Em bé sinh non không sống được, gia đình đang làm tang lễ thì bỗng nhiên...

Các bác sĩ kết luận rằng em bé không thể qua khỏi, gia đình đang tổ chức đám tang thì bỗng nhiên cô bé "sống lại" trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người.

Câu chuyện kỳ lạ xảy ra trong gia đình chị Mekala Srinivas và anh Swapna, hiện đang sống tại thành phố Warangal ở bang Telangana, miền nam Ấn Độ.

Hồi đầu tháng trước, chị Srinivas đã hạ sinh một bé gái trong sự chờ đón của mọi người tại một bệnh viện tư nhân địa phương. Thế nhưng tin vui chưa đến được bao lâu thì sau khi sinh cô bé buộc phải chuyển đến bệnh viện Mahatma Gandhi Memorial. Tại đây, các bác sĩ đã thông báo rằng sức khỏe của em quá yếu và không thể qua khỏi.

Khi cả gia đình đang làm đám tang thì bé gái đột ngột cử động.

Con gái của chị Srinivas bị sinh thiếu 1 tháng, thiếu cân nên cơ thể quá yếu. Sau thông báo của bác sĩ tại bệnh viện, gia đình anh chị Srinivas đã đưa con về nhà để an táng.

Tuy nhiên một bất ngờ đã xảy ra khiến cả gia đình và những người tham dự trong lễ tang phải bất ngờ và một phen hoảng hốt.

Khi chuẩn bị đưa em đi chôn cất, người ta phát hiện ra rằng chân tay cô bé vẫn cử động. Ngay lập tức, em đã được đưa đến bệnh viện với nghi ngờ rằng các bác sĩ tại đây chỉ nhầm lẫn và em vẫn có cơ hội sống sót.

Sự việc xảy ra tại thành phố Warangal ở bang Telangana, miền nam Ấn Độ.

Gia đình em bé cáo buộc các bác sĩ tại đây đã lừa gia đình rằng em bé đã tử vong để đuổi họ ra khỏi bệnh viện. Cảnh sát đã được gọi đến do cáo buộc này.

Khi em bé được đưa trở lại bệnh viện, các bác sĩ đã tiến hành một loạt các xét nghiệm, bao gồm cả điện tâm đồ để với nỗ lực phát hiện ra sự sống của tim. Tuy nhiên, kết quả từ các xét nghiệm vẫn cho thấy rằng em vẫn không thể qua khỏi.

Việc gia đình nhìn thấy cơ thể của cô bé cử động có thể chỉ là do phản ứng co giật của xác chết hoặc do tác dụng của các loại thuốc đã được dùng để điều trị cho em trước đó.

(Nguồn: Express)