MC Lại Văn Sâm kể kỷ niệm xúc động ở 'Ai là triệu phú'

Anh là người đảm nhiệm vai trò dẫn chương trình Ai là triệu phú (ALTP) từ đầu tới bây giờ, động lực nào giúp anh gắn bó với nó đến vậy?

Đầu tiên, phải khẳng định, Ai là triệu phú là chương trình mà tôi rất thích. Và tôi có cái tính là chỉ làm những gì mình thích thôi, chứ nếu không thích thì khó ai bắt tôi làm được lắm. Tôi từng nói với các đồng nghiệp rằng, một khi bước ra sân khấu mà tôi không còn cảm thấy hồi hộp nữa, tôi sẽ không dẫn chương trình đó nữa.

MC, nhà báo Lại Văn Sâm.

Cho tới giờ, tôi dẫn ALTP không bằng kịch bản, bằng chỉ đạo của đạo diễn trường quay nữa mà bằng ánh sáng, bằng cú máy, bằng tiếng khán giả… Tuy nhiên, mỗi khi âm nhạc vang lên, tôi vẫn luôn có cảm giác rùng mình vì hồi hộp, không biết hôm nay mình sẽ được gặp nhân vật nào. Qua Chương trình, chúng ta có thể tìm hiểu về những thói quen, những nét văn hoá khác nhau, qua từng người chơi ở những vùng miền khác nhau. Qua đó, những nét văn hoá của hơn 50 dân tộc anh em Việt Nam, cũng được thể hiện rất rõ.

Xin bật mí thêm, việc chương trình này được VTV mua bản quyền và đưa về Việt Nam cũng là nguyện vọng của tôi. Tôi chính là người đề xuất đưa ALTP về Việt Nam.

Tên gốc của chương trình ALTP là "Who want to be a Millionaire?" nghĩa là "Ai muốn trở thành triệu phú?" và một số phiên bản cũng sử dụng cái tên nguyên tác này. Khi đưa chương trình về Việt Nam, tôi thấy tên gọi như vậy nghe thách thức quá nên ê-kíp đã đổi tên thành "Ai là triệu phú". Trước mỗi chương trình, tôi đều dẫn dắt là chúng ta hãy cùng nhau đi tìm xem ai là triệu phú. Chương trình luôn đi tìm những người đủ kiến thức, đủ may mắn… để có thể trở thành triệu phú thực sự, vượt qua 15 câu hỏi của chương trình.

Tiêu chí đầu tiên của chương trình này, slogan mà tôi đã nói ngay từ chương trình đầu tiên và nó đã theo chúng tôi ngay từ những số đầu tiên là: Đến với ALTP, bạn có thể không trở thành triệu phú về mặt tiền bạc nhưng chắc chắn là cùng với thời gian, cùng với chương trình, bạn chắc chắn sẽ trở thành triệu phú của những kiến thức. Kiến thức là vô hạn và mỗi chương trình, chúng tôi đều đổi câu hỏi và điều đó sẽ giúp tăng lượng kiến thức. Tích tiểu thành đại và cho đến nay, Chương trình đã cung cấp được một lượng kiến thức không nhỏ tới khán giả.

Có lẽ, đó là những điều luôn mới và hấp dẫn tôi.

Dẫn ALTP lâu như vậy, hẳn anh có nhiều kỷ niệm với Chương trình?

Tôi nhớ một kỷ niệm rất vui thế này. Có một người chơi từng đến với ALTP và nói với tôi rằng: Cháu đã chờ để được gặp chú Sâm và chơi chương trình này cả chục năm rồi, từ khi cháu là một đứa trẻ. Bởi lẽ, quy định của chương trình (trừ những số đặc biệt) là người chơi phải từ 18 tuổi trở lên. Tôi đã rất hạnh phúc khi biết rằng có người đã yêu mến và chờ đợi tới 10 năm để được chơi ALTP.

Nó chỉ là một chi tiết nhỏ nhưng khiến tôi rất xúc động vì: Ồ, hoá ra mình cũng là động lực để một ai đó chờ đợi, phấn đấu để được tham gia thử sức cùng mình trong ALTP.

Anh rất đắm đuối với ALTP. Nếu một ngày phải chia tay chương trình, anh có cảm thấy tiếc nuối?

Tôi chính thức về hưu từ ngày 1/7 nhưng vẫn tiếp tục đảm nhiệm vai trò dẫn chương trình ALTP tới hết năm 2017. Còn sau đó, nếu chương trình vẫn còn nhu cầu mời tôi dẫn chương trình này, chắc chắn tôi sẽ vẫn tiếp tục. Còn nói là tiếc nuối thì tôi không có gì để tiếc nuối.

Tôi luôn tâm niệm rằng, không có ai là không thể thay thế. Nếu tôi không tham gia ALTP nữa, có thể sẽ có một người khác dẫn. Có thể, người đó sẽ không có cái chất của tôi nhưng lại mang tới cho chương trình màu mới. Mà đôi khi, một sự thay đổi biết đâu lại cần thiết?

Dĩ nhiên, nếu nghỉ dẫn chương trình này, cơ hội để gặp gỡ, tiếp xúc với nhiều người thông qua chương trình sẽ ít đi. Nhưng một cánh cửa này đóng có thể là sự mở ra của một cánh cửa khác. Biết đâu, tôi sẽ lại được giao lưu với các vùng miền theo một cách khác ngoài ALTP.

Tôi đã tận hiến cho ALTP suốt 12 năm, không quá dài nhưng chắc chắn không phải là ngắn. ALTP đã là chương trình mà tôi chung thuỷ nhất. Tôi đã được gắn bó với chương trình, được giao lưu hết mình với khán giả suốt những năm qua rồi và tôi không cảm thấy có bất cứ điều gì tiếc nuối.

Còn với tư cách một khán giả, điều tiếc nuối duy nhất của tôi có lẽ là việc trong suốt những năm qua, tôi chưa được một lần chúc mừng người có thể vượt qua 15 câu hỏi của ALTP. Có 4 người đã vượt qua mốc 14 câu hỏi và đều quyết định dừng lại. Đáng tiếc là sau khi họ dừng chơi, tôi đều hỏi rằng nếu chơi tiếp họ sẽ chọn phương án nào và cả bốn người đều đưa ra những đáp án đúng. Hy vọng rằng trong thời gian tới sẽ có người làm được điều này.

12 năm dẫn ALTP, anh có nghĩ giờ mình đã là triệu phú?

Bây giờ ra đường, người ta vẫn hay gọi tôi là "ông Triệu phú" (cười). Tôi nghĩ người ta gọi thế quả đúng thật. Nếu nói về mặt nghĩa đen, mỗi chương trình tôi vẫn được trả thù lao lên đến tiền triệu và sau ngần đấy năm dẫn chương trình thì chắc hẳn tôi cũng có thể thành "triệu phú".

Còn nếu về mặt nghĩa bóng, tôi cũng là triệu phú luôn. Triệu phú về mặt kiến thức. Kiến thức từ chính trong những câu hỏi xuất hiện trong chương trình. Kiến thức về văn hoá, ngôn ngữ Việt Nam từ chính những người chơi ở khắp các vùng miền.

Cảm ơn anh về cuộc trò chuyện!

(Theo VTV)