng.

Không chỉ Ford Ranger mà nhiều mẫu xe bán tải khác cũng đang có mức ưu đãi khá lớn, trong đó phải kể đến cái tên Chevrolet Colorado, một đồng hương của Ford Ranger.

Tháng 7 này, GM Việt Nam tiếp tục thực hiện chương trình ưu đãi đến 70 triệu đồng cho mẫu Chevrolet Colorado bản 4x4 AT LTZ. Colorado và Chevrolet Cruze bản LTZ. Liên doanh ô tô Mỹ này cũng thực hiện ưu đãi 50 triệu đồng cho hai mẫu Colorado bản 4x4 AT LTZ HIGH COUNTRY và mẫu Cruze bản LT; 30 triệu đồng cho mẫu Aveo và Colorado bản 4x4 MT LTZ.

Bên cạnh đó, GM Việt Nam cũng giảm giá 24 triệu đồng cho mẫu Captiva REVV; 20 triệu đồng cho mẫu Colorado bản 4x2 MT LT và bản 4x4 MT LT; 15 triệu đồng cho mẫu Orlando bản LTZ.

Chevrolet Colorado cũng được giảm giá mạnh.

Không chịu kém cạnh các hãng xe Mỹ, các “ông lớn” xe hơi Nhật Bản cũng liên tục tung chiêu khuyến mại, giảm giá nhằm lôi kéo khách hàng.

Mở đầu cho cuộc giảm giá ô tô trong tháng 7 này, hãng xe Honda đã khiến các đối thủ sốc khi mạnh tay giảm giá bán cho rất nhiều mẫu ô tô, trong đó có mẫu giảm tới 200 triệu đồng.

Mẫu ô tô có mức giảm mạnh nhất là Honda Odyssey, với giá trị lên tới 200 triệu đồng. Honda CR-V tiếp tục được điều chỉnh giảm thêm 10-20 triệu đồng so với mức giảm của tháng 6. Mẫu xe hạng C Honda Civic Turbo cũng được giảm 60 triệu đồng. Mẫu Honda Accord được giảm 100 triệu đồng. Cuối cùng là Honda City 2017, mẫu xe mới được giới thiệu vào giữa tháng 6 vừa qua, có mức giảm tiền mặt từ 10 - 20 triệu đồng, tùy phiên bản và đại lý.

Đối thủ đáng gờm của Honda City ở phân khúc sedan hạng B là Toyota Vios cũng đang nhận được ưu đãi khủng.

Mới đây, Toyota Việt Nam bất ngờ công bố mức giảm giá mạnh từ 40-70 triệu đồng cho mẫu xe Toyota Vios, tùy từng đại lý. Ngoài việc giảm giá trực tiếp vào giá xe, khi mua Toyota Vios trong thời điểm này, khách hàng sẽ được ưu đãi gói bảo dưỡng 3 năm chính hàng từ Toyota Việt Nam.

Không chịu kém cạnh người đồng hương, trong tháng 7 này, hãng xe Mazda cũng đồng loạt hạ giá cho nhiều mẫu xe.

So với giá niêm yết hồi đầu tháng 6, giá bán của cả 4 phiên bản của Mazda 6 đều được giảm trong tháng 7 này. Theo đó, phiên bản AT 2.5L giảm từ 929 triệu đồng xuống còn 899 triệu đồng. Phiên bản 2.0L hạ giá từ 945 triệu đồng xuống 915 triệu đồng.

Với phiên bản 2.0L Premium, mức giá cũng được giảm từ 999 triệu đồng xuống 969 triệu đồng. Còn phiên bản 2.5L Premium được điềug chỉnh giá bán từ 1,165 tỷ đồng xuống 1,125 tỷ đồng.

Nissan cũng là hãng xe thường xuyên có những chương trình khuyến mại trong thời gian gần đây.

Nissan X-Trail liên tục được giảm giá.

Theo thông báo mới nhất của Nissan Việt Nam, từ 1/7, khách hàng mua xe tại các đại lý chính hãng sẽ nhận được rất nhiều ưu đãi, trong đó, sẽ nhận được mức giảm trực tiếp vào giá bán lên tới 45 triệu đồng.

Cụ thể, mẫu xe Nissan X-Trail nhận được mức giảm rất mạnh, từ 20-40 triệu đồng, tùy từng phiên bản. Mẫu Nissan Sunny XV không nhận được ưu đãi giảm giá, nhưng khi mua xe sẽ được tặng bộ phụ kiện trang trí nội - ngoại thất. Nếu khách hàng không chọn phụ kiện sẽ được giảm 10 triệu đồng. Mẫu xe mới ra mắt Navara Premium R nhận được khuyến mại tiền mặt là 15 triệu đồng.

Có thể thấy, thị trường ô tô tại Việt Nam càng ngày càng thêm sôi động với các chương trình ưu đãi, giảm giá. Cuộc chiến giành thị phần giữa các hãng ô tô càng trở nên khốc liệt hơn, nhất là khi thời điểm áp dụng chính sách thuế nhập khẩu mới 2018 đang đến rất gần.

Tuấn Dũng