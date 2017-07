Bé 11 tháng bị trục sắt bánh xe đồ chơi dài 7cm cắm vào đầu

Trong lúc cầm bánh xe ô tô bằng nhựa chơi, bé gái 11 tháng tuổi không may bị ngã và bị vật nhọn là trục bánh xe ô tô đồ chơi bằng sắt cắm sâu vào đầu.

Sáng nay, thông tin từ khoa Tai mũi họng, BV Sản Nhi Nghệ An cho biết khoa vừa gắp thành công một dị vật là đồ chơi sắc nhọn cắm sâu vào đầu của một bé gái 11 tháng tuổi.

Trước đó, vào khoảng 18h30 phút ngày 5/7, trong lúc cầm bánh xe ô tô đồ chơi bằng nhựa chơi, bé P. (11 tháng tuổi), trú xã Nam Thái, Nam Đàn, Nghệ An) bất ngờ bị ngã và bị phần thanh thép làm trục của bánh xe đâm vào đầu.

Chiếc trụ sắt của bánh xe đồ chơi dài 7 cm cắm sâu vào đầu cháu bé - Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Phát hiện sự việc, người nhà liền đưa cháu P. xuống BV Sản Nhi Nghệ An cấp cứu. Các bác sĩ đã xác định đây là một trường hợp chấn thương do dị vật đinh thép xuyên thủng vùng má của bệnh nhân, đi sâu vào trong, xuyên thành ống tai, mặt dưới ổ mắt và đến tận hố yên, sát nền sọ. Đây là một trường hợp phức tạp do đường đi của dị vật vào vùng nguy hiểm.

Sau khi hội chẩn, các bác sĩ đã quyết định đưa bệnh nhân vào gây mê và rút dị vật ra. Sau hơn 10 phút gắp, các bác sĩ đã gắp được dị vật là phần thép làm trục bánh xe dài hơn 7 cm ra khỏi đầu cháu bé.

Phần trục sắt bánh xe đồ chơi dài 7 cm lấy ra từ đầu cháu bé - Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Theo các bác sĩ, nếu dị vật dài hơn 1 cm hay đâm lệch dù chỉ vài mm thì đã có thể ảnh hưởng đến tính mạng của bệnh nhi.

Sau khi gắp thanh sắt dài nhọn ra khỏi đầu, cháu P. đã tỉnh táo, sức khoẻ ổn định và hiện đang tiếp tục được điều trị tại BV Sản Nhi Nghệ An.

(Theo NLĐ)