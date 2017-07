Nghi án trộm trả lại cho khổ chủ gần một lượng vàng

Sau một ngày bị trộm tiền và nữ trang, nữ khổ chủ bất ngờ phát hiện gần một lượng vàng nằm ở lối đi ra nhà vệ sinh của gia đình.

Ngày 7/7, tin từ Công an xã Phong Điền, huyện Trần Văn Thời (tỉnh Cà Mau) xác nhận, công an đang khoanh vùng nghi can trong vụ trộm tại nhà bà Lê Thị Chung (56 tuổi, ngụ ấp Tân Điền, xã Phong Điền) để điều tra làm rõ hành vi trộm cắp tài sản.

Thông tin ban đầu cho biết, rạng sáng ngày 5/7, bà Chung đi TP Cà Mau khám bệnh. Đến 9h cùng ngày, người phụ nữ này về đến nhà thì phát hiện cửa trước, sau vẫn còn khóa nhưng vách lá bị thủng một lỗ vừa người chui vào trong.

Khi vào nhà, bà Chung phát hiện tủ chứa tài sản quý của gia đình bị cạy phá. Qua kiểm tra, ngoài 6 triệu đồng tiền mặt, bà còn mất 9 chỉ vàng 24K gồm dây chuyền và vòng đeo tay, nên đã trình báo vụ việc đến cơ quan công an.

Sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng làm nhiệm vụ Công an huyện Trần Văn Thời đã đến khám nghiệm hiện trường để làm cơ sở phục vụ điều tra.

Một cán bộ có trách nhiệm thông tin, sau khi cơ quan chức năng tiến hành xác minh thì đến khoảng 5h ngày 6/7, bà Chung bất ngờ phát hiện toàn bộ nữ trang bị mất trộm bị ai đó vứt ở lối đi ra nhà vệ sinh của gia đình bà.

Hiện, cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Tuấn Thanh