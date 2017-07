“Thái tử” Joo Ji Hoon chia tay bạn gái sau 3 năm bên nhau

Joo Ji Hoon là một trong những ngôi sao Hàn bị ma túy tàn phá danh tiếng và sự nghiệp khi đang ở đỉnh cao. Ngôi sao của bộ phim “Hoàng cung” tiếp tục mất đi người bạn gái của mình vì ma túy.

Joo Ji Hoon và nữ ca sĩ Gain đã gắn bó với nhau 3 năm qua. Tuy nhiên, theo một nguồn tin thân cận, Joo Ji Hoon và Gain đã chia tay sau khi nữ ca sĩ trẻ chỉ trích bạn trai là kẻ nghiện ngập. Hiện tại, công ty đại diện của hai ngôi sao nổi tiếng chưa xác nhận thông tin này mà hứa hẹn sẽ hỏi hai nhân vật chính trước khi đưa ra thông báo chính thức.

Nam diễn viên Joo Ji Hoon chia tay bạn gái, nữ ca sĩ Gain, sau 3 năm gắn bó.

Mọi chuyện bắt đầu từ việc Gain tiết lộ trên trang cá nhân trong tháng 6 vừa rồi rằng, cô từng được một người đàn ông mời mua cần sa và đề cập tới bạn trai là một kẻ nghiện ngập. “Như mọi người biết, tôi là bạn gái của một người từng nghiện ma túy”, cô viết. Bạn bè thân thiết cho biết, đây chính là điều khiến Joo Ji Hoon tổn thương và giận bạn gái. Cặp đôi đã chia tay không lâu sau đó.

Joo Ji Hoon từng là một trong những ngôi sao hạng A của Hàn Quốc sau khi bộ phim truyền hình “Hoàng cung” mà anh đảm nhiệm vai nam chính tạo nên cơn sốt toàn châu Á vào năm 2006. Năm 2008, anh bị phanh phui scandal sử dụng ma túy và lĩnh hình phạt 6 tháng “bóc lịch”.

Tưởng chừng như sự nghiệp của Joo Ji Hoon đã chấm dứt tại đây, song bằng chính nghị lực của mình, Joo Ji Hoon vẫn cố gắng trở lại và chinh phục lại tình cảm của khán giả. Anh quyết định nhập ngũ trong 2 năm để tự ăn năn và xem lại mình trước khi quay lại với khán giả yêu điện ảnh.

Khi được đạo diễn ngỏ lời tham gia bộ phim truyền hình “Five Fingers” và phim nhựa “I Am a King”, Joo Ji Hoon đồng ý ngay và xem đây là cơ hội để anh giành lại tình cảm của khán giả. Anh đã cố gắng hết mình và dần chiếm lại sự ủng hộ của người hâm mộ. Dù vậy, scandal sử dụng ma túy vẫn là một vết nhơ trong sự nghiệp của Joo Ji Hoon mà bản thân nam diễn viên 35 tuổi không bao giờ muốn nhắc lại. Năm 2015, anh tham gia bộ phim truyền hình “Mask” và phim nhựa “The Treacherous”.

Bạn gái của Joo Ji Hoo - Gain, năm nay 30 tuổi, là một người mẫu kiêm ca sĩ tại Hàn Quốc. Cô từng là thành viên của nhóm nhạc nữ xứ Hàn - Brown Eyed Girls và tham gia show truyền hình “We Got Married” và “All My Love”. Bên cạnh các hoạt động với nhóm Brown Eyed Girls, Gain có hoạt động solo và thực hiện một số bản song ca với những nghệ sĩ trẻ khác của Hàn Quốc. Cô cũng phát hành một digital single mang tên “We Fell in Love”

Mi Vân