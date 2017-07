Những game online Trung Quốc này đang cuốn hút hàng vạn người Việt vì quá hay quá đẹp

Tổng hợp những game online Trung Quốc hay và ấn tượng thời gian qua

Cửu Âm Chân Kinh 2

Thật khó có thể tin được song tựa game online đỉnh cao Cửu Âm Chân Kinh 2 chắc chắn sẽ xây dựng lại một định nghĩa mới về độ 'thực tế' trong thế giới ảo khi hé lộ những tính năng hết sức bất ngờ. Trong trường hợp này thì NSX lại đưa ra một số chi tiết khó đỡ về mặt ảnh hưởng của thời tiết đến nhân vật, cụ thể là cách ăn mặc sinh hoạt, quả thực là chưa từng có từ trước tới nay.

Cụ thể thì khi nắng nóng thì nhân vật của bạn sẽ bị tăng thân nhiệt và mệt mỏi khi phải hoạt động lâu, dẫn tới suy giảm thể lực, đánh cực yếu đuối, làm việc cũng chậm chạp. Để giải quyết việc này bạn có thể uống... trà xanh để giải nhiệt hoặc đơn giản hơn là uống nước nói chung.

Nếu như nhân vật của bạn đang ở trạng thái khoẻ mạnh thì có thể chống chịu được cái nóng trong một thời gian, tuy nhiên nếu cứ mặc quần áo 'không đúng' thì nhiệt độ sẽ nhanh chóng gia tăng và khiến cho người nhanh chóng mệt mỏi. Nhìn chung, nếu như có ý định đi lại hay hoạt động lúc trời nóng trong Cửu Âm Chân Kinh 2 thì cần phải chuẩn bị sẵn trà xanh và cả áo chống nắng nữa, thật thú vị nhưng mà cũng hơi phiền phức...

Transformers Online

Transformers Online là một game online 3D thuộc thể loại MMOFPS có đề tài viễn tưởng được phát triển và vận hành bởi công ty Tencent Games. Trò chơi là sản phẩm bản quyền chính hiệu và hứa hẹn khai thác bối cảnh “Transformers” nguyên bản hoạt hình lồng ghép phim điện ảnh, sử dụng công nghệ Unreal Engine 4 tân tiến để mang lại chất lượng đồ họa next-gen cực đỉnh ngang tầm quốc tế.

Như đã biết, trò chơi vẫn có bóng hình của “Overwatch” nhưng vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm, nên nó sẽ còn thay đổi nhiều nữa và nhà sản xuất cũng đang cố gắng đưa ra điểm đặc sặc của riêng mình. Trò chơi tận dụng IP nguyên gốc rất tốt, khi mỗi lần thử nghiệm đầu bổ sung thêm nhân vật mới, chưa kể thiết kế nhân vật rất giống nguyên bản kết hợp thêm cả những bộ skin lấy từ phim bom tấn nữa.

Ở giai đoạn thử nghiệm trước, các chế độ gameplay của Transformers Online được phân làm ba chủng loại chính gồm người vs người, người vs máy và lập phòng tự do. Hình thức giao đấu ở mỗi trận sẽ có 4 kiểu chính gồm hộ tống, đoạt cờ, đoàn đội và tranh đoạt tài nguyên, mỗi chế độ có một mục tiêu chiến thắng riêng biệt và rất dễ tìm hiểu. Thú vị hơn cả là chế độ tự do lập phòng khi người chơi có đưa thoải mái đưa ra những điều kiện thi đấu quái gở như cấm biến hình, nhân vật chỉ được dùng vũ khí cận chiến…

Cổ Kiếm Kỳ Đàm Online

Cổ Kiếm Kỳ Đàm Online là một game online 3D thuộc thể loại MMORPG có đề tài huyền ảo được phát triển bởi công ty Aurogon và do Huanju vận hành. Trò chơi là phiên bản trực tuyến của dòng game offline cùng tên gọi nổi tiếng của Trung Quốc, người chơi sẽ được khám phá một thế giới rộng lớn kết hợp với một nội dung gameplay sâu sắc, thông qua một nền tảng đồ họa chất lượng next-gen, đảm bảo mang tới những trải nghiệm độc đáo và hoàn toàn mới lạ.

Trên phương diện đồ họa, so sánh với lần thử nghiệm thứ 2, chất lượng đã được nâng cao đáng kể và được coi là trọng tâm sửa đổi theo đội ngũ phát triển chia sẻ. Ta có thể thấy rằng hình ảnh trong game mang tính mỹ thuật tốt, xây dựng nên một thế giới rộng lớn và chân thực, độ chi tiết của môi trường cảnh vật và con người đều rất rõ ràng, những hiệu ứng phức tạp như đổ bóng, ánh sáng, khung cảnh xa đều được thể hiện ấn tượng và rất chân thực.

Ở các phiên bản Cổ Kiếm Kỳ Đàm offline, người chơi thường bị cuốn hút bởi nhiều tình tiết cốt truyện phong phú và những nhân vật cá tính. Nhưng để phù hợp với cách chơi online, những ưu điểm trên đã được giảm nhẹ đi không ít, chủ yếu là đi làm nhiệm vụ liên tục để thăng cấp, tình tiết cốt truyện tuy có nhưng chưa đáng nhớ. Người chơi cứ dựa theo sự chỉ dẫn của hệ thống là có thể hoàn thành nhiệm vụ một cách dễ dàng, về cơ bản vẫn là đi đánh quái, tìm NPC và thu thập.

Loạn Đấu Tây Du 2

Loạn Đấu Tây Du 2 là một game mobile 3D thuộc thể loại MOBA có đề tài huyền ảo được phát triển và vận hành bởi công ty NetEase. Trên thực tế đây là phiên cập nhật mới và nối tiếp theo thương hiệu “Loạn Đấu Tây Du”, qua đó mang đến nhiều nội dung trải nghiệm mới mẻ, gia tăng hệ thống nhân vật, tối ưu thêm phương diện đồ họa, đảm bảo mang tới cho người chơi những giây phút thi đấu lôi cuốn, thao tác đã tay trên thiết bị di động.

Trò chơi được phát triển bằng engine NeoX và đạt tiêu chuẩn đồ họa cao theo đúng tiêu chí của những sản phẩm trực thuộc NetEase trong vài năm trở lại đây. Bất kể mô hình nhân vật 3D hay sự phức tạp của từng bản đồ đều được thực hiện rất trau chuốt, có độ chi tiết cao thuộc vào hàng những sản phẩm top trung – cao trên thị trường. Hơn nữa trải qua nhiều phiên bản cập nhật cho tới hiện tại, độ tối ưu của game ngày một nâng cao khiến đồ họa ngày một trở nên mượt mà, giúp người chơi có trải nghiệm kết hợp MOBA và RPG thú vị.

Ở khía cạnh RPG, Loạn Đấu Tây Du 2 áp dụng hình thức ARPG hành động thường thấy trên nền mobile, người chơi chủ yếu nhận nhiệm vụ và thay đổi trang bị ở thành chủ, rồi tiến vào từng phụ bản định sẵn. Cơ chế chiến đấu chính là hình thức tổ đội 3 nhân vật, trong đó người chơi sẽ trực tiếp điều khiển 1 nhân vật, còn 2 nhân vật kia sẽ tự động chạy theo. Tất nhiên trò chơi cũng có hỗ trợ hệ thống auto toàn bộ một cách tiện lợi nhưng có chút hạn chế là phần thưởng sẽ bị giảm bớt, qua đó kích thích người tự mình điều khiển.