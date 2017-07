Stephen Hawking cảnh báo các đại dương có thể sôi trơ đáy

Hawking cho rằng Trái Đất có thể trở thành sao Kim thứ hai với đại dương cạn kiệt và mưa axit do biến đổi khí hậu.

Nhà vật lý học người Anh Stephen Hawking cảnh báo về sự biến đổi theo chiều hướng cực đoan của khí hậu Trái Đất trong cuộc phỏng vấn gần đây, LiveScience ngày 5/7 đưa tin.

Nhà vật lý học người Anh Stephen Hawking. (Ảnh: Reuters).

"Chúng ta đang ở gần điểm không thể đảo ngược của hiện tượng nóng lên toàn cầu. Hành động của Tổng thống Donald Trump có thể đẩy Trái Đất vượt giới hạn và trở thành hành tinh như sao Kim với nhiệt độ 250 độ C cùng mưa axit sunfuric", Hawking bình luận về việc ông Trump tuyên bố rút Mỹ khỏi hiệp định Paris 2015 về biến đổi khí hậu.

Sao Kim là hành tinh nóng nhất hệ Mặt Trời với nhiệt độ lên đến 466 độ C do bầu khí quyển dày đặc khí CO 2 cùng các đám mây axit sulfuric bẫy nhiệt bên trong.

Lượng bức xạ Mặt Trời được hấp thụ lớn hơn lượng tỏa ra khiến hơi nước tập trung trong khí quyển sao Kim, làm tăng sự hấp thụ nhiệt và nóng lên mất kiểm soát. Theo các nhà khoa học, trên lý thuyết, quá trình tương tự có thể diễn ra ở Trái Đất sau hàng trăm triệu năm, song khả năng đại dương Trái Đất bốc hơi đến cạn kiệt là rất thấp. Trái Đất xa Mặt Trời hơn và không thể có bầu khí quyển như của sao Kim vì cấu tạo hóa học của hành tinh.

Đồ họa về điều kiện khắc nghiệt trên sao Kim. (Video: YouTube).

Các chuyên gia cho rằng Hawking có thể đã nói quá về tương lai của Trái Đất, nhưng vẫn thể quan ngại về nguy cơ của biến đổi khí hậu. "Ý lớn của Hawking rằng chúng ta có thể biến phần lớn Trái Đất thành nơi không sống được nếu không ngăn biến đổi khí hậu là chắc chắn chính xác", Michael Mann, nhà khoa học khí hậu tại Đại học bang Pennsylvania, Mỹ, nói.