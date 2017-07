[AoE Việt Trung 2017 – Ngày 2] Nốt trầm của Chim Sẻ

Với việc thất bại 3 trong 4 nội dung thi đấu, ngôi sao sinh năm 1996 này thực sự đã làm không ít fan hâm mộ phải thất vọng.

Tiếp nối thành công từ ngày khai mạc, ngày thi đấu thứ 2 của giải AoE Việt Trung 2017 cũng đã đem đến cho khán giá những cuộc so tài hấp dẫn, đỉnh cao và cũng không kém phần kịnh tính, bất ngờ. Điểm nhấn lớn nhất trong ngày thi đấu hôm nay chính là phong độ sa sút của Chim Sẻ Đi Nắng. Với việc thất bại 3 trong 4 nội dung thi đấu, ngôi sao sinh năm 1996 này thực sự đã làm không ít fan hâm mộ phải thất vọng.

Kết quả cụ thể của nội dung thi đấu Solo Assyrian (cập nhật từ vòng tứ kết):

Kết quả cụ thể của nội dung thi đấu 2vs2 Shang tự do (cập nhật từ vòng tứ kết):

Kết quả cụ thể của nội dung thi đấu 2vs2 Shang thuần tiễn (cập nhật từ vòng tứ kết):

Với kết quả trên, 3 cặp chung kết được xác định gồm:

- Chung kết Solo Assyrian: Shen Long - No1

- Chung kết 2vs2 Shang tự do: Hồng Anh, He He - Hưng Nhổn, BiBi

- Chung kết 2vs2 Shang thuần tiễn: ShenLong, Tiểu Thủy Ngư - BiBi, Chim Sẻ Đi Nắng

Ngoài 3 nội dung nói trên, ngày thi đấu thứ 2 của giải AoE Việt Trung 2017 còn diễn ra một nội dung khác là 4vs4 Random. Đây là thể loại đòi hỏi các đội phải có chiến thuật hợp lý và sự thống nhất trong lối chơi. Để có được chiến thắng trong thể loại này, các game thủ không chỉ cần có kĩ năng cá nhân tốt mà còn cần có sự ăn với đồng đội để có những tình huống tổ chức phòng thủ cũng như tấn công mang lại hiệu quả cao.

Dù đã cố gắng hết sức, tuy nhiên thể loại 4vs4 Random có lẽ vẫn chưa phải là "đất dụng võ" của các game thủ Trung Quốc.

Sau khi các trận đấu ở vòng loại kết thúc, 4 đội game đi tiếp được xác định là BiBi Club, Thái Bình, Hà Nội và Team AOE360. Với việc cả 4 cái tên này đêu là các đại diện của Việt Nam, chúng ta một lần nữa lại chứng minh rằng thể loại này chính là sở trường và người Trung Quốc sẽ khó lòng cạnh tranh nổi với Việt Nam, ít nhất là trong vòng vài năm tới.

Theo dự kiến, vào ngày mai 7/7, giải sẽ tiếp tục với các nội dung thi đấu còn lại. Thông tin và diễn biến của giải đấu sẽ được chúng tôi cập nhật liên tục trong các bản tin sau. Mong các bạn chú ý theo dõi.