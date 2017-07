Chuyên rạch mùng trộm tài sản cả 100 triệu đồng

Bằng chiêu thức đợi chủ nhà ngủ, Nhân lẻn vào nhà rạch mùng trộm điện thoại, tiền, lap top… Chỉ hơn 1 tháng hành nghề chôm chỉa, Nhân đã lấy nhiều tài sản của người dân trên địa bàn huyện Châu Phú, tổng giá trị gần cả 100 triệu đồng.

Chiều 6/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Châu Phú, tỉnh An Giang cho biết đang đã hoàn tất hồ sơ chuyển Viện kiểm sát nhân dân huyện truy tố đối tượng Nguyễn Thiện Nhân (sinh năm 2001, cư trú tại ấp Mỹ Hưng, xã Mỹ Phú, huyện Châu Phú) về hành vi “Trộm cắp tài sản” và Phan Trung Kiên (Tuấn, sinh năm 1992, trú tại ấp Mỹ Thiện, xã Mỹ Đức, huyện Châu Phú) về các hành vi " Chứa chấp và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có".

Theo kết quả điều tra, Nhân là đối tượng nghiện ma túy và cũng từng có tiền sự, để có tiền tiêu xài và thỏa mãn cơn nghiện. Cụ thể, 22/2, Nhân đột nhập vào nhà bà Nguyễn Thị Thủy, thấy bà Thủy đang ngủ trong mùng cùng con nhỏ, Nhân dùng dao lam rạch mùng lấy chiếc điện thoại di động và chìa khóa xe máy.

Từ ngày 21/02/2017 đến khi bị bắt, Nhân đã thực hiện 08 vụ trộm cắp tài sản với tổng trị giá trên 98 triệu đồng.

Tiếp đó, Nhân ra trước nhà mở cốp xe phát hiện bên trong có một túi xách, Nhân lấy túi xách bên trong có nhiều tài sản (tiền, vàng) giá trị tổng trị giá gần 40 triệu đồng rồi tẩu thoát.

Lúc này, Nhân điện thoại cho Phan Trung Kiên đến chở Nhân về nhà Kiên ở. Tại đây, Nhân đổ túi xách vừa trộm được ra kiểm tra thì phát hiện bên trong có nhiều tiền, vàng; Nhân cho Kiên 01 triệu đồng từ số tiền vừa trộm được và Kiên đưa túi xách bên trong có vàng cho người nhà cất giữ.

Tuy nhiên sau đó, Nhân bị bắt nhưng do chưa đủ tuổi nên Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Châu Phú ra Quyết định khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú để tiếp tục điều tra đối với Nhân về hành vi "Trộm cắp tài sản".

Tuy nhiên, trong thời gian này, do cần tiền sử dụng ma túy, lợi dụng đêm khuya, Nhân lại tiếp tục thực hiện nhiều vụ đột nhập vào nhà dân lục soát và dùng lưỡi lam rạch mùng trộm nhiều tài sản có giá trị.

Đến 27/3, Nhân tiếp tục bị bắt, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Châu Phú ra Quyết định thay thế biện pháp ngăn chặn và ra lệnh bắt bị can Nguyễn Thiện Nhân để tạm giam.

