Cherry Trung Quốc giá 120.000 đồng/kg tràn ngập chợ mạng

Trên mạng xã hội có nhiều tài khoản đang rao bán cherry có nguồn gốc từ Trung Quốc với giá chỉ 120.000-215.000 đồng một kg.

Cherry vốn là loại trái cây được người tiêu dùng ưa chuộng. Loại này có giá khá đắt đỏ và phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn cung nhập khẩu. Gần đây, trên các chợ mạng xuất hiện nhiều đầu mối bán cherry giá rẻ xuất xứ từ Trung Quốc, với mức giá chỉ trên 100.000 đồng/kg, trong khi giá bán loại quả này từ trước đến nay luôn ở mức 400.000-600.000 đồng/kg.

"Cherry Trung Quốc hiện rất đắt khách"

Liên hệ với một đầu mối bán cherry Trung Quốc trên chợ mạng với tên tài khoản L* ***, chủ tài khoản cho hay mình đang bán hai loại cherry Trung Quốc. "Loại ngon ngọt quả đẹp giá 1.870.000 đồng một thùng 8,7 kg. Nhưng nếu khách không quá khắt khe có thể lấy loại giá 1.200.000 đồng một thùng tương tự nhưng quả xấu và có thể chua", chủ tài khoản L* *** cho hay.

Chủ tài khoản L* *** quảng cáo về loại cherry nhập từ Sơn Đông, Trung Quốc trên mạng xã hội. Ảnh: Chụp màn hình Facebook "L* ***".

Cũng theo đầu mối này, cherry Trung Quốc hiện rất đắt khách, loại 1.870.000 đồng một thùng mỗi đợt nhập tới 50 thùng mà thường xuyên trong tình trạng cháy hàng, chỉ có khách đặt trước mua được, còn loại 1.200.000 đồng một thùng sẵn hàng hơn.

Chủ đầu mối này lý giải giá rẻ là do mình nhập số lượng lớn, mỗi lần nhập tới gần nửa tấn, lại bán buôn theo thùng nên giá rẻ là chuyện dễ hiểu. Để đảm bảo về chất lượng, chủ tài khoản khẳng định: "Mình cùng gia đình vẫn ăn hàng ngày, còn tặng cả người thân nên không phải lo gì".

Khách ngại chưa dám thử

Giá cherry nhập từ Mỹ hay Canada đang bán tại các cửa hàng, siêu thị ở TP.HCM, Hà Nội hiện ở mức 400.000-600.000 đồng/kg. Mức này cao gấp 2-3 lần so với giá cherry Sơn Đông, Trung Quốc đang được rao bán trên mạng (loại ngon chỉ khoảng 215.000 đồng/kg).

Tại hệ thống Klever Fruit, chuỗi cửa hàng hoa quả nhập khẩu này đang bày bán cherry đỏ Mỹ với mức giá 399.000 đồng/kg. Còn cherry vàng Mỹ do đơn vị này phân phối đang có giá bán lẻ lên tới 699.000 đồng/kg.

Giá cherry trên thị trường theo chủng loại và xuất xứ.

Mới đây, Big C Việt Nam đã đưa ra chương trình khuyến mại lớn với cherry New Zealand. Dù đã giảm giá, cherry New Zealand tại siêu thị này vẫn có mức giá 429.000 đồng/kg cho loại cỡ 26++ và 674.000 đồng cho loại cỡ 30++.

Theo chủ một cửa hàng hoa quả nhập khẩu trên phố Tô Hiến Thành (Hà Nội), cherry tại cửa hàng chị nhập từ Mỹ và đang bán lẻ 430.000 đồng/kg.

"Nếu loại nhập từ Trung Quốc mà có giá cao nhất chỉ 215.000 đồng/kg thì tôi nghĩ không đảm bảo", chủ cửa hàng này nhận định.

Chị Ngọc Anh (Đống Đa, Hà Nội) cho hay chị có thấy quảng cáo về cherry Trung Quốc trên mạng xã hội nhưng chưa mua. Một phần vì số lượng mỗi thùng quá nhiều, lên tới 8,7 kg mà chủ hàng không bán lẻ, phần vì lo ngại về chất lượng.

"Mình nghe hàng Trung Quốc nên cũng ngại chưa dám thử. Bởi trước giờ hoa quả Trung Quốc có tiếng xấu nên dù rẻ mình cũng không muốn mua", chị Ngọc Anh chia sẻ.

Mua cherry sao cho chuẩn

Chủ cửa hàng kinh doanh trái cây nhập khẩu trên đường Vũ Huy Tấn (quận Bình Thạnh, TP.HCM), cho biết cửa hàng đang kinh doanh nhiều loại trái cây ngoại nhập, trong đó có cherry. Chủ cửa hàng này cho hay cherry là loại trái nhập khẩu dễ bị trà trộn nhất trong các loại trái cây hiện nay.

Cũng theo chủ cửa hàng này, cherry Mỹ thường cho thu hoạch từ tháng 5 đến tháng 11 hàng năm, nhưng đỉnh điểm rẻ nhất là tháng 8-9. Hiện tại cửa hàng có bán hai loại cherry Mỹ, loại size 9 giá 450.000 đồng/kg, size 9.5 là 400.000 đồng/kg. Riêng loại đặc biệt là size 8.5 cửa hàng bán hạn chế với giá gần 800.000 đồng/kg, nhưng cũng không có hàng.

Người dùng có thể quét mã vạch trên bao bì sản phẩm để tìm hiểu nguồn gốc của cherry.

Cũng theo chị này, trái cây ngoại nhập, đặc biệt là cherry phải được bảo quản ở nhiệt độ lạnh dưới 10 độ C, trái chín mềm có thể để được 10 ngày, trái giòn hơn có thể đến 15 ngày.

“Cherry nếu bày bán ngoài chợ, để nhiệt độ thường, nắng bụi mà trái vẫn tươi ngon thì nên xem lại xuất xứ, hoặc có dùng thuốc bảo quản”, chủ cửa hàng trái cây nói.

Chị cho rằng các điểm bán lớn đã có lượng khách hàng ổn định nên phải giữ uy tín với khách "ruột", không ai dám nhập hàng không rõ nguồn gốc. Cửa hàng chị chưa nhập cherry Trung Quốc nên cũng chưa biết phân biệt thế nào. Tuy nhiên, kinh nghiệm chị khuyên khách hàng để phân biệt cherry Mỹ hay các quốc gia khác, là xem mã vạch trên mỗi thùng hàng.

Người mua có thể dùng điện thoại thông minh quét để truy xuất nguồn gốc, bao gồm xuất xứ, ngày đóng gói, tên công ty xuất, nhập khẩu,…

Theo khảo sát, tại các chợ TP.HCM như Đa Kao (quận 1), Tân Định (quận 3) nơi có nhiều cửa hàng trái cây ngoại nhập, cherry được bày bán khá nhiều, người bán khẳng định loại xuất xứ Mỹ size 8.5 có giá từ 600.000 đồng/kg; không có loại cherry nào giá dưới 400.000 đồng/kg.

