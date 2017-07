Nhờ sự kiện hot mà mặt nạ 7 ngày của Song Joong Ki lại bán đắt hàng như tôm tươi

Sản phẩm mặt nạ mà Song Joong Ki làm gương mặt đại diện giờ đang hot hơn bao giờ hết.

Từ khoá hot nhất ngày hôm nay có lẽ là đám cưới của Song Joong Ki và Song Hye Kyo, được biết cặp đôi sẽ tổ chức đám cưới vào ngày 31/10 năm nay. Cũng chính vì độ hot này mà các shop bán các sản phẩm mỹ phẩm được Song Joong Ki làm gương mặt đại diện được đà bán hàng vô cùng đắt khách.

Hãng mỹ phẩm FORENCOS do Song Joong Ki làm gương mặt đại diện đã cho ra bộ sản phẩm mặt nạ dưỡng da mang tên "Song Joong Ki Seven Days Mask Pack", trong đó bao gồm 7 set mặt nạ dưỡng da có tên gọi tương đương với tên của mỗi ngày trong tuần. Mặc dù mặt nạ này đã có từ năm ngoái nhưng từ khi có tin hot đám cưới thì lại càng khiến sản phẩm này hot thêm nữa, chính vì thế mà các shop thi nhau up bài với từ khoá hashtag Song Joong Ki.

Hộp mặt nạ gồm 7 miếng mặt nạ tương ứng với các ngày trong tuần, mỗi miếng mặt nạ lại có những công dụng khác nhau để phù hợp với từng ngày:

- Mặt nạ dành cho thứ hai được chiết xuất tổ yến giúp dưỡng ẩm sâu, nâng cơ

- Mặt nạ dành cho thứ 3 với thành phần tro núi lửa giúp làm sạch sâu và se khít lỗ chân lông, giảm thiếu mụn đầu đen, giảm tiết dầu thừa

- Mặt nạ dành cho thứ 4 có chứa Caviar và Hyluronic Acid giúp dưỡng ẩm sâu, làm nông nếp nhăn, cho làn da căng mọng.

- Mặt nạ dành cho thứ 5 có chứa tinh chất trà (Teatree) giúp kháng khuẩn mụn, cho da mặt khô thoáng hạn chế dầu thừa và ngăn ngừa mụn

- Mặt nạ dành cho thứ 6 có chứa tinh chất vàng 24K giúp trẻ hóa da hiệu quả, làm căng da và trị nếp nhăn, chống lão hóa.

- Thứ 7 là loại mặt nạ Mayu Elastic giúp căng mịn da, nông nếp nhăn và tạo độ đàn hồi và giúp củng cố lớp màn bảo vệ da

- Chủ nhật là ngày relax, loại mặt nạ dành cho cuối tuần có chứa tinh chất ngọc trai đen giúp làm trắng sáng da

Mỗi miếng mặt nạ được đựng trong túi kín, mỗi khi sử dụng bạn cần phải xé túi ra, loại mặt nạ này cũng rất dễ sử dụng, nó được đánh giá cao bởi sự tiện dụng và tính đa dạng để phù hợp với từng ngày trong tuần.