Top 5 game chiến thuật "thả quân" mới toanh, đã thế lại cho tải miễn phí

Nếu là một fan của game chiến thuật đình đám Clash of Clans thì dưới đây là những tân binh mới đủ đáp ứng nhu cầu giải trí của bạn.

Border Attack - Doom Survival

Vẫn giữ cách chơi xây dựng, thả quân thuần tuý như những tựa game mobile cùng thể loại khác nhưng Border Attack: Doom Survivals ngoài đồ họa đậm chất truyện tranh ra thì các đơn vị trong trò chơi này còn rất đa dạng với nhiều chủng loại quân từ đơn giản đến cao cấp, và cho phép người chơi tùy biến cao khi giao chiến hay dàn trận đánh.

Nét đặc trưng của Border Attack: Doom Survivals là cơ chế tự do điều khiển quân lính, dàn trận. Bạn có thể dàn quân bằng cách chạm và vẽ những đường trên màn hình một cách dễ dàng. Tất nhiên với quân địch lúc nào cũng áp đảo bạn thì việc áp dụng chiến thuật tấn công tổng lực từng phần của đối thủ hơn là chia lính ra luôn được đề cao hơn. Do đó bạn phải sử dụng các loại quân của mình một cách thông minh và tiết kiệm để dành cho những trận chiến sau.

Link download: Android

Planetstorm - Fallen Horizon

Được ví như là sự kết hợp của tượng đài game Command and Conquer và Starcraft trên điện thoại, Planetstorm: Fallen Horizon mang đến một cuộc chiến liên ngân hà giữa hai thế lực chính tên là Terrans và Alterians. Trong khi Terrans với sức mạnh quân sự và khả năng lấy thịt đè người thì Alterians mang đến sức manh công nghệ tối cao với nhiều loại vũ khí ấn tượng có thể quét sạch cả một hành tinh.

Bắt đầu với cơ chế cơ bản của dòng game chiến thuật là xây dựng nhà chính rồi tuyển mộ các loại chủng quân trong lúc thu thập tài nguyên. Và tất nhiên nhiệm vụ chính trong game là bạn phải quét sạch quân thù, nâng cấp các loại vũ khí lên mức tối tân nhất hòng tiến tới mưu đồ bá chủ cả vũ trụ này.

Link download: iOS/ Android

Art of Conquest

Art of Conquest mang đến một trải nghiệm chiến thuật thời gian thực cực kì độc đáo với một chiến trường rực lửa lên đến hơn 500 đơn vị lính, cùng với vô số các chủng tộc anh hùng có kĩ năng đặc biệt hỗ trợ quân lính của mình. Điều này đã tạo một trận chiến khốc liệt thực sự trên màn hình điện thoại của người chơi và đồng thời mở ra nhiều kiểu chiến lược khác nhau cho bạn thỏa sức sáng tạo và áp dụng trong mỗi ván đấu.

Mặt khác game mobile Art of Conquest còn mở ra cơ hội để người chơi xây dựng thành phố và tạo lập bang hội mà mình muốn. Game thủ sẽ được huấn luyện về xây dựng quân đội và tuyển chọn ra những anh hùng mạnh mẽ nhất. Họ sẽ là đầu tàu trong mỗi trận chiến của bạn với những kĩ năng dưới dạng những tấm thẻ bài đặc biệt. Các tấm thẻ này có thể được sử dụng để kích hoạt nhiều khả năng, tạo nên hàng loạt trận chiến đáng sợ và mang lại cho bạn lợi thế vào những thời điểm then chốt nhất.

Nhìn chung một khi đã hòa mình vào game Art of Conquest người chơi sẽ không còn phải thao tác trên một bản đồ trừu tượng mà thay vào đó là thế giới tương tác mở cực kỳ thú vị. Đây chắc chắn sẽ là game chiến lược thả quân đáng để bạn thử sức nhất trong năm nay!

Link download: iOS/ Android

Hero Force: Galaxy War

Cũng tương tự như những tựa game phía trên, Hero Force yêu cầu người chơi phải xây dựng nên một thành phố của riêng họ, thu thập tài nguyên và rèn luyện quân lính, chế tạo vũ khí, trang bị và gia tăng khả năng phòng ngự nhằm chống đỡ những đợt tấn công từ kẻ thù.

Link download: iOS/ Android

Heroes of Odyssey - Era of Fire and Ice

Heroes of Odyssey mang đến cho người chơi những trận chiến khốc liệt thời trung cổ cùng sự góp mặt của những sinh vật chỉ xuất hiện trong truyền thuyết. Người chơi sẽ phải xây dựng, phát triển vương quốc của riêng họ, bên cạnh đó, họ sẽ phải chỉ đạo những đội quân tiến công, khám phá những vùng đất mới, đồng thời tấn công và xâm chiếm thành trì của những người chơi khác.

Link download: iOS/ Android