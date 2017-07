Dự báo thời tiết 7/7: Hà Nội mưa rào vào chiều tối

Miền Bắc tiếp tục có mưa nắng thất thường, thủ đô Hà Nội sẽ có mưa, mưa rào rải rác vào chiều tối.

Trong ngày hôm qua, người dân thủ đô trải qua cảm giác oi nóng khó chịu khi nắng mưa đan xen thất thường. So với hôm trước, nhiệt độ buổi trưa đã tăng đồng loạt thêm khoảng 5-7 độ lên mức 33 độ, trên nền độ ẩm lớn nên cảm giác oi bức càng rõ.

Hôm nay, khắp miền Bắc tiếp tục có mưa đan xen, trong đó khu Tây Bắc vẫn có nơi mưa lượng khá, riêng thủ đô Hà Nội và các tỉnh Đông Bắc Bộ, mưa và mưa rào rải rác chỉ xuất hiện vào chiều tối.

Hà Nội dự báo sẽ có mưa, mưa rào rải rác vào chiều tối. Ảnh: Trần Thường

Nhiệt độ cao nhất tại thủ đô Hà Nội hôm nay giữ ở mức 30-33 độ, trời oi nóng nhẹ. Các tỉnh Tây Bắc Bộ thấp hơn từ 1-2 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hoá – Bình Thuận trong hôm nay có một số điểm nắng nóng trên 35 độ, còn lại phổ biến 32-34 độ C. Riêng các tỉnh Thanh Hoá – Thừa Thiên Huế trong chiều tối và đêm sẽ có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh.

Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục chịu tác động của gió mùa Tây Nam cường độ ổn định nên trong chiều tối sẽ có mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ cao nhất tại Nam Bộ lên mức 31-34 độ C, các tỉnh Tây Nguyên mát mẻ 29-32 độ C, riêng ban đêm khu vực này xuống còn 21-24 độ C.

M.Anh