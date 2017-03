Bậc thầy tướng số trả lời vua Minh về tướng phụ nữ

Viên Liễu Trang là bậc thầy tướng số nổi tiếng thời nhà Minh, thường được Hoàng đế Vĩnh Lạc mời tới để đàm luận về nhân tướng, trong đó có nói nhiều đến tướng phụ nữ.

Đời nhà Minh, Hoàng đế Vĩnh Lạc thường vời Viên Liễu Trang tới hoàng cung để thảo luận về thuật xem tướng. Trong đó có nói về tướng phụ nữ rất nhiều. Dưới đây là một vài mẩu đối thoại về tướng phụ nữ được trích trong sách Nhân tướng học:

Phụ nữ phượng hình mặt tròn mà dài (trái xoan), thượng và hạ đình tương xứng là tướng phú quý. (Ảnh minh họa từ internet) Vua Vĩnh Lạc: Trong hoàng cung không có một phi tần nào đúng sở nguyện của trẫm. Vậy muốn có một phi tần tương xứng phải có những điều kiện gì?



Viên Liễu Trang: Phụ nữ quý ở mày, mắt, lưng; nói về con thì cốt ở bụng, ngực và rốn. Phụ nữ mặt rồng mình phượng có thể hợp với đấng quân vương. Phụ nữ mặt tròn mà dài (trái xoan), thượng và hạ đình tương xứng, mày đẹp và cong, mọc cao, mắt dài và hơi hẹp bề ngang, cổ tròn, vai thon, lưng thẳng là tướng đại quý .

Vua lại hỏi: Mẹ của quan thượng thư họ Ngô, diện mạo rất xấu mà sao lại sinh được hai đứa con thông minh lanh lợi?

Đáp: Mặt tuy xấu nhưng môi đỏ như son, mắt sáng như sao sa, có uy nghiêm, khiến người đối diện phải nể sợ. Tướng có quý tử là do ở bụng chứ không ở khuôn mặt. Phàm đàn bà bụng đầy đặn, eo ngay, mình chắc, thần khí an hòa là tướng quý do tinh hoa của lục phủ ngũ tạng tạo ra, phần lớn đều sinh quý tử.

Hỏi: Nhiều phi tần trong cung không con thì giải thích ra sao?

Đáp: Cổ nhân có nói: Người đẹp thường vai và lưng không tròn đầy. Vai, lưng quá thon thì thân thể rất yếu, eo quá nhỏ thì người quá nhẹ. Cung nữ thường mình liễu lưng ong, sắc quá đẹp mà khí không có mấy, mặt mũi xinh đẹp mà mắt lại thiếu uy nghiêm. Phạm vào những điều trên không phải là người phúc hậu thì mấy khi lại có con được.

Hỏi: Vì lấy vợ mà đàn ông phát đạt là cớ sao?

Đáp: Có vợ phát đạt là đàn ông có mũi ngay ngắn, chuẩn đầu tròn và đầy, ngư vĩ rộng và sáng sủa. Còn đàn bà ấn đường rộng, mày thanh, mắt đầy đặn, môi hồng là tướng phúc duyên tốt, vượng phu. Nói như vậy có nghĩa là tướng chồng có tài lộc phải hợp với tướng vợ vượng phu mới thành đạt.

Hỏi: Được vợ giàu mà lại trở thành nghèo khó là do đâu?

Đáp: Lấy vợ rồi mà tán tài phá gia là do hai lỗ mũi quá lộ, gian môn quá trũng, ngư vĩ có loạn văn. Đàn bà mũi gẫy thấp lấy chồng thì chồng thường bị phá gia (vợ chồng cùng có tướng cách như vậy phối hợp với nhau sẽ tạo nên bại cách khó tránh được khốn cùng).

Hỏi: Tướng chồng nghèo, tướng vợ giàu hoặc tướng vợ không có gì đặc biệt mà tướng chồng lại quý thì chẳng biết sẽ ra sao?

Đáp: Sách có nói rằng: chồng nhờ vợ, vợ nhờ chồng. Nếu như tướng chồng nghèo, tướng vợ giàu có thể cậy nhờ. Tướng chồng sang, tướng vợ hèn có thể dùng tướng chồng để chia sớt phần quý hiển. Đó là ý nghĩa của câu “phúc nhà trông vào một người”. Bởi vậy người coi tướng để chọn chồng rất nhiều mà đi coi tướng chọn vợ lại càng nhiều hơn. Sự giàu sang của vợ chồng có thể nhờ cậy lẫn nhau.

Bậc thầy tướng số Viên Liễu Trang

Viên Liễu Trang tên thực là Viên Củng, tự Đình Ngọc, hiệu là Liễu Trang cư sĩ. Ông người huyện Ngân (nay là Ninh Ba, Chiết Giang) sống vào cuối thời Nguyên đầu thời Minh.

Theo sách Liễu Trang thần tướng, tổ tiên của Viên Củng thuộc dòng dõi thư hương, đều là những người có học. Từ nhỏ Viên Củng đã thông minh hiếu học, am hiểu nhiều cổ thư, lớn lên lại đi chu du khắp thiên hạ học hỏi thuật xem tướng. Sau đó ông đã gặp một hòa thượng trên núi Phổ Đà và được người này chân truyền môn tướng số. Sau khi học hành thành tài, Viên Củng đã xem tướng cho hàng trăm người.

Bản thân Yên Vương Chu Đệ cũng từng cải trang thành dân thường đến nhờ ông xem tướng mặt nhưng đã bị Viên Củng nhận ra và đoán rằng sau tuổi 40 Chu Đệ sẽ lên ngôi hoàng đế và các thuộc hạ của ông hầu hết là người có tài.

Quả đúng như dự đoán, sau này Chu Đệ lên ngôi thật và chính là hoàng đế Vĩnh Lạc. Hoàng đế này đã ban cho Viên Củng một tấm kim bài trên đó ghi: “Tặng ngươi kim bài để dễ bề đi lại, gặp kho lấy tiền, gặp phường uống rượu, nếu có người hỏi lai lịch hãy nói rằng là bạn thân của Hoàng đế Vĩnh Lạc”.

Nhưng Viên Củng cả đời không màng công danh lợi lộc mà tập trung toàn bộ tinh thần và sức lực để nghiên cứu tướng thuật. Ông để lại cho đời một số sách tướng số như Liễu Trang bí truyền tướng pháp, Liễu Trang tập, Trung nghĩa lục, Nhân tướng phú. Các sách này sau đó được con trai ông là Viên Trung Triệt chỉnh lý thành sách Liễu Trang tướng pháp.