Nga đơn độc hay tự tung tự tác ở Syria?

Mỹ không phản hồi Nga về vùng cấm bay ở Syria cũng như tuyên bố số phận Tổng thống Assad hiện nằm trong tay của điện Kremlin.

Hãng thông tấn TASS của Nga ngày 6/7 dẫn lời Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết, Moskva đã đề nghị Mỹ cung cấp thêm thông tin về các vùng cấm bay ở Syria nhưng đến nay vẫn chưa nhận được câu trả lời chính thức.

“Chúng tôi đã yêu cầu Mỹ cung cấp thêm thông tin. Tuy nhiên chúng tôi chưa nhận được phản hồi đối với câu hỏi rằng họ đang nghĩ đến những vùng cấm bay nào. Những vấn đề này chưa được đề cập đến trong quá khứ”, ông Lavrov nhấn mạnh.

Ông Lavrov khẳng định, việc loại bỏ nhóm khủng bố Jabul Al-Nusra và phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) bị cấm ở Nga là nhiệm vụ hàng đầu tại Syria.

“Chúng tôi đã có một cuộc trò chuyện dài và chi tiết. Nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu là loại bỏ ISIL (tên cũ của Nhà nước Hồi giáo), Jabhat al-Nusra và các nhóm khủng bố khác”, ông Lavrov lưu ý.

Tuyên bố của ông Lavrov được đưa ra ngay sau khi Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson bày tỏ mong muốn thảo luận với Nga về những nỗ lực giúp Syria ổn định, bao gồm thiết lập vùng cấm bay ở nước này.

Theo đó, Washington muốn cùng Nga giám sát việc thực thi các thỏa thuận ngừng bắn trên thực địa, đồng thời phối hợp cùng nhau trong các hoạt động hỗ trợ nhân đạo tại Syria.

“Nếu hai nước chúng ta có thể phối hợp cùng nhau để thiết lập sự ổn định trên thực địa, điều đó sẽ đặt nền móng cho tiến trình bình ổn tương lai chính trị của Syria”, ông Tillerson khẳng định.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ nhấn mạnh Nga có nghĩa vụ ngăn chặn chính quyền của Tổng thống Assad sử dụng các loại vũ khí hóa học trong các cuộc tấn công.

Trước đó, hồi tháng 5 vừa qua, Nga, Thổ Nhĩ Kỳ, Iran đã nhất trí lập 4 vùng an ở miền Nam, Trung và Bắc Syria, có thể bao gồm vùng cấm bay để nhằm hạ nhiệt căng thẳng tại quốc gia Trung Đông này.

Ông Aleksandr Lavrentvev, đặc phái viên của Nga tại cuộc đàm phán cho biết các vùng an toàn này cũng đồng thời là vùng cấm bay đối với các máy bay chiến đấu của liên minh không kích do Mỹ đứng đầu.

Các máy bay chiến đấu của Nga hay Syria cũng không được phép hoạt động trong các khu vực này trừ trường hợp máy bay chiến đấu của phe đối lập ở Syria tấn công lực lượng chính phủ Syria.

Vào thời điểm đó, phát ngôn viên Lầu Năm Góc Adrian J.T. Rankine-Galloway đã tuyên bố Mỹ không phải là bên tham gia thỏa thuận do Nga, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ ký kết.

Do đó các máy bay của liên quân do Mỹ đứng đầu sẽ tiếp tục thực hiện các cuộc không kích nhằm vào mục tiêu IS ở bất cứ đâu để đảm bảo chúng không còn nơi ẩn náu.

Mỹ mặc kệ Nga?

Dự kiến Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ gặp lần đầu tại hội nghị thượng đỉnh G20 ở Hamburg, Đức.

Giới phân tích cho rằng, nhiều khả năng Syria sẽ là chủ đề thảo luận chính của 2 nhà lãnh đạo Nga – Mỹ.

Tuy nhiên với những bất đồng hiện nay, để Moskva và Washington tìm được tiếng nói chung trong cuộc khủng hoảng tại quốc gia Trung Đông không hề đơn giản.

Tạp chí Foreign Policy ngày 3/7 dẫn 3 nguồn tin ngoại giao cho hay, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson tuyên bố số phận của Tổng thống Assad hiện nằm trong tay của Nga. Sự ưu tiên của chính quyền Tổng thống Donald Trump tại quốc gia Trung Đông này là tập trung vào đánh bại tổ chức khủng bố IS.

Mỹ đang bỏ mặc Nga tại Syria?

Tuyên bố trên hoàn toàn trái ngược so với những gì vị Ngoại trưởng đưa ra hồi tháng 4 năm nay về số phận Tổng thống Assad.

Vào thời điểm trên ông Tillerson một mực yêu cầu nhà lãnh đạo Syria phải từ bỏ quyền lực đồng thời cáo buộc chính quyền Damascus sử dụng vũ khí hóa học tấn công vào dân thường.

“Rõ ràng với chúng ta, sự ngự trị của gia đình Assad đang đến hồi kết. Chúng tôi hy vọng chính phủ Nga kết luận rằng họ đã hậu thuẫn một đối tác không đáng tin cậy là Bashar al-Assad”, ông Tillerson nhấn mạnh.

Động thái trên cho thấy sự thay đổi rõ ràng trong quan điểm của chính quyền Tổng thống Donald Trump trong cuộc chiến tại Syria. Dường như Washington đang không quan tâm đến số phận của Tổng thống Assad và để mặc kệ Nga trong vấn đề này.

Trong một diễn biến khác, ngày 6/7, trong khuôn khổ chuyến thăm tới Ba Lan, Tổng thống Mỹ Donald cho hay, Washington đang có kế hoạch tiếp tục mở rộng hợp tác như một phần của NATO, bao gồm phản ứng với các hành động và thái độ gây bất ổn của Nga.

Ngay sau đó, ông Dmitry Peskov, phát ngôn viên Điện Kremlin đã bày lên tiếng phản đối quan điểm của Tổng thống Mỹ Donald Trump về cáo buộc Nga đang gây bất ổn.

“Chúng tôi không nhất trí với cách tiếp cận này”, ông Peskov cho biết.

