Đại gia Việt kiều Mỹ: "Mình thích thì mình lên Vip 11 thôi, chứ ngán gì đua top!"

“Trong 1 tuần mình liên tục giữ Top 1 chiến lực, chưa kể 14 danh hiệu Top khác nữa”.

Như chúng tôi đã đưa tin, cộng đồng Lục Địa Huyền Bí ngày hôm qua đã được phen rúng động khi đại gia KenJay9999 trở thành người chơi đầu tiên sở hữu cho mình danh hiệu Vip 11. Việc một người chơi bạo chi lên Vip xưa nay thì cũng chẳng có gì lạ lắm, tuy nhiên với cụm server 1 – 6 của Lục Địa Huyền Bí thì lại khác.

Độc giả có thể đọc lại bài viết về sự việc này tại đây: Đại gia bạo chi, cả cộng đồng náo loạn

Cập nhật tình hình thế sự tại cụm server 1 - 6

Cư dân Lục Địa được chia làm hai phe: Cam (Liên Minh Robo) và Tím (Hiệp Hội Gió). Mỗi game thủ có một lòng tự tôn rất cao về sức mạnh của phe mình. Xưa nay thế trận của hai phe tại cụm server 1 – 6 luôn ở thế giằng co, BXH chia nhau nắm giữ, Long Thành Thần Hộ có khi thắng khi thua. Bởi vậy sự kiện “bạo chi” Vip 11 được coi như là bước ngoặt của cụm server, đánh dấu sự trỗi dậy mạnh mẽ cho phe Tím của người chơi KenJay9999.

Chào KenJay, cám ơn bạn đã đồng ý tham gia trò chuyện với bạn đọc ngày hôm nay. Trước tiên hãy giới thiệu một chút về bản thân mình nhé.

Chào bạn, chào các độc giả. Mình tên Khánh, biệt danh trong game là Ken, hiện tại mình đang học tập và làm việc tại Mỹ. Vì vừa đi học lại vừa đi làm, thêm cả nghề tay trái là ca hát nên cũng khá bận. Tính mình thì hòa đồng, vui vẻ, thích phiêu lưu và thách thức.

Chân dung KenJay9999 – nhân vật đình đám tại cụm server 1 - 6

Được biết bạn đã bất ngờ nâng bậc Vip của mình lên 11 trong ngày hôm qua. Không biết có lý do gì cho sự bứt phá này không?

Thật ra nhiều người bảo mình muốn tranh top hay muốn thể hiện nọ kia. Nhưng thực ra mình chơi game vui là chính, hằng ngày online cũng chỉ treo acc hái thuốc chứ cũng chẳng hại ai bao giờ (cười). Cho nên việc nạp Vip cũng có thể coi chỉ là một việc rất bình thường thôi, mình thích thì mình nạp.

Tuy nói là bình thường nhưng cũng là một sự “bạo chi” khủng khiếp rồi. Chưa kể nếu không nhầm thì bạn đã từng bất ngờ xóa tài khoản Vip 10 của mình tại S6 phải không?

Đúng vậy, mình từng sở hữu 1 acc Vip 10 cũng ở S6 này. 2 ngày đầu mở server mình chưa chơi thì không nói, chứ trong 1 tuần sau đó thì mình liên tục giữ Top 1 chiến lực, chưa kể 14 danh hiệu Top khác nữa. Nhưng rồi vì quá bận bịu với công việc nên mình tạm bỏ game, xóa acc luôn. Thế mà như cái nợ ấy, nhớ anh em với ngứa tay quá nên sau có 9 ngày là lại phải tải lại game chơi liền (cười lớn).

Từ khi bạn lên Vip 11 thì phe Cam cũng bắt đầu có dấu hiệu up vip, chưa kể rất nhiều người suy đoán Mr Bảo Long (top 1 chiến lực hiện tại – thuộc phe Cam) cũng sẽ lên 11 sớm thôi. Anh có suy nghĩ gì về việc này?

Không sao cả, vì mình thích thử thách phiêu lưu mà, coi như là mình chấp họ 10 ngày xóa acc để tìm đối thủ xứng tầm. Với lại xét về phe Tím thì còn có “sư huynh” của mình là Nghịch Thiên – điềm đạm mà ghê gớm vô cùng nên thế trận 2 phe xem chừng chưa biết mèo nào cắn mỉu nào. Mà thật ra so với cạnh tranh trong server thì anh mình chiến liên server hơn (cười).

Theo như bạn chia sẻ thì hầu như trước nay chơi game bạn hiếm khi trượt top 1, nhưng hiện tại xét về lực chiến bạn chỉ xếp thứ 5. Lý do vì sao và bạn đánh giá như thế nào về các người chơi đang đứng trên mình tại BXH?

Lí do thì cũng nhiều. Thứ nhất là phải công nhận là họ đều là những người chơi rất có tầm và bọn mình cũng coi nhau là anh em hết rồi; thứ hai cũng do mình chơi game vì vui là chính, treo acc hái thuốc suốt nên cũng không kiếm thêm được đồ up lực chiến; thứ ba, bỏ 10 ngày nên việc leo lại là chuyện không thể một sớm một chiều được. Nếu đầu tư hái thuốc, chế đồ bán kiếm vàng rồi đúc hồn lên tím hết thì mình sẽ cán mốc 930k lực chiến nhanh thôi.

Có vẻ như bạn rất tâm huyết với Lục Địa Huyền Bí, điều gì ở tựa game này thu hút bạn đến vậy?

Game khá lạ mắt, theme Châu Âu nên chơi không bị nhàm. Nhưng mình thích nhất vẫn là hệ thống hoạt động liên server, kỹ năng sống và tính năng train thẻ quái cho những anh em nào không muốn nạp nhiều. Mấy bạn Vip 1, Vip 2 thậm chí là Vip 0 ở game này vẫn sống nhăn.

Cơ bản "đã" nhất vẫn là game cho phép PK liên server từ sáng đến tối, từ hoạt động này sang hoạt động khác, vui mà đã tay kinh khủng. Quan trọng nhất là cạnh tranh không bao giờ chán.

Vậy có điều gì mà bạn muốn góp ý cho đội ngũ BQT game không?

Mình chỉ thấy game nhiều hoạt động quá, người bận rộn như mình làm cả ngày không xuể. Có lần mải cày hoạt động còn mém bị bạn gái cho ra đường ở đấy (cười lớn).

Thêm nữa phó bản Vip trong game tỉ lệ rớt đồ hiếm quá thấp, kể cả Vip Auto Thần Thánh 11 chỉ được exp chứ ngoài ra không được gì. Nên hầu như từ khi lên Vip 11 mình chỉ vào treo 1 lần. Nếu đã gọi là thần thánh thì nên có gì đó thần thánh chút để anh em có hứng thú nạp Vip.

Có một Long Thành Thần Hộ liên server rất “đã” trong Lục Địa Huyền Bí

Cám ơn bạn vì cuộc trò chuyện rất cởi mở này và mong có thể có dịp nghe bạn chia sẻ nhiều hơn về Lục Địa Huyền Bí trong những bài viết sau. Bạn đọc quan tâm có thể theo dõi thêm thông tin về Fantasy Land - Lục Địa Huyền Bí tại:

Fanpage: https://www.facebook.com/lucdiahuyenbi/

Group: https://www.facebook.com/groups/lucdiahuyenbi/